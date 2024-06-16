全台最美藥局開到台北信義區了！位於台中的分子藥局顛覆大家對於藥局的想像，以全新風格帶給大家不一樣的體驗，一開幕就成為網美朝聖必拍的打卡點。這次時隔七年首度跨出台中，北上到信義區新光三越A11開設二號店，延續極具未來感的設計，還引入首次推出Future Bar未來吧，一球由添加獨家保健品在其中的「未來冰淇淋」讓人吃冰同時也能保養身體。







空間設計再次攜手知名設計公司WATERFROM DESIGN，以分子鏈接聚合為概念，使用規格、管徑不一的金屬管，和玻璃纖維線水平纏繞作的背板，不對稱的幾何分佈展架，每個角落都超好拍，創造全新的空間體驗。同時，也特別邀請前張懸製作人JB製作專屬的環境音樂，為顧客提供濃厚的藝術氛圍。並不定期提供免費咖啡試飲活動，淡淡的咖啡香飄散在店內顛覆大家對於藥局的印象。







店內販售各式保健食品，包括最新研發成功的自有品牌「studio GLOW」，魚油、綜合B群、維生素C、膠原蛋白等，兼具實用和好食用，現場有提供水可以免費試吃，不怕買回去後悔。並首度推出「Future Bar未來吧」，聯手台中「JLI lab」研發出無麩質、無蛋奶的義式Gelato，將自有品牌保健品添加到冰淇淋中，有平靜薰衣草、青春橄欖油、滾動奇異果、放鬆膠原C、亮晶晶葡萄、水嫩嫩莓果六款口味，在藥局吃冰淇淋只在台北信義店才有。





分子藥局 台北店

地址：台北市信義區松壽路11號B2 (新光三越A11)

營業時間：11:00-21:30