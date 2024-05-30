內湖上班族微翹班吃冰！以手工義大利麵為主打的PASTAIO內湖店，在今年夏天將義大利街頭常見的Gelato冰淇淋餐車搬到店內，推出經典必吃開心果、特色夏季水果小玉西瓜等8種口味義式冰淇淋，只在內湖店限定開賣。若在指定下午茶時段，還可用半價加購咖啡系列。







首次推出義式冰淇淋的PASTAIO，相較於美式冰淇淋的乳脂含量更低、更清爽，也因為製作過程急速冷凍，呈現更加綿密的口感。口味上有義大利經典款口味，首推吃入大量西西里開心果顆粒的「開心果冰淇淋」；嚴選大溪地香草莢與蛋黃冰淇淋特製的「香草冰淇淋」。也有使用台灣在地水果特製酸甜口味，極少見的清甜「小玉西瓜」、大小朋友都愛酸甜「草莓」，更將手搖飲概念融入，推出「蜂蜜檸檬、楊枝甘露」等口味。







除了可以單吃義式冰淇淋之外，還能加價70元升級為義式傳統冰淇淋甜點，西西里島最受歡迎的冰淇淋麵包「布里歐冰淇淋」，鬆軟的布里歐夾入大量的Gelato，大口要下幸福感爆棚。而教父最愛的「西西里捲」傳統甜點也在PASTAIO變化出新滋味，將原有的瑞可塔起司變成冰淇淋，療癒感加倍。若在下午兩點至四點、五點至六點期間，點購冰淇淋還可享咖啡半價優惠。



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PASTAIO內湖店 義式冰淇淋餐車

地址：台北市內湖區瑞光路584號1樓

營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00 （五、六營業至21：30）

售價：單杯可任選二種口味義式冰淇淋售價120元起，開心果每份加價30元。

口味：小玉西瓜、草莓、楊枝甘露、蜂蜜檸檬、柑橘伯爵茶、開心果、太妃糖、香草。

升級冰淇淋甜點加價：冰淇淋咖啡 NT$220、布里歐冰淇淋 +NT$70、西西里捲 (2入) +NT$70

優惠時間：下午2:00~4:00、5:00~6:00期間點義式冰淇淋享咖啡半價之優惠。



