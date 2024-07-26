茶風格市集在SOGO！一年一度的「茶嶼風格節」將於7月26日至28日在台北SOGO忠孝館登場，邀請大家一同沉浸在茶香四溢的美食樂園。第三屆「茶嶼風格節」以「打開世界茶之窗」為主題，匯集了50多個人氣品牌，帶來各種茶主題美食，包括茶甜點、茶調酒、茶冰淇淋等。活動現場還有「茶風味市集」、「茶葉品評導覽」和「品茶沙龍」，讓參觀者全面感受茶文化的魅力，體驗茶產業的多樣性。







茶嶼風格節匯集了眾多優秀品牌和特色產品。剛獲得ICA世界巧克力大賽銀牌的「樂布朗巧克力」將推出以台灣鐵觀音製成的白巧克力。「東大茶業」將展示以台灣茶製成的奶茶茶包，而「All Good Gene's Kombucha 好菌好俊康普茶」則帶來其世界康普茶大賽的銀獎作品。此外，以茶風味冰淇淋聞名的「SNOW 雪諾義式冰淇淋」也將推出限定的鳳梨青茶雪酪，結合台灣手搖飲料特色。







除了各式美味，茶嶼風格節還設有多樣化的茶品和茶具。法式甜點「在室甜點」將推出以好茶製作的精緻甜點「泰式奶茶聖多諾黑」；而「YUTUZU」則帶來適合搭配茶飲的和菓子。還有「喵一杯CupMeow」提供隨時隨地都能享用的珍珠奶茶，及「濃農本家」和「李亭香」的各種茶糖、茶酥等茶點。此外，「CLOUTY SPACE」和「釅遇茶屋」將帶來結合品茶與冥想的身心靈體驗。





2024茶嶼風格節 活動資訊

日期：2024/07/26~07/28

時間：11:00 - 20:00

地點：台北SOGO 忠孝館 12 樓

購票：https://leviathan.pse.is/64mbxb