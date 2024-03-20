真心不騙、看照片就想去打卡的澳門限定LINE FRIENDS主題餐廳！位於澳門葡京人的 H853 Fun Factory 娛樂廠 2 樓，全球首間獲得 LINE FRIENDS 官方正版授權由澳門葡京人打造及營運的 LINE FRIENDS 主題餐廳「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」正式營運，三大特色主題用餐區域、11 位 LINE FRIENDS 朋友總動員，四大元素「時尚、可愛、美味、好玩」、要讓粉絲拍到停不下來。



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澳門限定 LINE FRIENDS 主題餐廳「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」成為澳門最新的打卡餐廳，餐廳佔地約7,000呎，共設有98個寬敞舒適的座位，貫徹著澳門葡京人 H853 Fun Factory 娛樂廠「#就是要好玩」的宗旨，BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 將「時尚、可愛、美味及好玩」四大元素注入到以 LINE FRIENDS 朋友日常聚會為主題的空間設計藍本當中，以三大廣受年輕人喜愛的主題用餐區域、LINE FRIENDS 商品專區、精緻可愛的主題美饌，旨在打造成訪澳旅客們及所有喜愛 LINE FRIENDS 的朋友們必到的旅遊景點。





並且BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 特意以 11 位 LINE FRIENDS 朋友總動員的陣容隆重登場，打造出多個引人注目、適合聚會及拍照打卡的專屬場景！當中包括以可愛主廚造型亮相的 LINE FRIENDS BROWN、CONY、SALLY 和 EDWARD，以及全新時尚旅客造型登場的 CHOCO、PANGYO、 LEONARD、JAMES、BOSS、MOON 和 JESSICA。11 位 LINE FRIENDS 朋友與每個精心設計的區域相結合，讓到訪餐廳的訪客可以盡情創造各自與 LINE FRIENDS 專屬的愉快聚會回憶。





此外，澳門葡京人與IPX 設計團隊攜手合作，將 11 位 LINE FRIENDS 朋友日常聚會的概念融入到 BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 的餐廳空間設計當中，並以廣受全球年輕人喜愛的三大主題風格，匠心打造了三個別具特色的用餐區域，分別為「時尚美食街道」、「大自然與露營」及「LOFT 小酒館」。每一個主題用餐區域都極具特色，甚至連餐廳外牆及共享區域亦有驚喜打卡位。





同時，BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 處處都是可愛的標誌性打卡位，其中包括：BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 的可愛主廚 BROWN 精心炮製、高達 2.6 米的「巨型漢堡包」，頂部還有可愛的 CHEF SALLY 和 CHEF EDWARD 合力為其插上印有餐廳標誌的裝飾小旗子，一看便能認出是 BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 精心出品的美味漢堡。





還有通往露營區的通道上還設有可愛的巴士站，自信爆棚的 LINE FRIENDS JAMES 在站內以愛心手勢向大家放電眼打招呼，相當帥氣！巴士站內的海報也是充滿餐廳特色美食的 LINE FRIENDS 插畫，訪客更可以與巴士站旁邊 LINE FRIENDS 標誌性的 MEGA BROWN 拍照打卡。澳門葡京人團隊更會不定期幫 MEGA BROWN 換裝，增添節日氛圍，保持新鮮感，讓訪客在感受不一樣的用餐體驗。



澳門葡京人

最後，除了餐廳裝置好打卡外，BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 提供近 80 款精緻可愛的西式輕食、韓式人氣熱食及充滿主題特色的特飲，其中不乏LINE FRIENDS視覺上身，如：咖哩炸豬扒飯、LINE FRIENDS手工馬卡龍、創意奶昔、鬆餅、BROWN (熊大) / CONY (兔兔)冬甩(甜甜圈)等！另外，主打西式輕食、每日限量發售的自家製 LINE FRIENDS 手工甜點，廣受大眾喜愛的韓式炸雞、韓式拌飯等特色美食，以及 LINE FRIENDS BROWN 及 CONY 創意奶昔特飲等，也是滿足感和療癒感十足。

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