日韓、東南亞去膩了，就到歐美度假去！中華航空為旅客、商務客提供更多選擇，於近日公布將在7/14起從台北直飛「翡翠之城」西雅圖，每週五班次、晚出早回，是繼美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華後，第六條北美直飛班次，為旅客提供更便利的選擇。
華航台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI022於晚間23：30~19：50 ；回程則是週一、二、三、五、日於凌晨01：40起飛，於台灣時間隔天清晨05：05抵達桃園機場。並推出台灣出發來回機票現省22%優惠價格，經濟艙最低TWD 19,725元起 (未稅)；若搭配華夏會員加贈哩程活動，凡於九月底前搭乘台北-西雅圖往返航班，每航段可額外獲得 2,200 哩程數回饋。
作為美國華盛頓州最大城市、有著翡翠之城美譽的「西雅圖」，擁有舒適的溫帶海洋性氣候，在這裡可以走近雷尼爾山國家公園欣賞大自然的美，亦可到呈現都市科技感的打卡地標太空針塔踩點，又或是坐在星巴克創始店中喝杯咖啡悠閒一下。透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。
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華航台北-西雅圖直飛航線時刻表
執飛機型 A350
CI022 台北-西雅圖 23:30/19:50 週一二四六日
CI021 西雅圖-台北 01:40/05:05+1 週一二三五日