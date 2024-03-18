桃園人準備衝大園當網美，2024桃園彩色海芋季免費拍！春暖花之際，就是到了賞花、拍美照的浪漫日子，而不同於竹子湖純白海芋花海，桃園大園則是以活潑繽紛的彩色海芋花海聞名。今年以「花間遊記」為主題將於3/30正式開展，超過14萬株花海搭上主題裝置藝術、花藝DIY和體驗活動，打造專屬於桃園人最美的後花園。
今年溪海農遊活動擴大升級為「溪海花卉農遊趣」，由桃園農業局規劃以春夏秋冬四季都有主題花海為目標，將大園溪海休閒農業區變成桃園人週末休閒的好去處。今年2024桃園彩色海芋季將於3/30-4/7回歸，目前已經曝光4大裝置藝術，有放大版的海芋、向日葵等巨型花的「繁花秘境」，讓人穿梭在其中猶如走進小人國世界。
另外，針對農業新科技自動化定時澆灌裝置、環境監測能力和農用無人機，結合花卉模樣打造擬人化的大型公仔，包括「孤挺花守護星」、「百合魔導師」、「彩芋空警隊」，在超過14萬株海芋、百合花、孤挺花等春日花卉等著大家前去拍美照。每年也將規劃農村互動體驗等活動，以彩芋花海為背景拍出專屬於桃園春天美景。
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2024桃園彩色海芋季
桃園彩色海芋季日期：2024/3/30-4/7
桃園彩色海芋季時間：9:00-17:00
桃園彩色海芋季地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路旁農地，溪海休閒農業區
門票：免費