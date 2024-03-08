台北人賞花去！每年春天一定要上山朝聖的「竹子湖海芋季、繡球花季」，雖表定時間為3/14正式開展，但因為氣候緣故，竹子湖地區的海芋已經提前開滿，當地農家也規劃一系列手作活動，邀請大家這週末就上山到訪竹子湖，欣賞以藍天白雲、連綿山群為背景的純白海芋花海，拍出期間限定超仙美照。
今年以「芋見小時候」為主題，希望透過純白無暇的海芋花海，帶大家重返兒時最無憂無慮的純真時刻。3/14開幕當天由湖田實小純真熱情活力演出，更在花田間藏有棉花糖、棒棒糖和冰棒等小型打卡裝置，讓人美走到一處、就有不同的小驚喜。
而每年狂洗版的大型地景裝置藝術，今年以「童趣．歡樂」為設計主軸，在各家農園中都有獨一無二的打卡點，「財福海芋田」花海學堂、「花谷海芋園」帶有童趣感的白色餐車，以及擅長木做的「名陽匍休閒農莊」在今年則是有大型盪鞦韆、猶如車子跌進花海中的鮮黃四驅車等造景，皆以絕美海芋花海為背景，隨手拍都是時尚大片。
此外，今年更將在地文創業者結合在地青農和其他縣市農會之農特產品，在清明與端午連假期間，推出快閃限定「巴島柑嬤店市集」，效仿歐洲市集風格，利用大量的海芋、繡球花進行攤車花藝妝點，販售海芋相關聯名商品。
推薦閱讀：有趣市集又出招！圓山花博「東南亞美食市集」這2天快閃，超過55攤逛一圈胖3公斤離場。
2024年竹子湖海芋季「芋見小時候」
活動日期：3/14至4/28
地點：陽明山竹子湖
歐風花藝市集 巴島柑嬤店市集
市集時間：清明及端午連假期間
免費竹子湖生態人文導覽解說活動
花季期間，每逢週六、日及清明、端午連假共計29天，分為兩個梯次，上午10：30及下午的2：00，從竹子湖入口停車場（竹子湖派出所對面）準時集合出發。