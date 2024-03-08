台北人賞花去！每年春天一定要上山朝聖的「竹子湖海芋季、繡球花季」，雖表定時間為3/14正式開展，但因為氣候緣故，竹子湖地區的海芋已經提前開滿，當地農家也規劃一系列手作活動，邀請大家這週末就上山到訪竹子湖，欣賞以藍天白雲、連綿山群為背景的純白海芋花海，拍出期間限定超仙美照。







今年以「芋見小時候」為主題，希望透過純白無暇的海芋花海，帶大家重返兒時最無憂無慮的純真時刻。3/14開幕當天由湖田實小純真熱情活力演出，更在花田間藏有棉花糖、棒棒糖和冰棒等小型打卡裝置，讓人美走到一處、就有不同的小驚喜。







而每年狂洗版的大型地景裝置藝術，今年以「童趣．歡樂」為設計主軸，在各家農園中都有獨一無二的打卡點，「財福海芋田」花海學堂、「花谷海芋園」帶有童趣感的白色餐車，以及擅長木做的「名陽匍休閒農莊」在今年則是有大型盪鞦韆、猶如車子跌進花海中的鮮黃四驅車等造景，皆以絕美海芋花海為背景，隨手拍都是時尚大片。





2024年竹子湖海芋季「芋見小時候」

活動日期：3/14至4/28

地點：陽明山竹子湖



歐風花藝市集 巴島柑嬤店市集

市集時間：清明及端午連假期間



免費竹子湖生態人文導覽解說活動

花季期間，每逢週六、日及清明、端午連假共計29天，分為兩個梯次，上午10：30及下午的2：00，從竹子湖入口停車場（竹子湖派出所對面）準時集合出發。