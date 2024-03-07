近年來掀起主題市集熱潮的有趣市集，以創意主題市集讓台北人週末都有逛不完、吃不停的美食市集。這次在圓山花博花海廣場中，首度企劃「東南亞美食市集」，集結新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等特色料理，從鹹食、甜點到飲料通通包辦，將整個園區變成濃濃南洋味，讓人走過、路過都忍不住想吃一下。







將於3/16、3/17快閃限定的東南亞主題市集，先來杯香甜泰奶、或濃厚越式咖啡解渴，現場邀請人氣餐飲進駐，必吃推薦有輕奢餐廳「TOK盡興食光」獨家獻上費時3個月研發的「娘惹鳳尾蝦蝦餅」，以及淋上手工自製泰奶醬「泰奶吐司」，無倫鹹甜都超涮嘴。







「雷格食堂」也為市集獨家推出泰國必拍浮誇系特色料理「越式火山排骨」，大量的豬排骨淋上香料、醋、辣椒醬汁，吃到讓人狂舔手手。「泰碗」則是祭出酸、香、辣、爽「泰式涼拌冬粉」，超開胃。就連人氣餐酒館「ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館」也帶來紐約時報評為最強豬肉料理「經典菲律賓式鐵板豬雜」，鹹香滋味在台灣極少見。





有趣市集 東南亞美食市集

吃素的朋友也有「Mocknot 試蔬看」可以選擇，全素沙嗲一秒帶你到馬來西亞。甜點部分則是有貓起來串雞蛋糕「髒髒美祿奶酥雞蛋糕」、印度脆球-帕尼布尼「酒香椰奶泰式脆球」等，現場超過55攤南洋美食，讓你逛一圈胖3公斤離場。推薦閱讀：

活動日期：2024/03/16、3/17 每天11:00 - 22:00

地點：台北市中山區玉門街1號，圓山花博-花海廣場