夏天沒有去福隆看沙雕就好像沒有今天夏天沒有曬到太陽！2024福隆國際沙雕藝術季將與LINE FRIENDS旗下眾多IP共同合作推出40座主題形象沙雕，共有LINE FRIENDS、BT21、minini、JOGUMAN、DINOTAENG等，要讓2024夏天沙雕、2024的海邊福隆，更好拍、更有話題。
2024福隆沙雕季展期自5/31起到10/13止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，讓粉絲可以欣賞各IP明星們的精彩作品，其中最廣受大家喜愛的熊大、兔兔、莎莉以及他們的好朋友們，也將以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事與大家見面。
同時，2024福隆沙雕季共展出40座主題作品，其中主雕更是以「LINE FRIENDS」以及各IP為主題，共同打造高8米的「LINE FRIENDS夏日明星派對」。並且2024福隆沙雕季整個展期間、也投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，就是希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。
這一次2024福隆沙雕季除了LINE FRIENDS之外，還有全球知名的「BT21」也將帶來一系列活潑的派對形象作品，與粉絲們一起在沙灘放縱一夏。此外，而外型小巧、生性樂觀的「minini」也成為沙雕作品區的一大亮點，明星們可愛的互動拍到不想回家。
還有詼諧幽默的「JOGUMAN」將從傳達日常趣事的平面插畫，變成一座座極具特色的沙雕作品，讓你感受小卻珍貴的幸福。而近期在全球人氣超快速竄升以短尾矮袋鼠的療癒之姿著名的「DINOTAENG」，也來到福隆沙灘要跟大家見面，QUOKKA與好夥伴BOBO將用最治癒的笑容，帶給遊客們最紮實的幸福感。
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2024福隆國際沙雕藝術季 LINE FRIENDS夏日明星派對
活動日期：2024/05/31 ~ 10/13
活動地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）
活動官網：https://www.facebook.com/fullonhotelfulong