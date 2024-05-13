三重新景點免費拍！作為三重小朋友放電、爸媽放空好去處的新北大都會公園，今年初夏結合藝術家和插畫家打造全新打卡點「花開水岸•春日藝遊展」，以巨型裝置藝術呈現春夏生機勃勃的繽紛世界，於即日起至6/10免費展出，趁有空就搭捷運衝去打卡發IG限動。
搭乘捷運至三重站即可抵達的新北大都會公園，不僅有全台最多的溜滑梯等遊戲設施，讓小朋友玩到沒電之外，近日更請到插畫藝術家潘心屏和編織藝術家楊海茜創作，放大版的「奇幻藝花園」中有巨萌花朵和6米高的幸福熊；亦有4米高立體鉤織花朵打造的「織夢花傘」，夜幕降臨後結合燈光效果，夢幻到不行。
而猶如鑽石般閃耀的「幻彩之花」則是有著幻彩光芒，和樹蔭、草地相互應顯得更加夢幻。就入口處也打造一條五彩繽紛的「春光物語」光影廊道，帶大家一起走進夢幻又魔幻的裝置藝術。
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新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」
展出日期：即日起至2024/6/10
交通資訊：
1、自行開車-導航搜尋新北大都會公園熊猴森樂園。
2、大眾運輸-搭乘捷運至台北捷運三重站/機捷A2三重站，經由機捷1A出口出站後即可抵達。