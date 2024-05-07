2024碧潭水舞5大亮點搶先看！睽違一年又等到新店最大盛事「碧潭水舞」回歸，今年擴大規模將長達102天水舞展演，搭配絢爛的煙火秀，還請到「優人神鼓」首創人水共舞免費展演，並預計推出第二波大型裝置藝術坐鎮，以水舞為背景將碧潭變成超療癒的打卡點。





▲圖為碧潭水舞資料照(以下同)。



被譽為世界級的碧潭水舞，一年比一年更加盛大，今年將於5/17正式登場，每晚六點半至九點期間每半小時演出一次水舞秀。更首創人水共舞，加碼腰請到極高人氣的藝文表演團體「優人神鼓」坐鎮，於每個週末晚間七點，結合炫彩的水舞秀免費展出，在震撼的鼓聲中欣賞難得一見的水舞秀。







今年2024碧潭水舞分為兩個階段，首波為5/17-6/16，第二波則是將在6/22-8/31期間登場，首度規劃大型地景裝置藝術，根據目前曝光的消息猜測，預計會是人氣IP聯名氣偶降落碧潭。並延續去年初登場變造成轟動的「水舞煙火秀」，目前煙火場次尚未公布。請密切關注窩客島報導，將為大家帶來第一手消息。



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2024碧潭水舞 活動資訊

活動時間：5/17-6/16

活動地點：碧潭風景區

水舞展演：每晚18:30~21:00 六場展演（每半小時演出1次，最終場為21:00）



2024碧潭水舞 開幕活動

活動日期：5/17(五)

活動時間：18:45開始

活動內容：邀請「優人神鼓」表演藝術團體(19:00表演)結合水舞表演秀。



2024碧潭水舞 活動亮點

1、首創人水共舞：每周末「優人神鼓」表演藝術團體。（演出時間：19:00-19:15）

2、碧潭文史走讀活動：藉由導覽老師帶領民眾走讀碧潭在地。

3、景點集章贈好禮活動

4、絢麗煙火秀，時間尚未公布。

5、將推出第二波「水舞展演結合地景裝置」，將於6/22-8/31展出。