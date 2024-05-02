板橋人的秘密基地「2024新北河濱蝶戀季」要回來了！每年初夏就是板橋蝴蝶公園最美時刻，白天有上萬株的花海，夜晚降臨後又有整片光雕裝置點燈，是板橋人每年都要拍、要打卡的超chill景點。今年2024新北河濱蝶戀季確定將在5/11回歸，規劃5大裝置藝術和超過5萬株花海等大家來美拍。





▲圖為歷年新北河濱蝶戀季資料照片，非2024年現場。



邁入第五年的「2024新北河濱蝶戀季」，今年以「花織夢境」為主題將花和音樂結合，開幕首週末5/11、5/12規劃「花開音樂節」揭開序幕，重磅邀請到金曲最佳演唱組合「小男孩樂團」、創作實力女聲「魏嘉瑩」、抒情搖滾曲風的「小男孩樂團」和街頭藝人接力表演。一旁還有美食、文創小物齊聚的好日市集，揪大家週末欣賞花海、聆聽免費演唱會，再逛逛市集吃美食、尋寶。





▲圖為歷年新北河濱蝶戀季資料照片，非2024年現場。



現場運用超過5萬株的草花及蜜源植物，並設置「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「侯鳥過境」5座特色裝置藝術，傳遞希望、信心及愛，以花海為背景拍出各種美照。建議大家傍晚時分到訪，可以同時拍到絕美花海和夜間點燈美景。



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2024新北河濱蝶戀季

活動時間：2024/5/11~5/26

光雕時間：每天晚上18時至22時

地址：新北市板橋區環河西路四段18號 (google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」)



2024新北河濱蝶戀季 開幕活動

活動時間：5/11、5/12下午1時至6時

活動內容：花開音樂節、好日市集



板橋蝴蝶公園 交通資訊

1.大眾交通運輸：

搭乘捷運在江子翠5號出口再轉乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘(800公尺)即可抵達板橋蝴蝶公園。



2.開車前往：

從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」。(google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」)



2024新北河濱蝶戀季 交通管制

週六、日中午12時至晚上7時，單向通車從江子翠橫移門進、由光復橫移門出，請開車的民眾配合現場交通管制。