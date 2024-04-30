首屆「2024台北水舞嘉年華」搶先看！為了讓台北市民朋友有更多休閒好去處，台北水利局在錫口碼頭彩虹橋規劃全新「台北水舞嘉年華」，以彩虹橋、河面為畫布，在夜晚降臨後透過水舞光雕秀帶來一場有一場夜間視覺饗宴，欣賞完還能步行到周邊饒河夜市吃美食。





台北人獨享的夏季盛事「2024台北水舞嘉年華」，將於5/1～6/30每天晚間七點至九點登場，每半小時展演5分鐘，共規劃6種曲目輪番上演，表演內容融合在地特色、節慶時令及科技共融意象等光雕投印在橋上，底下再搭配絢麗水舞秀，讓人看到目不轉睛。除了位於松山側的開幕式舞台區，內湖側至麥帥橋下也是最佳觀賞點。





水舞嘉年華活動將於五一勞動節當天正式揭開序幕，開幕首日邀請台北市立交響樂團附設管樂團、夕暮水樂團、WHY樂團、即將成真火舞團以及胖卡餐車市集齊聚，一旁還打造長達40米LED天幕長廊，七彩炫麗的光廊等你來打卡。



2024台北水舞嘉年華 活動資訊

活動地點：錫口碼頭彩虹橋

活動日期：2024/5/1至6/30

水舞表演時間：晚間7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘。



2024台北水舞嘉年華 主題活動

5/18 2024錫口文化節

5/25 幸福單身聯誼活動

6/22 毛孩夏日派對

6/30 閉幕演唱會







周邊的饒河夜市美食雲集，窩客島精選5間夜市小吃，有米其林必比登激推的「陳董藥燉排骨」；百年老字號油飯、肉羹湯的「東發號」；日劇《孤獨的美食家》造訪的「難忘米粉湯」；大排長龍的「安師傅冰火菠蘿」；大份量「脆皮蛋餅」等，看完水舞秀就來迺夜市、吃美食。



饒河夜市美食必吃：陳董藥燉排骨

部落客 D&W黑白雙搭 說：

湯頭對我來說真的算是非常剛好，中藥材的味道有出來，而且一碗85元的藥燉排骨提拱的排骨份量真的很多，至少都會有6根豬肋骨，吃起來真D爽。<全文介紹>



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#陳董藥燉排骨

地址：台北市松山區饒河街160號前





饒河夜市美食必吃：東發號 油飯

部落客 D&W黑白雙搭 說：

這間百年老字號餐廳的菜單非常簡單，賣了近百年只有蚵仔麵線肉羹湯跟油飯，有選擇障礙的人應該不會覺得很困難。<全文介紹>



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#東發號 油飯

地址：台北市松山區饒河街143號







饒河夜市美食必吃：難忘米粉湯

部落客 陳小可的吃喝玩樂 說：

松重豐現身饒河夜市，淡定獨享「難忘米粉湯」，搜尋這間米粉湯發現沒太多人推薦，到底有多好吃呢？剛好在附近就來吃吃看。<全文介紹>



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#難忘米粉湯

地址：台北市松山區饒河街115號







饒河夜市美食必吃：安師傅冰火菠蘿

部落客 ✡水晶安蹄✡ 說：

口感認真酥脆，中間是柔軟的口感，菠蘿本身是很清爽的口味，就算是加了奶油也不會覺得太膩。<全文介紹>



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#安師傅冰火菠蘿

地址：台北市松山區饒河街212號







饒河夜市美食必吃：脆皮蛋餅

部落客 neru.foodie 說：

主要是高麗菜/韭菜/菇類餡料蠻健康的，而且皮是真的好脆像是在吃餅乾一樣。<全文介紹>



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#脆皮蛋餅

地址：台北市松山區饒河街108號



