全家霜淇淋又買一送一了！被譽為超商霜淇淋霸主的全家霜淇淋，這週末康康五買一送一優惠品項中，再度將霜淇淋列為買一送一清單中，熬過颱風天就來先吃全家霜淇淋療癒一下。同時，全家店員也搶先曝光8月新口味，將再度和YouTuber美食水水千千品牌聯名，不僅將先前熱賣木瓜牛奶霜淇淋回歸，還有芭樂霜淇淋新登場，勢必將再造成打卡話題。
本週全家康康五優惠，於今日起至7/28連續三天推出4款選品買一送一，其中包括不限口味任選的全家霜淇淋，現在有滴妹飲料「再睡5分鐘」聯名哈尼午茉綠、香芋牛奶口味，更有「雙圓型、雪花型、手裏劍型、三角型」4種新造型，於限定門市購買就能拍到跟別人不一樣的全家霜淇淋。另外，百吉布丁大雪糕、葡萄王 康貝特200P能量飲料、全家自有品牌四季春青茶也都有買一送一優惠。
同時，七月底前只要選擇在全家取件，出示會員就多送一張19元全家霜淇淋優惠券小白單，比買一送一更划算的優惠攻略，讓大家網購還能再多一個隱藏版優惠。並提前曝光八月份新口味「木瓜牛奶、芭樂」兩款濃郁系水果霜淇淋，是和YouTuber美食水水千千「水水灶咖」再度聯名，消息一出已經讓大票粉絲等不及想吃。
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全家康康五買一送一
活動時間：2024/7/26~7/28
買一送一優惠品項：全家霜淇淋口味任選、百吉布丁大雪糕、葡萄王 康貝特200P能量飲料、全家自有品牌四季春青茶
全家門市取件 霜淇淋19元優惠
活動時間：即日起至2024/7/31
活動內容：網路購物選擇全家門市取貨，並於取貨時主動出示會員條碼或手機號碼，即可獲得「全家霜淇淋19元優惠券」乙張。