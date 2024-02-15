2023年都被酷洛米佔據了！來自日本的三麗鷗明星們，不只擁有療癒可愛的外型，還有許多隱藏的逗趣個性設定，一直以來都讓全球各國鐵粉的荷包失守，而每年固定會舉辦的「三麗鷗肖像大賞」在2023年也迎來第38年，去年仍由「大耳狗喜拿」、「布丁狗」繼續蟬聯冠、亞軍，就連2022年突然竄紅的小惡魔「酷洛米」也成功衛冕季軍寶座，甚至在台灣圈粉無數，究竟2023年最有人氣的三麗鷗前10名角色到底是誰，趕緊跟著編輯的腳步一起來複習吧。
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▲圖片來源／sanrio
如果你是三麗鷗的資深鐵粉，每年一定都會記得要參加「三麗鷗肖像大賞」的投票競賽，除了全球的排名以外，官網還會公開台灣、香港、韓國、美國、英國、德國、泰國、西班牙、澳洲等世界各國的排名，讓各地粉絲們可以共襄盛舉、一起參加這場最可愛的投票盛宴。
▲圖片來源／ハーモニーランド
「三麗鷗肖像大賞」發表名次的當天，日本當地不只會舉行三麗鷗大運動會、特別演唱會等精彩的實體活動，粉絲們最期待的還是自己最喜歡的三麗鷗角色究竟會落在第幾名，而2023年總得票數高達44,487,850票，竟比2022年還多了將近1,800萬票，參與投票的三麗鷗角色也多達90個，而前3名和2022年的人物和排名都一模一樣，分別是「大耳狗喜拿」、「布丁狗」與近年來竄紅的「酷洛米」，第4名到第10名的角色依序則是「帕恰狗」、「Hello Kitty」、「美樂蒂」、「人魚漢頓」、「雙星仙子」、「山姆企鵝」、「酷企鵝」。
▲圖片來源／sanrio
2023年台灣地區的前3名人氣角色與全球前3名一樣，只是排名順序稍有不同，第1名是布丁狗、第2名才是大耳狗，第3名同樣是酷洛米，推測或許是因為兔年加持，酷洛米終於第一次登上台灣地區的前3名。至於台灣人喜歡的第4名到第10名的角色依序則是「Hello Kitty」、「美樂蒂」、「蛋黃哥」、「帕恰狗」、「雙星仙子」、「SHOW BY ROCK!!」、「酷企鵝」。
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比較特別的是，一直以來被視為三麗鷗當家招牌的Hello Kitty，在2019年還曾拿過綜合排名的冠軍寶座，但從2020年開始連續4年都跌出前3名，並連連被大耳狗喜拿、布丁狗拿下冠亞軍的位子，就連酷洛米都在2022與2023年衝進前3名，讓人不禁期待未來還有哪些可愛的三麗鷗黑馬，會讓粉絲們心甘情願跳入這個超可愛的無底洞。
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2023三麗鷗肖像大賞結果發表（全球排名）
第1名：大耳狗喜拿
第2名：布丁狗
第3名：酷洛米
第4名：帕恰狗
第5名：Hello Kitty
第6名：美樂蒂
第7名：人魚漢頓
第8名：雙星仙子
第9名：山姆企鵝
第10名：酷企鵝
2023三麗鷗肖像大賞結果發表（台灣排名）
第1名：布丁狗
第2名：酷洛米
第3名：大耳狗喜拿
第4名：Hello Kitty
第5名：美樂蒂
第6名：蛋黃哥
第7名：帕恰狗
第8名：雙星仙子
第9名：SHOW BY ROCK!!
第10名：酷企鵝