大阪第一好吃的飯店早餐！難波新飯店開幕，西式章魚燒、棉花糖、綿密果汁應有盡有。

許多人入住飯店對早餐有很多期待，大阪全新開幕的飯店標榜擁有最美味的早餐，還有加入浮世繪風格的大浴場和三溫暖可以體驗。

大阪難波的全新飯店「Anchored by RIHGA 大阪難波」於2026年4月3日正式開幕！早餐提供「西式章魚燒」、棉花糖、綜合果汁等大阪風的餐點。飯店最上層設有大浴場與三溫暖，絕對值得你入住體驗！

難波飯店新地標位置超便利

「Anchored by RIHGA 大阪難波」的所在地，就在大阪浪速區日本橋。鄰近「通天閣」所在的新世界商圈。「裏難波」美食街和次文化聖地「Otroad」都在徒步可達範圍內。交通方面，從大阪Metro堺筋線「惠美須町」站徒步約2分鐘、JR環狀線「新今宮」站徒步約10分鐘、南海電車「難波」站徒步約15分鐘即可抵達，可以說是深度探索大阪的絕佳據點。

▲在大阪浪速區日本橋，鄰近「通天閣」所在的新世界商圈。





Anchored by RIHGA 大阪難波客房介紹

飯店共有200間客室。每間客房面積都至少有24平方公尺。部分客房設有「連通房」功能，最多可供7名旅客同住。如果你追求比較奢華的體驗，比起標準雙床房、高級雙床房，更建議你選擇主題客房。主題客房鋪設了榻榻米，不只如此，主題客房都位於飯店頂樓，與大浴場同一層，泡完澡後就可直接回房休息。

▲每間客房面積都至少有24平方公尺，部分客房設有連通房功能，最多可供7名旅客同住。

Anchored by RIHGA 大阪難波早餐、午餐和晚餐

最讓人期待的，就是餐廳「Dining & Lounge KOTE KOTE」提供的早餐！以「嘉年華廚房」為概念，打造出充滿大阪風情的自助餐。菜色包含日式、西式的經典早餐選項。此外，還有使用開放式廚房現場烹調的「西式章魚燒」，更有現榨綜合果汁。甜點方面，還有棉花糖和巧克力香蕉！每一樣都讓人感受到滿滿的大阪祭典氣氛。早餐時間為07：00～10：00（最後點餐09：30）。午餐時間為11：30～14：30（最後點餐14：00），主打現點現捏、鐵板現煎的漢堡排。附沙拉自助吧等組合套餐。晚餐時間為17：00～22：30（最後點餐21：00，飲品最後點餐22：00），菜單包含炸串、布丁聖代等在地美食。飲品方面則供應來自大阪西成區釀酒廠「Derailleur Brew Works」的「西成Riot Ale」，以及原創調酒等共約50種以上飲品。

▲餐廳提供的早餐以「嘉年華廚房」為概念，打造出充滿大阪風情的自助餐。





Anchored by RIHGA 大阪難波大浴池、三溫暖

飯店頂樓（15樓）設有大浴池，男女各設8個洗浴區位，另設有三溫暖房及冷水浴池，牆面裝飾有浮世繪風的壁畫。泡完澡後，可以前往「湯後休憩區」放鬆片刻，休息區內備有復古的桌機電玩，讓旅客免費暢玩。大浴場開放時間為06：00～10：00，以及15：00～24：00。退房前也還能再泡一波。

▲大浴池男女各設8個洗浴區位，另設有三溫暖房及冷水浴池，牆面裝飾有浮世繪風的壁畫。

飯店基本資訊

地址： 大阪府大阪市浪速區日本橋五丁目6番16號

交通： 大阪Metro堺筋線「惠美須町」站徒步約2分鐘；JR環狀線「新今宮」站徒步約10分鐘；南海電車「難波」站徒步約15分鐘

設施： 餐廳（1樓）、大浴池（15樓）、洗衣房（6樓、10樓、15樓）

官方網站





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