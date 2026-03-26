東京90分鐘秘境！千葉養老溪谷溫泉鄉最新景點美食全攻略，奢華溪谷溫泉度假村與周邊旅遊一次收藏。

位於千葉縣市原市與大多喜町交界的養老溪谷，是房總半島首屈一指的溫泉鄉。沿著溪谷散布著溫泉旅館與日歸溫泉設施，在豐饒自然與養老川交織的美景中，能享受溫泉、健行與在地美食，度過奢華放鬆的時光。這個距離都心僅約90分鐘的秘境，正等著旅人前來療癒身心。

▲千葉縣市原市與大多喜町交界的養老溪谷，是房總半島首屈一指的溫泉鄉。





漫步房總小江戶！大多喜城下町

德川四天王之一本多忠勝曾居住的大多喜城，其城下町區域至今仍保留歷史建築，處處可見往日風華。在夷隅鐵道大多喜站前的「觀光本陣」，提供由城下導覽員帶領的散策行程，走訪國家重要文化財「渡邊家住宅」、從江戶時代營業至今的「大屋旅館」與「豐乃鶴酒造」等景點，透過解說深入了解當時生活與文化。這裡也有人力車服務，在油菜花與櫻花盛開的春季搭乘更添風情。

• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1

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可住宿的法式餐酒館：ローブン大多喜町

▲本多忠勝曾居住的大多喜城，現在城下町區域仍保留歷史建築，處處可見往日風華。去年7月在城下町通開幕的新觀光據點「小江戶漫遊館」，建築充滿昔日商家氛圍，館內展示大多喜城下町的歷史文化，還設有工藝體驗區，能透過手作輕鬆接觸日本傳統文化。推薦體驗使用當地特產竹子製作的「竹燈籠」，或以江戶時代流傳的技法、捏折絨布製作花卉的「捏花細工」。體驗後可到附設的「金魚茶屋」，搭配香草茶品嚐在地銘菓。• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町久保151▲小江戶漫遊館建築充滿昔日商家氛圍，館內展示大多喜城下町的歷史文化，還設有工藝體驗區。

將大正時期古民家改造而成的「住宿與餐食 ローブン大多喜町」，於2024年開幕，是一天僅接待兩組客人的包棟式旅館餐廳。由東京人氣洋食葡萄酒餐酒館經營，在園區內餐廳「城下町之間」能品嚐招牌料理「鐵鍋高麗菜捲」，以烤箱烹調的方式正是店名由來。使用千葉縣產高麗菜，經過冷凍再烹調，軟嫩到筷子輕輕一碰就能切開，搭配以兩天時間熬煮的濃郁多明格拉斯醬，美味無比。午餐與咖啡時段開放一般客人使用，晚餐需預約。

• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町新丁17-2

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▲將大正時期古民家改造，是一天僅接待兩組客人的包棟式旅館餐廳。





養老溪谷第一壯觀景致！粟又瀑布

養老溪谷是欣賞溪谷美景的熱門健行地點，位於上游的粟又瀑布落差約30公尺、長約100公尺，水流沿著岩壁層層疊疊傾瀉而下，景觀壯闊。四季各有風情，春夏新綠、秋季紅葉美不勝收，冬季在靜謐中聆聽清澈溪水潺潺流動，讓人心曠神怡。在此沐浴滿滿負離子，身心都能煥然一新。

• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町粟又

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▲養老溪谷是欣賞溪谷美景的熱門地點，位於上游的粟又瀑布水流沿著岩壁層層疊疊傾瀉而下，景觀壯闊。





秘境必訪頂級滋味：山貓義式冰淇淋

如果不想一直待在人潮眾多的東京，不妨選擇東京近郊的千葉來一趟接近大自然的一日之旅，享受野溪溫泉的清新之旅。

位於粟又瀑布步道入口的山里義式冰淇淋山貓，是將里山恩惠完整封存的名店。店主曾在義大利修業並取得義式冰淇淋大師認證，使用當地蔬果製作獨特冰淇淋。經典口味「千葉鮮乳牛奶」與人氣「焦化奶油牛奶」之外，季節限定口味幾乎不加水，完整呈現食材原味。不只散步途中順道造訪，也有許多人專程為了冰淇淋而來。

• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町粟又5-1

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▲粟又瀑布步道入口的山里義式冰淇淋山貓，是將里山恩惠完整封存的名店。





溪谷中的奢華溫泉度假村：SHINRA YORO VALLEY