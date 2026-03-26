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東京90分鐘秘境！千葉養老溪谷溫泉鄉最新景點美食全攻略，奢華溪谷溫泉度假村與周邊旅遊一次收藏。

千葉旅遊東京近郊溫泉飯店野溪溫泉
2026-03-26 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:千葉県PRプロジェクト
特派員 Trish

特派員 Trish

位於千葉縣市原市與大多喜町交界的養老溪谷，是房總半島首屈一指的溫泉鄉。沿著溪谷散布著溫泉旅館與日歸溫泉設施，在豐饒自然與養老川交織的美景中，能享受溫泉、健行與在地美食，度過奢華放鬆的時光。這個距離都心僅約90分鐘的秘境，正等著旅人前來療癒身心。

▲千葉縣市原市與大多喜町交界的養老溪谷，是房總半島首屈一指的溫泉鄉。
▲千葉縣市原市與大多喜町交界的養老溪谷，是房總半島首屈一指的溫泉鄉。

漫步房總小江戶！大多喜城下町

德川四天王之一本多忠勝曾居住的大多喜城，其城下町區域至今仍保留歷史建築，處處可見往日風華。在夷隅鐵道大多喜站前的「觀光本陣」，提供由城下導覽員帶領的散策行程，走訪國家重要文化財「渡邊家住宅」、從江戶時代營業至今的「大屋旅館」與「豐乃鶴酒造」等景點，透過解說深入了解當時生活與文化。這裡也有人力車服務，在油菜花與櫻花盛開的春季搭乘更添風情。 
• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1
官方網站

▲本多忠勝曾居住的大多喜城，現在城下町區域仍保留歷史建築，處處可見往日風華。

▲本多忠勝曾居住的大多喜城，現在城下町區域仍保留歷史建築，處處可見往日風華。

去年7月在城下町通開幕的新觀光據點「小江戶漫遊館」，建築充滿昔日商家氛圍，館內展示大多喜城下町的歷史文化，還設有工藝體驗區，能透過手作輕鬆接觸日本傳統文化。推薦體驗使用當地特產竹子製作的「竹燈籠」，或以江戶時代流傳的技法、捏折絨布製作花卉的「捏花細工」。體驗後可到附設的「金魚茶屋」，搭配香草茶品嚐在地銘菓。
• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町久保151
官方網站
▲小江戶漫遊館建築充滿昔日商家氛圍，館內展示大多喜城下町的歷史文化，還設有工藝體驗區

▲小江戶漫遊館建築充滿昔日商家氛圍，館內展示大多喜城下町的歷史文化，還設有工藝體驗區。

可住宿的法式餐酒館：ローブン大多喜町

將大正時期古民家改造而成的「住宿與餐食 ローブン大多喜町」，於2024年開幕，是一天僅接待兩組客人的包棟式旅館餐廳。由東京人氣洋食葡萄酒餐酒館經營，在園區內餐廳「城下町之間」能品嚐招牌料理「鐵鍋高麗菜捲」，以烤箱烹調的方式正是店名由來。使用千葉縣產高麗菜，經過冷凍再烹調，軟嫩到筷子輕輕一碰就能切開，搭配以兩天時間熬煮的濃郁多明格拉斯醬，美味無比。午餐與咖啡時段開放一般客人使用，晚餐需預約。
• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町新丁17-2
官方網站

▲將大正時期古民家改造，是一天僅接待兩組客人的包棟式旅館餐廳。
▲將大正時期古民家改造，是一天僅接待兩組客人的包棟式旅館餐廳。

養老溪谷第一壯觀景致！粟又瀑布

養老溪谷是欣賞溪谷美景的熱門健行地點，位於上游的粟又瀑布落差約30公尺、長約100公尺，水流沿著岩壁層層疊疊傾瀉而下，景觀壯闊。四季各有風情，春夏新綠、秋季紅葉美不勝收，冬季在靜謐中聆聽清澈溪水潺潺流動，讓人心曠神怡。在此沐浴滿滿負離子，身心都能煥然一新。 
• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町粟又
官方網站

▲養老溪谷是欣賞溪谷美景的熱門地點，位於上游的粟又瀑布水流沿著岩壁層層疊疊傾瀉而下，景觀壯闊。
▲養老溪谷是欣賞溪谷美景的熱門地點，位於上游的粟又瀑布水流沿著岩壁層層疊疊傾瀉而下，景觀壯闊。

秘境必訪頂級滋味：山貓義式冰淇淋

如果不想一直待在人潮眾多的東京，不妨選擇東京近郊的千葉來一趟接近大自然的一日之旅，享受野溪溫泉的清新之旅。

位於粟又瀑布步道入口的山里義式冰淇淋山貓，是將里山恩惠完整封存的名店。店主曾在義大利修業並取得義式冰淇淋大師認證，使用當地蔬果製作獨特冰淇淋。經典口味「千葉鮮乳牛奶」與人氣「焦化奶油牛奶」之外，季節限定口味幾乎不加水，完整呈現食材原味。不只散步途中順道造訪，也有許多人專程為了冰淇淋而來。 
• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町粟又5-1
 官方網站

▲粟又瀑布步道入口的山里義式冰淇淋山貓，是將里山恩惠完整封存的名店。
▲粟又瀑布步道入口的山里義式冰淇淋山貓，是將里山恩惠完整封存的名店。

溪谷中的奢華溫泉度假村：SHINRA YORO VALLEY

去年春天在養老溪谷眺望最美的懸崖境開幕的「SHINRA YORO VALLEY」，是專為成熟大人打造的溫泉度假村。從客房到交誼廳，眼前都是訴說地球歷史的壯闊地層與養老川清流交織的美景，彷彿融入溪谷般享受悠閒時光。 
• 地址：千葉県夷隅郡大多喜町小田代589-2
官方網站

▲SHINRA YORO VALLEY是專為成熟大人打造的溫泉度假村。
▲SHINRA YORO VALLEY是專為成熟大人打造的溫泉度假村。

所有客房都配備能泡「黑湯」的露天溫泉。以「與自然完全合一的住宿體驗」為概念的最高級河景全景客房，兩面牆採用玻璃設計，開放感十足。還有面向日式庭園附設桑拿的包租浴池，可自選香氛享受芬蘭式蒸氣浴。 
▲所有客房都配備能泡「黑湯」的露天溫泉。▲面向日式庭園附設桑拿的包租浴池，可自選香氛享受芬蘭式蒸氣浴。▲與自然完全合一的住宿體驗為概念的最高級河景全景客房。
▲與自然完全合一的住宿體驗為概念的最高級河景全景客房。

晚餐在全包廂的私人用餐空間，品嚐嚴選房總海鮮與山珍、將食材美味發揮到極致的精緻料理。每季更換的套餐菜單，不只味道細膩，使用陶藝家原創器皿、以周邊山林採集的花木裝飾等視覺呈現也很講究。酒單陣容豐富，週末22點後還營業夜間酒吧，讓賓客盡情享受不受時間限制的奢華美食體驗。 ▲在這裡可以品嚐嚴選房總海鮮與山珍、將食材美味發揮到極致的精緻料理。
▲在這裡可以品嚐嚴選房總海鮮與山珍、將食材美味發揮到極致的精緻料理。

養老溪谷結合自然景觀、歷史文化、溫泉與美食，無論想來趟悠閒散策、品嚐世界級冰淇淋，或入住奢華溫泉旅館，都能在這個距離東京僅90分鐘的秘境找到專屬享受。

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記者 蕭芷琳
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