東京春天的散步提案：從賞櫻名所千鳥淵櫻花步道走到麴町街角，在No.4找一間可以從早待到晚的烘焙餐廳。

東京不一定繁忙，春天的東京很適合看著櫻花靜靜地散步，最後再挑間咖啡廳，享受很有日本味的散步時光。

春天的東京，很多人會把第一站留給千鳥淵。皇居護城河沿岸的櫻花樹，每到春天就像一條淡粉色的河流。風一吹，花瓣落在水面上，整條步道像是被柔軟的光包圍，從半藏門一路延伸到九段下，有人站在橋上拍照，有人排隊等著划船，也有人只是沿著櫻花步道慢慢散步。這個畫面，是三月東京最典型的風景，美得精準，也被很多人同時看見，幾乎像一場每年準時登場的城市盛事。而就在這片櫻花人潮幾條街之外，東京其實還有另一種完全不同的春天。

▲整條步道像是被柔軟的光包圍，從半藏門一路延伸到九段下，有人站在橋上拍照，有人排隊等著划船，也有人只是沿著櫻花步道慢慢散步。

▲皇居護城河沿岸的櫻花樹，每到春天就像一條淡粉色的河流。

只有生活在周圍的人才知道的麴町

東京有很多漂亮的咖啡館，但有些店，如果不是剛好住在附近，幾乎沒有發現的機會。它不像觀光店，店內客人多半是附近居民、出版社上班族或熟客，有人帶著書坐一個早上，有人和朋友聊天，也有人只是快速吃完早餐就離開；一旦來到這樣的地方，你不會覺得自己是來朝聖一間人氣餐廳，反而更像走進一間社區咖啡館。以賞櫻名所千鳥之淵來說，散步十五分鐘到麴町，城市的節奏會慢慢改變，櫻花人潮逐漸退去，皇居的綠蔭被安靜的住宅街取代，街角出現小咖啡館、便利商店與出版社辦公室。最後坐進 No.4 點一份早午餐，你會發現東京春天其實有兩種樣子：一種是千鳥淵櫻花盛開的風景，另一種，是麴町街區安靜流動的日常。

▲東京有很多漂亮的咖啡館，它不像觀光店，店內客人多半是附近居民、出版社上班族或熟客，有人帶著書坐一個早上，有人和朋友聊天，也有人只是快速吃完早餐就離開。

▲以賞櫻名所千鳥之淵來說，散步十五分鐘到麴町，城市的節奏會慢慢改變，皇居的綠蔭被安靜的住宅街取代，街角出現小咖啡館、便利商店與出版社辦公室。

在沒有觀光感的社區，開了一間餐廳

轉進一條稍微安靜的支路，你會看到一棟帶點工業風格的建築，No.4門口沒有誇張招牌，只有幾張自然擺放的戶外座位，那一刻你很容易判斷出來，這不是一間為了觀光客而開的名店，而是某些人每天都會來的地方。這就要回到No.4背後的經營者，是東京餐飲集團 TYSONS & COMPANY。TYSONS & COMPANY在東京經營不少知名餐廳，例如天王洲運河旁的精釀啤酒餐廳 T.Y. Harbor、代官山綠意庭院裡的餐廳 Ivy Place，以及原宿貓街的咖啡館 The Roastery by Nozy Coffee，仔細留意會發現，這些餐廳有一個共同點，總是開在住宅與生活街區之間，經營一種以日常生活場景為主題的餐廳。

▲No.4門口沒有誇張招牌，只有幾張自然擺放的戶外座位，這不是一間為了觀光客而開的名店。

▲No.4是東京餐飲集團 TYSONS & COMPANY，TYSONS & COMPANY在東京經營不少知名餐廳。

專為麴町而生的烘焙坊與餐酒館

No.4是一間專為麴町社區而開的烘焙坊餐酒館，外觀低調，店門前的露台座位在晴天時總是坐滿人，有些人喝咖啡聊天，也有人帶著筆電工作，店內空間帶著一種很輕鬆的節奏。No.4官網提到的設計理念其實很簡單：希望造福當地社區，做一間可以從早待到晚的餐廳；木質裝潢與大片窗戶讓光線自然流動，推門進來時，空氣裡先出現的是剛出爐麵包的香味；右手邊整排麵包展示櫃上，可頌、酸種麵包與甜點整齊排列。因此麵包、咖啡、精釀啤酒與早午餐整合在同一個空間裡，早上是早午餐，中午是商業午餐，下午變成咖啡館，晚上則是可以喝啤酒的餐酒空間，對附近居民來說，No.4不只是咖啡館，也不只是餐廳，更像是一個可以隨時走進來的生活空間。

▲店門前的露台座位在晴天時總是坐滿人，店內空間帶著一種很輕鬆的節奏。

▲木質裝潢與大片窗戶讓光線自然流動，推門進來時，空氣裡先出現的是剛出爐麵包的香味。





主角其實是麵包

No.4主打每天現烤麵包，因此店裡幾乎所有料理，都是圍繞麵包延伸而來。一整排木架上擺滿剛出爐的麵包：可頌、鄉村麵包、佛卡夏、鹹派、甜點塔與各式手工麵包，金黃色外皮在燈光下微微發亮，烘焙的香氣混著咖啡味在空氣裡慢慢散開。

▲No.4主打每天現烤麵包，因此店裡幾乎所有料理，都是圍繞麵包延伸而來。

▲排木架上擺滿剛出爐的麵包。





酪梨酸種麵包與一整桌早午餐

在No.4，最受歡迎的餐點之一是酪梨酸種麵包。天然酵母製作的酸種麵包外酥內Q，上面鋪滿成熟酪梨與新鮮配料，看起來很樸素，味道卻非常有層次。身為酸種麵包控，真的是吃完一片還會忍不住再點一片。從早午餐盤、披薩，到搭配精釀啤酒或天然葡萄酒的餐點，甚至是一杯單純的咖啡，整個菜單的風味邏輯其實都很一致，乾淨、平衡，而且讓人一口一口慢慢吃。

▲在No.4最受歡迎的餐點之一是酪梨酸種麵包。



麴町的天空出乎意料地遼闊，街道安靜而清爽。若不是剛從千鳥淵的城牆步道一路散步過來，幾乎會忘記自己其實還在東京的市中心，也正是在這樣的街區轉角，總能找到東京人習以為常的烘焙餐廳，好比說 No.4。





No.4烘焙坊與餐酒館

地址：東京都千代田區四番町 5-9

營業時間：08：00～21：00





漫步東京的簡單旅行

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