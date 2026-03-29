橫濱人氣咖啡廳推出甜點外帶專賣店「UNI COFFEE ROASTERY BON BON」，米粉司康3月19日BASEGATE橫濱關內登場。

橫濱人氣咖啡廳加入外帶甜點戰場，除了招牌咖啡甜點外，米粉司康造成高話題，樸實手工製作中傳遞溫暖的滋味。

橫濱知名咖啡廳UNI COFFEE ROASTERY推出的甜點外帶專門店「UNI COFFEE ROASTERY BON BON」，這間以為日常增添溫暖色彩為理念的店舖，除了品牌招牌的「滑順巴斯克蛋糕」與「元町可麗露」等甜點，還有能重現店內風味的「拿鐵基底」、「禮盒組」，以及可外帶的飲品。無論犒賞自己或當作伴手禮都很適合。



▲橫濱知名咖啡店UNI COFFEE ROASTERY推出的甜點外帶專門店。





限定米粉司康五種口味

BASEGATE橫濱關內店除了原有的經典商品，更推出只有這裡買得到的限定品項，使用國產米粉精心烘焙的「米粉司康」共五種口味。外層酥脆香氣十足，內部則是濕潤溫和的口感。每一個都以手工製作，呈現樸實卻充滿溫度的滋味。米粉特有的輕盈感不會造成腸胃負擔，健康之餘也能帶來紮實的滿足感。適合搭配店家精選咖啡豆沖煮的咖啡一起享用。

原味（プレーン）

是店家推薦款。能單純品味米粉溫和的甜味與香氣，外酥內軟，是最能感受食材本質美味的人氣口味。

▲是最能感受食材本質美味的人氣口味。

焦糖堅果（キャラメルナッツ）

▲香濃堅果與微苦焦糖的風味與咖啡絕配。





同樣是推薦款。香濃堅果與微苦焦糖的濃郁風味交織，甜味與香氣平衡極佳，與咖啡絕配。

巧克力豆（チョコチャンク） 大塊巧克力點綴其中，溫和甜度的麵團搭配濃郁巧克力，滿足感十足。

▲溫和甜度的麵團搭配濃郁巧克力，滿足感十足。



伯爵茶（アールグレイ） 伯爵茶的優雅香氣輕柔飄散，加入檸檬皮增添層次，清新香氣與淡淡酸味襯托紅茶風味，推薦給紅茶愛好者。



▲加入檸檬皮增添層次，清新香氣與淡淡酸味襯托紅茶風味。



伯爵茶的優雅香氣輕柔飄散，加入檸檬皮增添層次，清新香氣與淡淡酸味襯托紅茶風味，推薦給紅茶愛好者。▲加入檸檬皮增添層次，清新香氣與淡淡酸味襯托紅茶風味。

藍紋起司（ゴルゴンゾーラ） 藍紋起司的濃郁鹹香展現成熟風味，加入青海苔與吻仔魚帶出海潮香氣。建議在家可淋上蜂蜜享用，即使不愛甜食的人也會喜歡。

▲郁鹹香展現成熟風味，加入青海苔與吻仔魚帶出海潮香氣。



這間甜點外帶專賣店提供多元選擇，無論想買回家慢慢品嚐，或當作關內地區的新伴手禮，都是不錯的選擇。不妨前往嚐鮮，感受橫濱咖啡店的用心與溫度。



藍紋起司的濃郁鹹香展現成熟風味，加入青海苔與吻仔魚帶出海潮香氣。建議在家可淋上蜂蜜享用，即使不愛甜食的人也會喜歡。▲郁鹹香展現成熟風味，加入青海苔與吻仔魚帶出海潮香氣。這間甜點外帶專賣店提供多元選擇，無論想買回家慢慢品嚐，或當作關內地區的新伴手禮，都是不錯的選擇。不妨前往嚐鮮，感受橫濱咖啡店的用心與溫度。

UNI COFFEE ROASTERY BON BON BASEGATE横浜関内 地址：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1号 BASEGATE横浜関内 タワー1階

營業時間：11：00〜20：00

官方網站





日本甜點伴手禮再加一

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