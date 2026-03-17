吉祥寺Petite村溫馨小店新開幕！插畫家姊妹原創插畫雜貨店ricca mocc多款獨家商品上市，快來發現日常小確幸。

日本人氣插畫姐妹在吉祥寺開新店了，可愛的多種插畫周邊雜貨溫馨到足以溫暖每個客人的心，有機會快來逛逛吧。

從插畫誕生的溫暖雜貨

喜愛日本療癒原創雜貨的粉絲快筆記！由插畫家姊妹檔經營的原創雜貨品牌「ricca mocca」在東京吉祥寺中道通的人氣景點「Petite Village小村莊」開設實體店舖。這間世界獨一無二的雜貨店，從插畫創作、企劃到設計全由姊姊momochy與妹妹honoakari親自操刀，要將日常中的小幸福化為一件件溫暖人心的雜貨。

ricca mocca的所有商品都源自兩位插畫家姊妹的手繪創作。以花卉、動物、甜點等元素為靈感，設計出紙製品、布質小物、壓克力雜貨等多元品項。除了一般雜貨，店內也販售原畫鑰匙圈、畫集等插畫家獨有的作品，全是這裡才買得到的限定商品。 ▲ricca mocca的所有商品都源自兩位插畫家姊妹以花卉、動物、甜點等元素為靈感的手繪創作。



品牌的誕生源自一個單純的想法：希望為平凡的日常帶來溫馨療癒的時光。兩位創作者相信，透過作品能讓人感受到溫暖與幸福，因此每一件商品都用心製作，希望顧客拿在手中時能會心一笑。





藏身童話村落的秘密基地

新店舖位於吉祥寺中道通的Petite Village內。這個複合設施集結各式特色店家，宛如小型主題樂園。推開入口的門扉，彷彿走進繪本世界般的夢幻空間隨即展開。ricca mocca就藏身在這個充滿童話氛圍的村落中，像是一間溫馨的秘密基地。

▲新店舖位於吉祥寺中道通的Petite Village內，集結各式特色店家，宛如小型主題樂園。



店內不僅能欣賞選購原創雜貨，運氣好的話還能遇見創作者本人，直接聊聊作品背後的故事。兩位姊妹很重視顧客的意見，「如果有這樣的商品就好了」這類想法都可能成為未來創作的靈感來源。無論是第一次接觸或已經喜愛她們作品的人，都歡迎到店裡親自挑選、感受商品的溫度。

▲兩位姊妹很重視顧客的意見，「如果有這樣的商品就好了」的想法都成為創作的靈感來源。





雜貨的小小力量

雖然雜貨不是生活必需品，但拿在手中或放在眼前欣賞時，卻能讓心情平靜下來，甚至變得更積極正面。兩位創作者相信，當人們隨身攜帶或使用自己喜愛的物品時，會培養出珍惜自己的心情，而這份心情自然會轉化為對周遭的溫柔，形成小幸福的連鎖反應。



ricca mocca店舖資訊 地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2 プティット村東棟2F

營業時間：12：00～18：00

公休日：週二、週三







▲兩位創作者相信當人們隨身攜帶自己喜愛的物品時，會培養出珍惜自己的心情。ricca mocca珍視日常生活中感受到的「可愛」、「療癒」、「心動」這些讓心靈悸動的瞬間，希望透過雜貨讓顧客的生活稍微豐富一些、內心更溫暖一點。未來也會持續用心創作，將這份溫暖傳遞給更多人。▲日常生活中感受到的可愛、療癒、心動等讓心靈悸動的瞬間。▲未來也會持續用心創作，將這份溫暖傳遞給更多人。吉祥寺本就是東京知名的文青聖地，現在又多了這間充滿手作溫度的插畫雜貨店。喜歡可愛小物、插畫作品或單純想找尋生活小確幸的人，都值得到Petite Village走一趟，在ricca mocca的世界裡，挑一件專屬於自己的溫暖雜貨。