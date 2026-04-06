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去大阪終於不用拖行李了，關西機場與地鐵站全新智慧寄物櫃上線，還能直接寄到飯店。

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2026-04-06 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクス
特派員 Trish

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大阪自由行有新設施喔！智慧多功能置物櫃讓你不用拖著行李趴趴走，關西機場和大阪地下鐵都看得到他的蹤跡。

大阪自由行的最強神器來了！智慧多功能置物櫃「Multie Cube」正式進駐關西機場及大阪地下鐵 Osaka Metro 御堂筋線各站。可事先預約，支援電子支付，還能直接把行李寄送到飯店。大阪自由行不用再拖行李！

大阪自由行神器 Multie Cube 是什麼

Multie Cube是由JR東日本Smart Logistics 所營運的多功能置物櫃。一台機器同時具備四種功能：預約、寄放、取貨、寄送。不再需要不同需求而分別尋找不同的機器或服務窗口。使用上也非常便利。只要到官方網站，無需下載App，即可在線上確認空置的置物櫃，並進行事先預約。付款方式支援ICOCA等IC卡、QR Code及信用卡，不需要準備現金。
此外，操作期間以外的置物櫃門一律保持鎖上的狀態，安全性高。

大阪自由行必知：關西機場的設置地點一覽

關西國際機場共設置12組，分佈位置如下。
第1航廈本館1樓，設有兩組：一組在北側國際線北到達口附近（MH-1），另一組在南側國內線到達口附近（MH-2）。
第1航廈本館2樓，設有四組：北側派出所前（MH-3、4）、美食廣場入口附近（MH-5），以及南側國內線出發口前（MH-6）。
第2航廈方面，國內線到達口前（MH-7）、國內線出發口側深處（MH-8），以及國際線報到櫃台附近（MH-9）各設一組。Aeroplaza 2樓中央則設有三組：T2聯絡巴士乘車處側（MH-10、11）及日航關西機場飯店側（MH-12）。
費用方面，依尺寸分為SS：300日圓、S：500日圓、M：700日圓、L：900日圓、LW：1,200日圓（均含稅）。
關西國際機場的置物櫃

▲關西國際機場共設置12組，2026年3月5日起已經開放使用。
▲關西國際機場共設置12組，2026年3月5日起已經開放使用。

大阪自由行逛街免拖行李：Osaka Metro沿線5站同步上線

除了機場之外，Osaka Metro御堂筋線沿線5個熱門車站也同步導入，對大阪自由行旅客來說非常方便。
設置車站包含江坂站北剪票口內（2026年3月19日起）、東三国站北剪票口外（同日起）、梅田站北剪票口外3A號出口附近（2026年3月20日起）、天王寺站西剪票口外6號出口附近（2026年3月26日起），以及心斎橋站北剪票口外1號出口附近（2026年3月27日起）。
費用方面，江坂站與東三国站為S：400日圓、M：500日圓、L：700日圓；梅田站、天王寺站、心斎橋站為SS：300日圓、S：500日圓、M：700日圓、L：900日圓（均含稅）。

▲梅田站北剪票口外3A號出口附近。
▲梅田站北剪票口外3A號出口附近。
▲心斎橋站北剪票口外1號出口附近。
▲心斎橋站北剪票口外1號出口附近。

還能直接寄送到飯店

Multie Cube最令大阪自由行旅客驚喜的，是它的寄送功能。只要事先在網站完成預約，並將行李存入指定置物櫃，即可選擇將行李宅配到指定地址，或是當日送達入住的飯店。這樣一來，抵達大阪後可以立刻輕裝出發觀光，完全不必擔心行李的問題。請注意，此寄送服務僅適用於部分機器。

此外，網站提供預約功能時，需額外支付預約費500日圓。若選擇月費500日圓的高級會員方案，則整個月內可免除預約費。

官方網站

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