訂了6月6日東京行程的快看過來！成田Express大幅停駛，東京→品川全日停開，附替代路線攻略。

成田機場到東京市區的交通有變化喔！東京成田Express因為要做隧道補修工程，因此有停駛的訊息，請提早確認替代交通喔。

注意！2026年6月6日連通機場和市區的電車「東京成田Express」部分車站停駛。其中，東京品川區間全日停駛。已經訂好機票的各位務必提前確認好車站和替代路線！

東京成田Express停駛的原因是什麼

這次停駛的起因是橫須賀線・總武快速線的隧道補修工程。JR東日本於2026年2月17日正式公告。此次工程計劃在2026年度內共進行三次，6月正好是第一次。

第一次：2026年6月5日終班車後～6月7日首班車前

第二次：2026年9月4日夜間～9月6日早晨

第三次：2026年11月6日夜間～11月8日早晨





6月6日當天東京成田Express如何運行

6月6日東京品川間全日停駛。橫須賀線將在品川站折返，往久里濱方向運行。總武快速線將在東京站折返，往千葉方向運行。特急「成田Express」的影響時間橫跨三天。停駛期間為6月5日19：40左右～6月7日08：00左右（以東京站時刻為準）。停駛區間為新宿・大船～東京間。6月6日全日，成田Express僅維持東京成田空港間運行。講得更簡單一點就是，如果原本預計在品川、澀谷、新宿、橫濱和大船車站下車的話，你在東京車站就要下車，並且搭其他班車前往。如果你在當天要回國，一定要搭車到東京車站才能搭上成田Express。



▲6月6日東京品川間全日停駛。





東京成田機場和市區之間的替代路線

JR東日本不提供其他鐵道公司的替代輸送服務。東京到品川間，可改搭以下路線，均維持正常運行。

1. 東海道線

2. 山手線

3. 京濱東北線

你可以在搭乘以上路線抵達東京站後，再轉乘成田Express前往成田空港。





如何確認東京成田Express的最新時刻表

當天的時刻表可透過「JR東日本App」或JR東日本官方網站查詢。出發前，務必預留充裕的時間！

東京成田Express時刻表

