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逛OUTLET賺哩程！國泰亞洲萬里通聯手三井OUTLET「消費30元＝1里數」，全台5間百貨「點數換哩程」優惠全攻略。

2024-04-26 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：國泰航空 人氣：607
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編輯 張人尹

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誰說只有搭飛機出國可以賺哩程！國泰 亞洲萬里通以會員可以透過「買機票、指定通路」累積「里數」，並且用里數兌換商品、或是直接兌換機票，吸引全球超過1100萬名會員。為了讓人更方便累積里數，這次國泰亞洲萬里通特別攜手台灣三井不動產，以後在OUTLET逛街爆買，也可以直接變成「里數」，買一買就直接換機票出國了。

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亞洲萬里通 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

國泰 亞洲萬里通為了讓人「更快、更多通路」累積里數，這次特別攜手台灣三井不動產「MITSUI OUTLET PARK」林口、台中港、台南三店，以及「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」，即日起會員消費每30元就可以累積1里數，即日起至5/31期間消費加贈50%里數，週末到OUTLET逛街又多了一個好理由。
台南三井OUTLET開幕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台中LaLaport美食/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

不只有三井旗下的百貨，國泰 亞洲萬里通也與全台的「新光三越、Global Mall環球購物中心、昇恆昌、微風百貨」共同攜手，以上各間百貨會員可以用原先的「點數」，兌換轉成亞洲萬里通的「里數」，如果在5/31前轉換，多送你50%里數，還有機會抽中「國泰X Samsonite行李箱- 28吋」帶回家。
亞洲萬里通 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

至於亞洲萬里通的「里數」的兌換項目，包含兌換機票、貴賓室服務、全球60000多間酒店住宿、20個國家的租車服務、35000多項生活小物、3C、美妝精品等。以台北飛香港機票為例，兌換門檻為15000起里數，此外還有國泰熱門周邊「旅行袋、機長熊熊、飛機模型」以及「國泰X Samsonite行李箱」等，即日起都能更快累積里程、更有機會通通帶回家。
亞洲萬里通 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

亞洲萬里通

官網：https://walkr.tw/ub0ek6PF
里數兌換：https://walkr.tw/u4iNw8e5
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