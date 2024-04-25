漢堡排控這次要衝！日本東京「Hamburg Yoshi 漢堡排＿嘉」主打炭火漢堡排，人氣超高連本人都要排隊朝聖，每天限量300份炭火漢堡排，18:00前就通通賣光，也是許多台灣人飛日本必吃漢堡排之一。這次「Hamburg Yoshi 漢堡排＿嘉」將在5/11正式來台，台灣一號店就在新北中和環球，更首次推出「粉絲搶先、免費吃」獨家場次，漢堡排控一定要搶到。



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日本東京原宿「Hamburg Yoshi 漢堡排＿嘉」炭火漢堡排專門店，主廚以20年以上的炭火燒烤經驗，同時收服在地人、觀光客的心。除了日本2間分店、韓國1間分店，這次更要來台灣開設1號店，將在5/11正式開幕。漢堡排＿嘉採現場候位、無訂位，用餐低消每人一份漢堡排套餐，不提供外帶與打包，朝聖的粉絲要先筆記。



▲圖片來源：「ハンバーグ嘉 神宮前本店」官方粉絲團。



在開幕之前，漢堡排＿嘉史無前例，特別為台灣粉絲設計搶先體驗活動，在4/29-5/5期間，於「漢堡排＿嘉」官方IG粉絲頁完成指定的追蹤、留言任務，就能獲得抽獎資格。漢堡排＿嘉官方將抽出10位粉絲，得獎者可以攜伴1位參加體驗活動，於5/10晚間18:00搶先於「漢堡排＿嘉」用餐，並且當日餐費通通免費招待，漢堡排控準備手刀抽起來。







Hamburg Yoshi 漢堡排＿嘉 營業資訊

開幕日期：2024/05/11正式開幕

地址：Global Mall 新北中和環球購物中心（新北市中和區中山路三段122號4樓）

營業時間：11:30~21:30(最後入場點餐20:30)

入場方式：僅提供現場候位入場，不提供任何形式訂位。



Hamburg Yoshi 漢堡排＿嘉 台灣粉絲搶先體驗活動

活動期間：2024/4/29（ㄧ ）~ 2024/5/5（日）晚上24:00截止

活動方式：於漢堡排＿嘉IG官方粉絲頁（@hamburg_yoshi.tw1）依規定完成追蹤、留言、分享任務，可獲得抽獎機會。官方將於2024/5/6（一）晚上18:00抽出十位粉絲，抽中的粉絲將可以攜伴１位親友參加體驗場次。



體驗場次：2024/5/10（五）18:00，總計20位粉絲將於在開幕前搶先體驗漢堡排＿嘉，餐費免費招待。



詳細活動規範及供應情形，依 漢堡排＿嘉 官方公告為準。