星巴克草莓冰沙回歸！焦糖紅茶那堤、貓尾巴杯袋45款星巴克新品超欠買。

星巴克夏季全系列新品！超夯爆爆珠星沁爽、冰雪系列限時回歸，更端出超萌樹懶周邊與精緻甜點。編輯 鄭雅之表示：天氣熱爆很需要喝草莓冰沙！

星巴克夏日新品一口氣推45款超好買！星巴克將於6月3日推出夏季全系列新品，除了全新研發的「蘋果山竹爆爆珠星沁爽」系列，首度將山竹果香搭配爆汁爆爆珠，帶來新奇的咀嚼體驗，去年熱賣的「冰雪星沁爽」也同步限時回歸，店內更精選「東非綜合咖啡豆」推出三種喝法的精品咖啡體驗，輕食甜點則有外送限定的焦糖布丁風味那堤、健康櫛瓜蛋堡與大人系黑芝麻千層，最後加上超療癒的「樹懶與無尾熊」周邊，全面攻佔大家的夏日生活。



▲星巴克金星會員夏季限量兌換周邊，包括趣味的杯造型筆記本組與午睡無尾熊冷水杯，是粉絲必收藏的療癒小物。

▲星巴克全新推出抱抱咖啡樹懶鑰匙圈與立體咖啡雙豆相伴鑰匙圈，毛絨材質搭配潮流設計。





蘋果山竹爆爆珠新登場

喜歡酸甜滋味的咀嚼系愛好者絕對不能錯過這次的「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」，這款飲品點綴了真實的蘋果果粒與內含飽滿果汁的山竹風味爆爆珠，搭配冰鎮檸檬汁，帶來多層次的暢快口感，而另一款「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」則完美融合了南洋風情的濃郁椰奶，讓滑順的乳香與熱帶水果的香氣在口中達到絕妙平衡，兩款飲品皆呈現出截然不同的迷人風貌，是消暑的絕佳選擇。



▲星巴克最具話題的夏日新品，左為清爽酸甜的蘋果山竹爆爆檸檬星沁爽，右為口感柔和滑順的蘋果山竹爆爆椰奶星沁爽。





冰雪星沁爽限時回歸

去年夏天在網路社群掀起一波打卡熱潮的「冰雪星沁爽」系列，終於在廣大粉絲的敲碗下限時回歸了，深受大眾喜愛的「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」，運用綿密如雪泥般的冰晶口感結合絢麗繽紛的水果風情，完美展現盛夏的清爽魅力，無論是熱帶水果的爽朗氣息，還是酸甜莓果交織的迷人香氣，都能為炎熱的夏日午後注入滿滿的活力，再次陪伴大家度過高溫考驗。



▲社群敲碗強勢回歸的星巴克熱賣飲品「芒果火龍果冰雪星沁爽」、「草莓巴西莓冰雪星沁爽」限時回歸。





東非綜合咖啡豆新體驗

除了清涼的果汁系飲品，星巴克這次也為老饕們精選了夏季專屬的「東非綜合咖啡豆」，這款帶有柑橘與紅色漿果香氣的特選豆，今夏特別擔綱主題體驗的主角，展現一種豆子、三種品飲溫度的多元風味，除了可以購買回家自行沖煮冷萃之外，即日起也能前往台北市的特定門市，由專業的黑圍裙大師帶領，體驗從花果香到細緻甜感的沉浸式感官盛宴，這項獨特的活動也預計於6月底擴大至其他縣市。



▲由專業黑圍裙咖啡大師親自帶領，用同一款東非綜合咖啡豆打造三種品飲溫度的多元風味旅程，每日限量預約供應。

▲星巴克夏季特選東非綜合咖啡豆，精緻的水洗手法帶出明亮花香、柑橘與紅色漿果風味。





樹懶周邊商品超療癒

為了讓忙碌的上班族能適時放慢腳步，星巴克這次特別以「一起耍廢放空吧」為主題，推出一系列讓人融化的生活萌物，包含慵懶的樹懶、悠閒的無尾熊以及可愛的咖啡豆先生，這群小夥伴化身為精緻的馬克杯、不鏽鋼冷水杯與隨身鑰匙圈，用充滿幽默感的姿態出現在辦公桌或居家角落，提醒大家在高效率的日常裡也要留點時間給自己，商品於6月3日在全台門市與線上平台限量同步開賣。



▲星巴克最新樹懶與無尾熊系列杯款萌翻登場，多款不鏽鋼保溫杯、馬克杯與冷水壺，陪伴大家享受放空夏日時光。

▲星巴克金星會員限定收藏品，包含萌度爆表的三明治小熊與吐司小熊收納包，是今年夏天最熱門的點數兌換限量好物。





夏日清爽風格包袋輕量上市

迎接充滿陽光的出遊旺季，星巴克這次特別設計了多款高質感的時尚包袋，運用清新有型的條紋元素點綴大自然色系與清爽海藍色，推出輕巧好收納的隨行杯袋與實用性極佳的手提袋，無論是日常通勤還是週末漫遊，都能輕鬆搭出文青感，同時每次推出都秒殺的貓尾巴便利單杯提袋，也加碼推出全新「夢幻貓」款式，每款袋身都有專屬獨特的花紋，極具驚喜感，預計將再次掀起一股貓奴的收藏狂熱。



▲星巴克夏日包袋推出繽紛的藍色系女神條紋手提袋與超人氣夢幻貓尾巴便利單杯提袋。

▲爆萌造型的三明治小熊收納小包，擁有柔軟毛絨觸感與精緻掛鉤設計，瞬間成為時下最夯的潮流包包掛飾。





外送限定焦糖奶香紅茶那堤

針對無法出門的辦公室下午茶時光，外送平台也貼心推出限定款的「焦糖奶香紅茶那堤」，這款新品將醇厚的阿薩姆紅茶與濃郁的焦糖奶油結合，最後淋上香甜的焦糖醬，打造出彷彿特製焦糖布丁般的甜美口感，另外在輕食與甜點方面，這次也首度將清爽的櫛瓜放進「櫛瓜莎莎蛋堡」中，並推出大人系的「黑芝麻可可千層薄餅」，搭配一杯冰美式咖啡，就是最完美的夏日療癒提案。



▲外送平台限定推出的「焦糖奶香紅茶那堤」，打造彷彿液體焦糖布丁的星巴克療癒系風味飲品。

▲星巴克夏季下午茶甜點新品推薦，左為鋪滿清脆果粒的蜜桃果粒優格，右為甜中帶酸的人氣蘋果焦糖布蕾蛋糕。

星巴克夏日飲品新品





蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽：Tall 110元、Grande 125元、Venti 140元

蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽：Tall 120元、Grande 135元、Venti 150元

草莓巴西莓風味冰雪星沁爽：Tall 115元、Grande 130元、Venti 145元

芒果火龍果冰雪星沁爽：Tall 115元、Grande 130元、Venti 145元

焦糖奶香紅茶那堤（外送專屬）：Grande 170元、Venti 185元





星巴克輕食與甜點系列





櫛瓜培根麥芬堡：125元

炭燒肉片起司捲餅：155元

義式卡布里帕里尼：145元

焙茶柚香戚風蛋糕：150元

柚香蜂蜜波士頓派：110元

蘋果焦糖布蕾蛋糕：150元

黑芝麻可可千層薄餅：170元

蜜桃果粒優格：70元

紅心芭樂果粒優格飲：130元





星巴克周邊新品





動物療癒杯款系列





慢慢樹懶馬克杯（355毫升）：650元

抱抱無尾熊馬克杯（414毫升）：650元

慢慢樹懶不鏽鋼TOGO冷水杯（503毫升）：1300元

宅宅無尾熊不鏽鋼彈蓋杯（473毫升）：1200元

午睡無尾熊不鏽鋼TOGO冷水杯（473毫升）：1300元

慢慢樹懶不鏽鋼把手TOGO冷水杯（591毫升）：1600元

慢慢樹懶不鏽鋼杯（591毫升）：1200元

懶懶無尾熊不鏽鋼杯（591毫升）：1300元

慢慢樹懶吸管蓋TOGO冷水杯（473毫升）：800元

32OZ懶懶無尾熊冷水壺（946毫升）：880元

64OZ慢慢樹懶冷水壺（1892毫升）：990元





風格包袋與生活配件系列





女神條紋隨行杯袋：400元

女神拷克棉麻提袋：700元

棕女神條紋拼接提袋：750元

藍女神直紋棉麻提袋：750元

藍女神條紋手提袋：700元

綠女神條紋網格隨行杯袋：450元

棕條紋貓證件零錢包：550元

藍貓尾巴隨行杯袋：580元

藍貓尾巴零錢證件掛牌：480元

夢幻貓尾巴便利單杯提袋：390元

宅宅無尾熊矽膠杯蓋：500元

趴趴樹懶杯墊：350元

抱抱咖啡樹懶鑰匙圈：580元

咖啡雙豆相伴鑰匙圈：680元





星巴克咖啡三式體驗活動

星巴克金星會員夏季限定兌換好禮

體驗主角：東非綜合 KATI KATI BLEND 咖啡豆。搶先體驗門市：台北市南港車站旁「愿秀門市」，每日限量預約供應，由黑圍裙咖啡大師親自帶領品飲。擴大舉辦資訊：預計於2026年6月底陸續擴大至「台北市以外的其他區域限定門市」販售。

三明治小熊收納小包：170★ 或 90★+$300

吐司裝扮MINI熊寶寶組：220★ 或 130★+$360

星巴克杯造型筆記本組：170★ 或 90★+$300

午睡無尾熊TOGO冷水杯：270★ 或 160★+$450

宅宅無尾熊矽膠杯蓋：140★ 或 70★+$300





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