星巴克草莓冰沙回歸！焦糖紅茶那堤、貓尾巴杯袋45款星巴克新品超欠買。

星巴克夏季全系列新品！超夯爆爆珠星沁爽、冰雪系列限時回歸，更端出超萌樹懶周邊與精緻甜點。編輯 鄭雅之表示：天氣熱爆很需要喝草莓冰沙！
星巴克夏日新品一口氣推45款超好買！星巴克將於6月3日推出夏季全系列新品，除了全新研發的「蘋果山竹爆爆珠星沁爽」系列，首度將山竹果香搭配爆汁爆爆珠，帶來新奇的咀嚼體驗，去年熱賣的「冰雪星沁爽」也同步限時回歸，店內更精選「東非綜合咖啡豆」推出三種喝法的精品咖啡體驗，輕食甜點則有外送限定的焦糖布丁風味那堤、健康櫛瓜蛋堡與大人系黑芝麻千層，最後加上超療癒的「樹懶與無尾熊」周邊，全面攻佔大家的夏日生活。
蘋果山竹爆爆珠新登場
喜歡酸甜滋味的咀嚼系愛好者絕對不能錯過這次的「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」，這款飲品點綴了真實的蘋果果粒與內含飽滿果汁的山竹風味爆爆珠，搭配冰鎮檸檬汁，帶來多層次的暢快口感，而另一款「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」則完美融合了南洋風情的濃郁椰奶，讓滑順的乳香與熱帶水果的香氣在口中達到絕妙平衡，兩款飲品皆呈現出截然不同的迷人風貌，是消暑的絕佳選擇。
冰雪星沁爽限時回歸
去年夏天在網路社群掀起一波打卡熱潮的「冰雪星沁爽」系列，終於在廣大粉絲的敲碗下限時回歸了，深受大眾喜愛的「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」，運用綿密如雪泥般的冰晶口感結合絢麗繽紛的水果風情，完美展現盛夏的清爽魅力，無論是熱帶水果的爽朗氣息，還是酸甜莓果交織的迷人香氣，都能為炎熱的夏日午後注入滿滿的活力，再次陪伴大家度過高溫考驗。
東非綜合咖啡豆新體驗
除了清涼的果汁系飲品，星巴克這次也為老饕們精選了夏季專屬的「東非綜合咖啡豆」，這款帶有柑橘與紅色漿果香氣的特選豆，今夏特別擔綱主題體驗的主角，展現一種豆子、三種品飲溫度的多元風味，除了可以購買回家自行沖煮冷萃之外，即日起也能前往台北市的特定門市，由專業的黑圍裙大師帶領，體驗從花果香到細緻甜感的沉浸式感官盛宴，這項獨特的活動也預計於6月底擴大至其他縣市。
樹懶周邊商品超療癒
為了讓忙碌的上班族能適時放慢腳步，星巴克這次特別以「一起耍廢放空吧」為主題，推出一系列讓人融化的生活萌物，包含慵懶的樹懶、悠閒的無尾熊以及可愛的咖啡豆先生，這群小夥伴化身為精緻的馬克杯、不鏽鋼冷水杯與隨身鑰匙圈，用充滿幽默感的姿態出現在辦公桌或居家角落，提醒大家在高效率的日常裡也要留點時間給自己，商品於6月3日在全台門市與線上平台限量同步開賣。
夏日清爽風格包袋輕量上市
迎接充滿陽光的出遊旺季，星巴克這次特別設計了多款高質感的時尚包袋，運用清新有型的條紋元素點綴大自然色系與清爽海藍色，推出輕巧好收納的隨行杯袋與實用性極佳的手提袋，無論是日常通勤還是週末漫遊，都能輕鬆搭出文青感，同時每次推出都秒殺的貓尾巴便利單杯提袋，也加碼推出全新「夢幻貓」款式，每款袋身都有專屬獨特的花紋，極具驚喜感，預計將再次掀起一股貓奴的收藏狂熱。
外送限定焦糖奶香紅茶那堤
針對無法出門的辦公室下午茶時光，外送平台也貼心推出限定款的「焦糖奶香紅茶那堤」，這款新品將醇厚的阿薩姆紅茶與濃郁的焦糖奶油結合，最後淋上香甜的焦糖醬，打造出彷彿特製焦糖布丁般的甜美口感，另外在輕食與甜點方面，這次也首度將清爽的櫛瓜放進「櫛瓜莎莎蛋堡」中，並推出大人系的「黑芝麻可可千層薄餅」，搭配一杯冰美式咖啡，就是最完美的夏日療癒提案。
星巴克夏日飲品新品
- 蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽：Tall 110元、Grande 125元、Venti 140元
- 蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽：Tall 120元、Grande 135元、Venti 150元
- 草莓巴西莓風味冰雪星沁爽：Tall 115元、Grande 130元、Venti 145元
- 芒果火龍果冰雪星沁爽：Tall 115元、Grande 130元、Venti 145元
- 焦糖奶香紅茶那堤（外送專屬）：Grande 170元、Venti 185元
星巴克輕食與甜點系列
- 櫛瓜培根麥芬堡：125元
- 炭燒肉片起司捲餅：155元
- 義式卡布里帕里尼：145元
- 焙茶柚香戚風蛋糕：150元
- 柚香蜂蜜波士頓派：110元
- 蘋果焦糖布蕾蛋糕：150元
- 黑芝麻可可千層薄餅：170元
- 蜜桃果粒優格：70元
- 紅心芭樂果粒優格飲：130元
星巴克周邊新品
- 慢慢樹懶馬克杯（355毫升）：650元
- 抱抱無尾熊馬克杯（414毫升）：650元
- 慢慢樹懶不鏽鋼TOGO冷水杯（503毫升）：1300元
- 宅宅無尾熊不鏽鋼彈蓋杯（473毫升）：1200元
- 午睡無尾熊不鏽鋼TOGO冷水杯（473毫升）：1300元
- 慢慢樹懶不鏽鋼把手TOGO冷水杯（591毫升）：1600元
- 慢慢樹懶不鏽鋼杯（591毫升）：1200元
- 懶懶無尾熊不鏽鋼杯（591毫升）：1300元
- 慢慢樹懶吸管蓋TOGO冷水杯（473毫升）：800元
- 32OZ懶懶無尾熊冷水壺（946毫升）：880元
- 64OZ慢慢樹懶冷水壺（1892毫升）：990元
- 女神條紋隨行杯袋：400元
- 女神拷克棉麻提袋：700元
- 棕女神條紋拼接提袋：750元
- 藍女神直紋棉麻提袋：750元
- 藍女神條紋手提袋：700元
- 綠女神條紋網格隨行杯袋：450元
- 棕條紋貓證件零錢包：550元
- 藍貓尾巴隨行杯袋：580元
- 藍貓尾巴零錢證件掛牌：480元
- 夢幻貓尾巴便利單杯提袋：390元
- 宅宅無尾熊矽膠杯蓋：500元
- 趴趴樹懶杯墊：350元
- 抱抱咖啡樹懶鑰匙圈：580元
- 咖啡雙豆相伴鑰匙圈：680元
星巴克咖啡三式體驗活動體驗主角：東非綜合 KATI KATI BLEND 咖啡豆。
搶先體驗門市：台北市南港車站旁「愿秀門市」，每日限量預約供應，由黑圍裙咖啡大師親自帶領品飲。
擴大舉辦資訊：預計於2026年6月底陸續擴大至「台北市以外的其他區域限定門市」販售。
星巴克金星會員夏季限定兌換好禮
三明治小熊收納小包：170★ 或 90★+$300
吐司裝扮MINI熊寶寶組：220★ 或 130★+$360
星巴克杯造型筆記本組：170★ 或 90★+$300
午睡無尾熊TOGO冷水杯：270★ 或 160★+$450
宅宅無尾熊矽膠杯蓋：140★ 或 70★+$300
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