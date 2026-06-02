精品咖啡5折！7-11精品拿鐵買7送7必搶，畢業季咖啡優惠買8送8買起來。

7-ELEVEN優惠持續升溫，CITY PRIMA買7送7、CITY TEA現調茶飲優惠與畢業季數位傳情活動同步登場。編輯張人尹表示，咖啡控趁優惠囤貨。

小七精品咖啡五折！7-ELEVEN近期同步祭出咖啡與茶飲優惠，從CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶到數位禮物活動一次到位。除了OPENPOINT行動隨時取推出多組買7送7方案之外，全台門市也規劃現調茶飲限時優惠，包含統一布丁冰沙、琥珀小葉奶茶與梔子花奶青茶等人氣品項，咖啡控飲料控趁機囤貨買起來。

▲7-ELEVEN同步祭出CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶與數位禮物優惠，咖啡控、飲料控都有囤貨機會。（攝影：張人尹）



CITY PRIMA買7送7精品咖啡優惠開跑

▲7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取推出CITY PRIMA精品會員犒賞日，多款精品咖啡享買7送7優惠。

現調茶飲與特色飲品限時優惠同步登場

▲7-ELEVEN同步祭出統一布丁冰沙與不可思議茶BAR指定茶飲優惠，夏季飲品選擇更加豐富。

畢業季數位傳情活動囤貨送禮都適合

▲7-ELEVEN數位禮物優惠涵蓋CITY CAFE、CITY PEARL與CITY TEA多款人氣飲品，送禮與囤貨都適合。

7-ELEVEN現調茶飲優惠

全台7,300家門市優惠：6月5日至6月7日統一布丁冰沙2杯120元

CITY TEA現萃茶門市限定優惠：6月5日至6月7日推出琥珀小葉奶茶/梔子花奶青茶冰熱任選3杯100元

!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR門市限定優惠：6月3日至6月5日推出開心果奶蓋純茶&茶拿鐵全系列2杯120元

這次小七OPENPOINT行動隨時取自6/1至6/3推出CITY PRIMA精品會員犒賞日，多款精品咖啡祭出買7送7優惠，優惠下殺五折。其中包含「大杯精品美式、大杯精品拿鐵、大杯精品馥芮白、中杯冰精品燕麥拿鐵」等品項，讓每天要來一杯的咖啡控，趁機會一次囤足常喝品項，並且透過OPENPOINT APP購買後可依照個人需求分次兌換。除了精品咖啡之外，7-ELEVEN也針對現調茶飲推出限時活動。6/5至6/7期間，全台門市推出統一布丁冰沙2杯120元優惠，CITY TEA現萃茶限定門市則有「琥珀小葉奶茶」與「梔子花奶青茶」冰熱任選3杯100元。此外，CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR門市也推出「開心果奶蓋純茶、茶拿鐵全系列」2杯120元活動。因應畢業季到來，7-ELEVEN於6/1至6/10推出數位傳情活動，涵蓋CITY CAFE、CITY PEARL及CITY TEA多項商品。其中CITY CAFE「特大杯濃萃美式」推出買8送8優惠，「濃萃拿鐵、厚乳拿鐵」則有12杯600元方案。同時，「西西里風檸檬系列、指定風味熱飲、CITY PEARL珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青」也都推出指定杯數優惠。粉絲可透過數位禮物功能分享祝福，同時享有更實惠的購買價格。





OPENPOINT行動隨時取活動

活動期間：6/1~6/3

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7 (5萬組)

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 (限量2萬組)





OPENPOINT 畢業季數位傳情活動

活動期間：6/1-6/10