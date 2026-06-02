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澎湖花火節別錯過！易家仙人掌冰 跨海大橋旁必吃，純天然酸甜冰沙、夏天消暑首選。

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2026-06-02 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

澎湖花火節必吃！跨海大橋旁老字號「易家仙人掌冰」，天然手工仙人掌冰沙，酸甜消暑超有料。

炎炎夏日來到離島度假，熱情的陽光總讓人忍不住想來一碗冰品消暑。在眾多澎湖必吃美食當中，位於白沙鄉地標旁的指標性散步甜點，絕對是各路老饕與觀光客指名朝聖的對象。每到旅遊旺季，這座鄰近知名景點的冰品店總是人潮絡繹不絕。不論是剛結束跳島行程的旅人，還是正準備開車橫跨橋樑的遊客，都會在此稍作停留，用充滿海島風情的天然酸甜滋味，瞬間撫平夏日的燥熱。

▲澎湖自由行必吃冰品「易家仙人掌冰」就在跨海大橋旁邊（攝影：蕭芷琳）

▲澎湖自由行必吃冰品「易家仙人掌冰」就在跨海大橋旁邊（攝影：蕭芷琳）
▲夏日造訪澎湖跨海大橋，遊客必人手一支的紅色仙人掌冰（攝影：蕭芷琳）

▲夏日造訪澎湖跨海大橋，遊客必人手一支的紅色仙人掌冰（攝影：蕭芷琳）

澎湖北環旅遊「易家仙人掌冰」必訪！

這間被譽為澎湖仙人掌冰創始店的招牌老字號，自1989年創立以來就奠定了無可取代的地位。店面外觀是一棟極具辨識度的醒目紫色雙層建築，讓開車或騎車經過的旅客一眼就能認出。店家座落於白沙鄉通梁村，緊鄰著擁有數百年歷史的通梁古榕以及雄偉的澎湖跨海大橋。在交通動線上，對面即設有便利的汽車停車場，步行不到三分鐘就能抵達店內。

▲澎湖北環旅遊「易家仙人掌冰」亮眼紫色店面外觀相當吸睛（攝影：蕭芷琳）

▲澎湖北環旅遊「易家仙人掌冰」亮眼紫色店面外觀相當吸睛（攝影：蕭芷琳）

翻開「易家仙人掌冰」最新菜單，主打的仙人掌冰目前售價為兩球40元。店家強調純手工製作，不添加任何人工香料與色素，完全提煉自當地新鮮的仙人掌果實。其冰品口感介於碎冰沙與綿綿冰之間，帶有獨特的微沙與天然黏稠感，不過冰品本身有加入少量芋頭提味，所以對芋頭過敏的朋友需要額外注意。
▲▲澎湖北環旅遊「易家仙人掌冰」有加入少量芋頭提味，對芋頭過敏的朋友需要額外注意（攝影：蕭芷琳）

▲澎湖北環旅遊「易家仙人掌冰」有加入少量芋頭提味，對芋頭過敏的朋友需要額外注意（攝影：蕭芷琳）

澎湖冰品甜點「易家仙人掌冰」推薦菜單：仙人掌冰兩球40元

來到澎湖白沙鄉，圍繞著這間經典老字號的「北環鐵三角」行程早已是自由行遊客的定番公式。買好一份酸甜冰沙與現炸花枝丸後，推薦步行前往旁邊的通梁古榕，在廣闊的樹蔭下悠閒品嚐美食。接著再到澎湖跨海大橋前拍照打卡，甚至可以順遊附近的後寮天堂路、鯨魚洞以及小門地質探索館等知名景點，夏天來澎湖別錯過囉。

▲澎湖冰品甜點「易家仙人掌冰」推薦菜單：仙人掌冰兩球40元（攝影：蕭芷琳）

▲澎湖冰品甜點「易家仙人掌冰」推薦菜單：仙人掌冰兩球40元（攝影：蕭芷琳）

澎湖北環旅遊 澎湖冰品甜點推薦 易家仙人掌冰

地址：澎湖縣白沙鄉通梁村191-2號
營業時間：08:30–18:00

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易家仙人掌冰

06-9933397
澎湖縣白沙鄉通樑村191-2號
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