2026澎湖花火節聯名七龍珠Z！福容徠旅三天兩夜人均3500元起，搶佔海景煙火首排。

2026年澎湖花火節首度聯手經典動漫《七龍珠Z》，預期將引爆現象級觀光熱潮 。資深編輯李維唐指出，隨著旅遊型態轉變，具備「美學設計」與「一站式服務」的飯店已成為旅客首選，而去年新開幕的福容徠旅澎湖，憑藉網美系風格與鄰近市區的地理優勢，在首度迎戰花火節之際，無疑是今年最具競爭力的住宿亮點 。

2026年最受矚目的夏季旅遊盛事「澎湖國際海上花火節」，即將於5月4日盛大開幕 。今年澎湖縣政府首度攜手日本經典人氣動畫《七龍珠Z》，聯手打造話題性十足的跨界花火秀，不僅將動漫熱血元素融入璀璨煙火，活動期間更規劃高達33場次的演出，預計將吸引全球無數動漫粉絲與遊客湧入，掀起史無前例的觀光浪潮 。為了提前帶動市場買氣，主辦單位特別於4月規劃2場暖身煙火場次，為澎湖的春季旅遊市場搶先加溫 。

▲「福容徠旅澎湖」於2025年9月1日正式盛大開幕，全館秉持「慢慢徠」的核心理念，誠摯邀請旅人放慢生活步調，細細品味澎湖獨有的海島之美。 圖／福容徠旅澎湖提供；窩客島整理 ▲2026年夏季重頭戲「澎湖國際海上花火節」將於5月4日登場，今年首度攜手《七龍珠Z》，準備呈現震撼感官的跨界花火盛宴。 圖／福容徠旅澎湖提供；窩客島整理

網美系質感旅店新指標！福容徠旅首度迎戰花火節訂房潮

隨著花火節話題持續升溫，當地住宿市場早已進入戰備狀態 。於2025年9月全新開幕的「福容徠旅澎湖」，作為麗寶集團福容大飯店連鎖體系旗下的首間外島據點，今年將首度迎來開幕後的第一個花火節檔期 。飯店主打網美系設計風格，以清新明亮的空間美學結合舒適的機能配備，從充滿現代感的公共區域到充滿細節的客房空間，處處皆融入適合拍照打卡的設計巧思 。無論是追求質感的閨蜜旅行、浪漫的情侶度假，或是需要舒適空間的親子客群，都能在充滿新穎設備的環境中，找到最自在的旅宿節奏 。

▲主打網美系設計風格的「福容徠旅澎湖」，以清新明亮的空間美學結合舒適機能，從公設到客房細節皆是風格十足的打卡熱點。 圖／福容徠旅澎湖提供；窩客島整理



絕佳地理位置優勢！頂樓橙光城光打造360度煙火私房視角

在選擇澎湖住宿時，地理位置與便利性往往是首要考量 。福容徠旅澎湖鄰近市區核心地帶與主要觀光動線，無論是前往花火節施放地點或是串聯各大熱門景點皆相當便捷 。特別值得一提的是，飯店頂樓打造了名為「橙光城光」的景觀空間，旅客可在此高處眺望湛藍海景、落日夕陽與馬公城市風光 。在花火節期間，這裡更有機會成為避開擁擠人潮、近距離欣賞璀璨煙火綻放的私房場域，為旅客提供獨特且浪漫的視覺饗宴 。

▲頂樓星空酒吧「橙光。城光」擁有360度環景視野，能將海景與城市風光盡收眼底，更是花火節期間近距離感受璀璨煙火的絕佳場域。 圖／福容徠旅澎湖提供；窩客島整理

深度在地體驗服務。澎管家引路開啟三天兩夜菊島之旅

為了提升旅遊深度，飯店特別推出獨創的「澎管家」服務，提供在地旅遊諮詢與行程建議 。從分析花火節的最佳觀賞時機、分享最佳拍照打卡位，到推薦私房秘境景點與道地美食，皆能協助旅客規劃，確保行程順暢且充滿回憶 。針對此次花火節，飯店同步推出「三天兩夜菊島恣意遊」專案，雙人入住閱旅客房7000元起，換算下來一人平均僅需3500元起 。專案內容包含早午餐、宵夜粥品、共享時光飲品小點，更貼心提供48小時機車租借與機場接送服務，讓遊客能無憂無慮地探索澎湖之美 。

▲「福容徠旅澎湖」針對夏季盛事推出「三天兩夜菊島恣意遊」專案，雙人入住閱旅客房僅需7,000元起，打造超值海島假期。 圖／福容徠旅澎湖提供；窩客島整理



2026澎湖國際海上花火節 X 《七龍珠Z》

活動時間： 2026年5月4日盛大開幕 ，活動期間規劃共33場次煙火演出 ，4月另有兩場暖身煙火 。

活動內容：

首度攜手人氣經典動畫《七龍珠Z》打造跨界花火秀 。

福容徠旅推出「三天兩夜菊島恣意遊」專案（2026/5/1至8/31） 。

雙人入住閱旅客房7000元起 。

贈送兩客早午餐、共享時光飲品小點、免費宵夜粥品及桌遊 。

提供機車48小時使用，以及馬公機場至租車公司接送 。

福容徠旅澎湖

訂房專線： 06-922-1888

官方網站： https://www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/ph/tw/