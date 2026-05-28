澎湖最美海景咖啡廳！及林春咖啡館 無敵海景配絕美沙灘，下車走1分鐘就到。

來澎湖花火節別錯過！澎湖最美海景咖啡廳「及林春咖啡館」無敵海景配絕美沙灘，下車走1分鐘就到林投金沙灘，必拍網美露天盪鞦韆，還能大啖限量肉桂捲與清爽啤酒。

夏天就要來澎湖花火節！來澎湖旅遊，除了大啖新鮮海鮮、漫步沙灘，還可以造訪一間能看海放鬆的澎湖海景咖啡廳。位於澎湖縣湖西鄉的「及林春咖啡館」憑藉獨特的地理優勢，完美將浪漫的黑松林防風林與蔚藍的林投金沙灘結合，成為近年在社群平台上討論度極高的網美朝聖地。不論是想避開正午烈日、享受森林芬多精，還是渴望坐在木棧道旁聆聽海浪拍打的濤聲，都別錯過這邊了。

▲澎湖最美海景咖啡廳「及林春咖啡館」隱身於綠意盎然的林投公園黑松林內，展現獨特的森林系咖啡廳氛圍（攝影：蕭芷琳）

▲澎湖美食「及林春咖啡館」戶外木棧道座位區緊鄰澎湖知名的林投金沙灘（攝影：蕭芷琳）

澎湖海景咖啡廳「及林春咖啡館」打卡必訪澎湖秘境！

造訪「及林春咖啡館」，最讓人驚艷的莫過於其精心打造的戶外空間。店家座落於林投公園的防風林木棧道旁，高聳的黑松樹築起天然的遮蔭屏障，即使在盛夏的澎湖也能感受到微風徐徐的涼意。戶外最受歡迎的打卡熱點，絕對是那座面向大海的露天盪鞦韆，坐在上面吹著海風、以金黃色沙灘與藍天白雲為背景，隨手一拍都是讚爆社群的時尚大片。

▲澎湖咖啡廳「及林春咖啡館」不止有戶外海景空間，也有舒適冷氣的室內空間（攝影：蕭芷琳）

澎湖海景咖啡廳「及林春咖啡館」推薦菜單：肉桂捲、及林春啤酒

一間優秀的咖啡廳，除了有絕美景致，令人回味的餐點更是留住饕客的關鍵。及林春咖啡館的餐點價位親民，每人均消約落在新台幣 100 至 200 元之間，並貼心提供信用卡與手機支付服務。飲品部分，店內招牌的原味拿鐵口感滑順、奶香濃郁；喜歡酒精的朋友也有「及林春啤酒」可以選擇，百香果的酸甜相當清爽。甜點與輕食同樣表現不俗，每日限量的花生肉桂捲、鹹派香氣濃郁，也都別錯過。

▲澎湖海景咖啡廳「及林春咖啡館」推薦菜單：原味拿鐵、及林春啤酒（攝影：蕭芷琳）



「及林春咖啡館」成功將澎湖的自然景觀與現代咖啡美學融為一體，不僅是一間提供餐飲的歇腳處，更是一個能讓人真正慢下腳步、感受澎湖慢活節奏的魔幻空間。從林投公園的綠蔭漫步到金沙灘的浪花戲水，再到咖啡館內喝一杯香醇的咖啡，這裡完整了湖西鄉一日遊的完美動線。下次規劃澎湖自由行時，不妨將這間森林系海景咖啡廳排入行程中，好好體驗悠閒的感覺吧。



▲澎湖海景咖啡廳「及林春咖啡館」推薦菜單：肉桂捲（攝影：蕭芷琳）



▲結合森林與海洋雙重美景的「及林春咖啡館」，是安排澎湖湖西鄉一日遊時不可錯過的景點（攝影：蕭芷琳

澎湖海景咖啡廳 澎湖美食推薦 及林春咖啡館

地址：澎湖縣湖西鄉林投村1-3號

營業時間：10:00–19:00

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