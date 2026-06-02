甜點控都給我去吃！NO COFFEE爆漿可頌、開心果司康、杜拜巧克力冰沙，限定極黑潮流。

全球社群瘋傳的杜拜巧克力正式登陸台灣潮流咖啡市場，NO COFFEE將於6月3日推出4款限定新品 。對此資深編輯李維唐表示，這次跨界完美融合了中東奢華的可可脆絲與日本極簡風格，創新的烘焙與調飲勢必在台灣掀起新一波的甜點洗版熱潮 。

每次滑手機看到IG社群狂刷杜拜巧克力影片 ，是不是都被那個療癒的卡滋聲吸住 ，一邊看一邊瘋狂流口水呢。大家不用再羨慕網友了，這次我們在NO COFFEE就能直接衝一波。主打極簡極黑潮流風格的日本福岡咖啡品牌NO COFFEE ，這次竟然把這股全球最紅的甜點靈感直接搬來台灣 。不同於一般咖啡廳只有普通的飲品 ，他們這次把經典的可可風味完美還原 ，最厲害的是把多層次的酥脆口感玩出全新高度 ，一口氣打造出可頌、司康、冰沙跟咖啡共4款限定新品 ，就是要讓全台灣的巧克力控跟甜點控集體瘋狂。



▲本次期間限定的開心果主題全系列，包含可頌、餅乾與特調飲品一次滿足。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理

脆到心坎裡鋪滿爆量杜拜絲的可頌與濃郁開心果司康必吃

如果你是追求極致口感的專業甜點控，這次的烘焙點心保證會讓你一咬驚艷。視覺感直接拉滿的「杜拜巧克力可頌」 ，是用店內最厲害的層層酥香可頌當作基底 ，一入口先是感受到迷人的奶油香氣 ，緊接著就是濃郁巧克力內餡與爆量杜拜絲在嘴裡交織出來的輕盈脆感 ，那種香濃卻又帶有空氣感的卡滋卡滋脆度，真的讓人吃一口就完全停不下來 。另一款「杜拜巧克力司康」則是厚實派的心頭好 ，紮實的巧克力司康中間直接夾進滿滿的杜拜絲 ，最上面還淋了濃郁滑順的開心果醬來提味 ，厚實糕體與酥脆內餡的雙重衝擊，吃起來超級有存在感 。



▲由俯視角度觀看，酥脆可頌與滑順巧克力、開心果碎粒交織出誘人的精緻甜點。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理

▲兩層雲朵巧克力餅乾內夾滿碎開心果內餡，打造多層次的酥脆與濃厚風味。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理

濃郁系狂喜鋪上厚厚開心果奶蓋的限定冰沙與大人風味咖啡

除了用吃的滿足甜點胃，這次竟然連飲品都能喝到滿滿的經典杜拜風味。夏日感十足的「杜拜巧克力冰沙」完全是為了可可狂熱者量身打造 ，吸得到的沁涼冰沙融合了巧克力的濃厚質地 ，喝起來滑順又過癮 。最絕配的是頂層鋪了厚厚一層開心果奶蓋 ，堅果的柔滑感讓整杯冰沙變得超級豐富順口 ，簡直就是一杯用喝的奢華甜點。如果你喜歡帶點苦甜的大人系調飲，那一定要點「杜拜巧克力咖啡」 ，咖啡本身的沉穩香氣與巧克力的濃郁甜味在口中達成絕佳平衡 ，搭配開心果奶蓋點綴 ，多層次的神級風味非常耐喝 。



▲擁有漸層美感的「NO COFFEE」特調飲品，頂部覆蓋著開心果奶霜並畫上細緻雕花。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理

▲濃郁的摩卡或巧克力飲品頂端灑滿細緻巧克力捲片，再點綴翠綠的開心果碎。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理

可愛到瘋掉點新品加碼直接把潮流迷你小燈箱抱回家

除了甜點跟飲品讓人失心瘋，這次還有一個讓所有人敲破碗的終極大亮點 ，就是品牌同步推出了「迷你小燈箱」活動 。承襲品牌一貫的簡約潮流感 ，這次一共設計了6款超級精緻的限定小燈箱周邊 ，拿在手上真的會讓人忍不住狂拍照片。凡是於全台門市隨意任選兩項杜拜巧克力系列商品 ，就可以用69元的超佛心價格把迷你小燈箱抱回家 。全系列將在6月3日星期三正式開賣 ，因為每款新品都是每日限量供應，小燈箱更是數量有限換完為止 ，大家趕快調好開賣鬧鐘，一開幕就立刻衝去全台門市搶購。



▲「NO COFFEE」特別推出印有可愛標誌性狗狗圖樣與品牌LOGO的潮流周邊小物。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理





NO COFFEE 杜拜巧克力系列新品資訊

杜拜巧克力可頌

價格：NT180

特色：以層層酥香的可頌為基底 ，結合濃郁的可可風味與堅果香氣 ，內餡加入豐富的杜拜絲 ，入口能感受到奶油香氣與輕盈的卡滋脆感 ，整體風味表現飽滿 。

杜拜巧克力司康

價格：NT140

特色：將司康紮實的口感與杜拜巧克力風味完美結合 ，搭配開心果醬帶出濃郁滑順的堅果香氣 ，中間夾入豐富的杜拜絲 ，在厚實之中多了鮮明的酥脆層次與記憶點 。

杜拜巧克力冰沙

價格：NT190

特色：以沁涼口感為主軸 ，融合巧克力的濃郁香氣與滑順質地 ，頂層搭配特製的開心果奶蓋 ，增添柔滑且帶有堅果香氣的層次表現 ，呈現更豐富順口的夏日甜點型飲品 。

杜拜巧克力咖啡

價格：NT180

特色：將咖啡原有的香氣與杜拜巧克力濃郁的可可風味相互結合 ，在苦甜之間展現更平衡的層次 ，並加入開心果奶蓋元素 ，讓咖啡香與堅果調性彼此交織 ，帶來成熟的風味表現 。

開賣時間：6月3日星期三正式上市 。

限量活動：凡是在全台門市任選兩項杜拜巧克力系列商品 ，即可用69元的超值價格加價購得限定款迷你小燈箱乙個 ，共有6款設計 ，數量有限換完為止 。

除了這次引爆話題的極黑潮流甜點之外，全台灣還有這些不可錯過的神級下午茶名單

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