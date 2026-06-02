399元吃乾杯附餐吃到飽！乾杯燒肉商業午餐17款任選，再免費送牛排。

台北乾杯燒肉全新17款日本A5和牛商業午餐399元起澎湃開開吃，越光米飯無限續點，限時再送和牛抽機票。編輯 鄭雅之表示：小資族省錢吃大餐，就靠便宜的商業午餐！

小資族要來吃乾杯燒肉商業午餐！深受台灣老饕喜愛的「乾杯燒肉居酒屋」歡慶27週年生日慶，這次特別為了廣大上班族與肉控帶來超澎湃的雙重驚喜活動。不僅限時七天大方請吃極品澳洲和牛骰子牛排，還瘋狂加碼針對27歲的年輕壽星祭出超級大禮抽日本東京來回機票。同時店內更推出全新17款主打高飽足感與爆高CP值的商業午餐系列，最低只要399元就能輕鬆享受到頂級日本A5和牛，為所有辛勞的上班族注入滿滿的元氣。



▲肉控歡迎的和牛全明星五種盛合商業午餐，一次集結厚切牛舌排與特選赤身等五種頂級肉品。

▲台北平日中午在乾杯大口吃烤肉的完美饗宴，滋滋作響的誘人鮮美燒肉為辛苦上班族注入活力。





17款乾杯商業午餐399元開吃

這次全新登場的商業午餐系列簡直是午餐救星，主打讓小資族用最划算的價格吃到最頂級的肉品。無肉不歡的饕客首選和牛全明星五種盛合，裡面豪邁集結了厚切牛舌排與特選赤身等五種乾杯最厲害的明星部位，只要799元就能品嚐到豐富的層次。重度肉控則推薦肉量直逼300克的大盛系列，像是和牛炎肉與和牛超薄切雙拼套餐售價599元起，滋滋作響的鮮美烤肉保證讓人大口吃肉超級滿足，瞬間忘卻所有工作的疲憊。



▲平日中午小資族必點的雙拼商業午餐套餐，搭配精緻沙拉與馬鈴薯沙拉等特製小菜顯得誠意滿滿。





越光米飯與每日湯品無限續

乾杯在附餐的設計上也完全不手軟，每款精緻的商業午餐通通包含新鮮沙拉、三款特製小菜。最棒的是店內嚴選的優質越光米飯與每日例湯全部都可以無限續點，就是要讓每一位進店用餐的饕客在中午就能享受一頓飽足感與滿足感同時破表的完美午間饗宴。無論是想要搭配微酸開胃的泡菜，還是香甜濃郁的馬鈴薯沙拉，這裡通通都能自由挑選組合，絕對是台北平日中午最受歡迎的高CP值燒肉聚餐新選擇。



▲乾杯燒肉全新登場的高CP值日本A5和牛商業午餐，附贈無限續點的越光米飯和特製每日湯品。





限時免費請吃澳洲和牛骰子牛排

除了全新推出的厲害商業午餐之外，乾杯為了感謝粉絲長期支持，特別在6月1日至6月7日限時一週舉辦狂歡活動。只要在活動期間內前往全台任何一家門市用餐，動動手指完成追蹤官方社群帳號，並且拍攝現場照片加上品牌專屬生日濾鏡上傳限時動態，店家當場就會大方免費招待一份價值299元的極品澳洲和牛骰子牛排。這款牛排擁有完美的漂亮油花，高溫炙烤後外表金黃酥脆且肉汁飽滿。



▲乾杯燒肉居酒屋歡慶生日免費送的澳洲和牛骰子牛排，粉嫩肉質與漂亮大理石油花讓人垂涎三尺。





27歲壽星免費抽東京機票

這次生日慶最瘋狂的重頭戲更是讓西元1999年出生的年輕族群徹底嗨翻，只要是和品牌同歲的27歲超幸運壽星，在限時七天的活動期間內到全台門市用餐。現場加入品牌的官方網路會員，並且拿出台灣身分證明文件讓店員確認，就能立刻獲得東京單人來回機票的珍貴抽獎資格。這次乾杯總共要大方送出10張日本東京來回機票，讓27歲的年輕壽星大口享受完美味燒肉之後，還有機會免費飛去日本東京大肆慶祝生日。



▲乾杯居酒屋27週年慶最澎湃的夢幻燒肉盛宴，豐富的高檔日本A5和牛食材絕對是全台肉控聚餐首選。

乾杯燒肉27週年慶活動優惠





17款乾杯商業午餐

活動特色： 主打高CP值與超狂飽足感，日本A5和牛套餐最低399元起即可開開吃。

主廚激推：

和牛全明星五種盛合套餐（集結厚切牛舌排、特選赤身、澳洲和牛骰子牛排、廣島名物炎肉、背帽肉）：售價799元。

大盛！系列套餐（肉量直接升級至300克，包含和牛炎肉＆和牛超薄切雙拼、和牛赤身）：售價599元起。

大胃王福利： 每份套餐均附沙拉（3選1）、特製小菜（4選3），且「越光米飯」與「每日湯品」皆可無限續點。





限時一週和牛牛排免費加菜

活動時間： 6月1日至6月7日

活動內容： 活動期間至全台乾杯燒肉居酒屋門店用餐，完成指定社群任務（追蹤官方Instagram、拍攝限時動態並使用品牌專屬生日濾鏡），當場即可獲得價值299元的「MBS 8-9+澳洲和牛骰子牛排」一份。





27歲同歲壽星抽東京來回機票

台北燒肉最新話題要跟上！

活動時間： 6月1日至6月7日抽獎資格： 西元1999年出生之消費者。活動內容： 活動期間至店內用餐、加入官方會員，並出示有效台灣身分證明文件，即可獲得「東京單人來回機票」抽獎資格，全台共計抽出10名幸運得主。

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