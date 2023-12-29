就是要和你一起跨！2024跨年懶人包搶先看，不論是你要揪朋友一起到台北101跨年、還是去新北淡水看2024跨河煙火，又或者你想去桃園星際城跨年晚會，還是去2024大新竹跨年公益晚會、又或者幸福龍來2024台中跨年夜，以及2024麗寶樂園跨年、南投2024星空閃耀跨年晚會，又或者是2024西螺大橋跨年晚會、2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀，當然不能忘了夢時代2024高雄跨年晚會，揮別2023一起迎向2024。







2024台北101跨年最High新年城演出卡司

地點： 台北市民廣場

時間： 2023/12/31 19:00 - 2024/1/1 01:00

主持人：Lulu黃路梓茵、朵拉、威廉、風田

表演藝人：徐佳瑩、韋禮安、Matzka、HUSH、IT BOYZ、八三夭、動力火車、盧廣仲、麋先生、華莎（MAMAMOO）、告五人（壓軸）、Julia 吳卓源、未來少女－日光之橙、未來少女－黑曜精靈、未來少女－薄荷水晶、未來少女－HUR+緋紅魅影、未來少女－幽靈水晶、瑪菲司、歐開合唱團、樂興之時管絃樂團等

煙火施放： 300秒煙火秀

轉播： 公視、TVBS 56頻道、LINE TODAY

官網：https://2024newyear.travel.taipei/



推薦：還再人擠人看煙火太遜！7個隱藏版「101煙火觀賞點」免費開拍，跨年夜約會看夜景先筆記。





2024新北淡水閃耀新北跨河煙火演出卡司

地點： 淡水魚人碼頭場、、海關碼頭、八里左岸公園

時間：2023/12/3115:00~12/31 21:00

主持人： 黃鐙輝、曾子余、梁舒涵

表演藝人： 許富凱、趙詠華、鄭怡、溫嵐、馬念先、林俊逸、板凳樂團、 U：NUS、B.T.O.D

煙火施放： 20：24 施放13分14秒煙火秀

官網：https://test.jca-event.com/202312_ntpc2024newyear/



推薦：爆肥宵夜吃了超過癮！捷運通通都能到「9間淡水線宵夜推薦」，「爆紅冠軍沾麵、古風妓院餐館、流氓熱炒」熱量吃起來，減肥留到明天再說。





2024桃園星際城跨年晚會演出卡司

地點： 高鐵桃園站前廣場 (桃園市中壢區高鐵站前路)

時間： 2023/12/31 19：00 ~ 1/1 00：30

主持人： 陳大天、宇珊

表演藝人： 動力火車、N.Flying、丁噹、黃偉晉、熊仔、Karencici、熊仔、怪物星人、洪暐哲、田亞霍、J.Sheon、瑪菲司Mavis、閻奕格、陳昊森、AcQUA源少年

官網：https://nye2024.tycg.gov.tw/



推薦：桃園青埔跨年嗨起來！2024桃園星際城跨年晚會「免費接駁車、41小時不停班機捷」11張圖一次看明白，超過50攤「夜貓子美食市集」散場吃通宵。





2024大新竹跨年公益演唱會 新星閃耀 竹夢未來演出卡司

地點： 大湳雅公園

時間： 2023/12/31 18：00~ 1/1 00：30

主持人：小鐘、梁赫群、何妤玟、圓圓

表演藝人：白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅、婁峻碩SHOU、U:NUS、Saturnday、艾薇、J.Sheon、張庭瑚、白安、Kevin廖柏雅、同理Zunya、陳思瑋等

煙火施放： 300秒煙火秀

官網：https://www.facebook.com/DrAnnKao、https://www.facebook.com/WKYang.HC



推薦：桃竹苗貓咪咖啡廳攻略！熱搜桃竹苗11間「貓咪咖啡廳」口袋名單，桃園貓禾咖啡、新竹貓嶼咖啡週末約擼貓。





2024台中幸福龍來跨年演出卡司

地點： 水湳中央公園

時間： 2023/12/31 19：00~ 1/1 01：00

主持人：阿KEN、蔡尚樺

表演藝人：JESSI、盧廣仲、周湯豪、黃明志、宇宙人、美秀集團、芒果醬、Ozone、阿跨面、艾蜜莉、比杰、張若凡、蓋兒GAIL、晨悠、幻藍小熊等

官網：https://taichungnewyear.com.tw/



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2024台中麗寶樂園跨年晚會演出卡司

地點： 麗寶樂園度假區第二停車場

時間： 2023/12/31 20：00~ 1/1 00：30

主持人：焦凡凡、小龜 楊程鈞

表演藝人：八三夭（壓軸）、宇宙人、Kimberley 陳芳語、Ozone、FEniX、芒果醬、阿跨面、阿夫、O.Dkizzya、洪暐哲Waji、未來少女－日光之橙、ALL IN 5

官網：https://www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp



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2024星空閃耀南投跨年晚會演出卡司

地點： 南投會展中心（南投市祖祠路）

時間： 2023/12/31 18：00~ 1/1 00：30

表演藝人：郭書瑤、黃文星、魏嘉瑩（Boom！怪物星人）、蔡佳麟、庸俗救星、克里夫、原動力樂團、老拓樂團、亂貓樂團、劉佳雯、流浪盒子、柳丁哥哥、葡萄姐姐等



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2024愛遊世界－劍湖山摩天輪跨年煙火秀演出卡司

地點： 劍湖山世界

時間： 2023/12/31 20：20

主持人：蔡昌憲、DJ童童

表演藝人：采子、徐暐翔、KIRE、Yappy、Miusa、翊庭、李晉瑋、163 braces、榕幫、亨利SB、未來少女－紫月光

煙火施放： 煙火總長度 1,600 秒

官網：https://www.janfusun.com.tw/index.php



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2024西螺大橋跨年晚會演出卡司

地點： 西螺大橋西側大草坪

時間：2 023/12/31 19：00~ 1/1 00：30

主持人：金莎、葉昇峻

表演藝人：黃霆睿、黃奕儒、潘裕文、向蕙玲、秀蘭瑪雅、陳淑萍、歐巴尚青、泡芙姐姐、柚子哥哥、?te壞特

官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550017033006



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2024全嘉藝起來跨年晚會演出卡司

地點： 嘉義市立體育場

時間： 2023/12/31 15：00~ 1/1 00：30

主持人：巴鈺、夏和熙

表演藝人：丁噹、冰球樂團、陳華、呂植宇、VERA（壓軸）、郭婷筠、ACE、黃奕儒、王燦、金志遙、孫肇谷、王彙筑、DJ妖嬌、董育君、邵阿咩、翁鈺鈞、曾梓淞、書帆

官網：https://www.facebook.com/WECHIAYI



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2024台南好YOUNG跨年晚會演出卡司

地點： 台南市永華市政中心西側廣場

時間： 2023/12/31

主持人：吳建恆、徐凱希

表演嘉賓：金世正、VERIVERY、卡莉怪妞（壓軸）、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、閻奕格、李玉璽、蔡黃汝、大支、Tyson Yoshi、JADE、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、未來少女－紫月光

官網：https://www.tainanyoung.com.tw/



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2024台南南瀛跨年晚會演出卡司

地點： 台南新營南瀛綠都心公園

時間： 2023/12/31

主持人：丹尼斯DJ Dennis

表演嘉賓：艾怡良、陳建瑋、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、張羽靚、足魯樂團

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2024高雄夢時代跨年晚會演出卡司

地點： 夢時代

時間： 2023/12/31 18：30

主持人：莎莎、浩角翔起

表演嘉賓：謝金燕、Jeff Satur羅杰夫、蕭秉治、玖壹壹、韋禮安、鼓鼓呂思緯、家家、孫盛希、Ozone、滅火器 Fire EX.、康士坦的變化球 、洪佩瑜、吉那罐子楊淑喻、大象體操、影子計劃、PinkFun、林茉曦、徐暐翔、Angie 安吉

官網：https://kaohsiung2024.tw/newyear.html



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2024屏東跨年晚會歌舞昇屏High歌之夜演出卡司

地點： 屏東縣立體育館前大草皮

時間： 2023/12/31 19：00~1/1 00：30

主持人：邵大倫、DJ凱莉

表演嘉賓：黃明志、康士坦的變化球、TRASH、小樂 吳思賢、家家、FEniX、洪佩瑜、葛西瓦、朱海君、Jocelyn 9.4.0

官網：https://www.cultural.pthg.gov.tw/default.aspx



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2024宜蘭跨年晚會「閃耀蘭城 x 幸福宜市」

地點： 蘭城新月廣場

時間： 2023/12/31 18：00

主持人：關關 關韶文、木星

表演嘉賓：陳勢安、旺福、南拳媽媽（Lara梁心頤、張傑、宇豪）、艾薇、老王樂隊、葉秉桓、劉漢杰

官網：https://www.facebook.com/yilancity



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2024花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

地點： 花蓮東大門廣場

時間： 2023/12/31 19：00~1/1 01:00

演出卡司： Bii 畢書盡、品冠、理想混蛋、周予天、文慧如、柏霖、Shawn尚融、九九、李東軒、秦宇子YUZI、小卡比、God Øne、芮鯊、阿蘭AC、舒比舒比、Real Life、吸血蚊子

官網：https://tour-hualien.hl.gov.tw/News_Content.aspx



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2024台東跨年晚會東漂去旅行

地點： 台東市海濱公園

時間： 2023/12/31 19：00~1/1 00:30

主持人：黃豪平、DJ咖啡糖賢齡

表演嘉賓：陳綺貞（壓軸）、萬芳、瘦子E.SO、張震嶽、魏如萱、楊乃文、告五人、大淵MUTA、小春Kenzy、Osean吳獻、派偉俊、李友廷

官網：https://www.facebook.com/089.taitung.party/



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