7間花蓮小吃搶先收下！每年年末來到花蓮除了要拍雲山水落羽松、花海季，也要吃遍花蓮美食，以玉里橋頭臭豆腐為首，花蓮有許多小吃名店深受在地人、觀光客推崇，這次窩客島整理了連花蓮人也在排隊的「7間花蓮美食」，讓你下次來到花蓮，不論是粉漿蛋餅、爆汁小籠包、韭菜臭豆腐，人氣美食通通要吃過一輪。





來花蓮一定要吃到香脆多汁的「玉里橋頭臭豆腐」、飄香60年的「傳統美食玉里麵」等夯店，其中「周家蒸餃」主打一顆6元的爆汁小籠包，超高CP值更讓它每到營業時間便有大量排隊人潮；「中福早餐店」則以半煎半炸的粉漿蛋餅，有著焦酥外皮的獨特口感，是花蓮在地超夯的無名小吃攤；另外，包滿高麗菜絲的大份量「光復高麗菜餅」，店內鋪滿韭菜的臭豆腐也是必點的獨特小吃之一。





花蓮排隊美食：周家蒸餃小籠包

部落客 猴屁 造訪 周家蒸餃小籠包 說：

真的CP值很高欸超便宜，小籠包皮也很Q，還會噴汁，我個人喜歡蒸餃，男友喜歡小籠包，兩種都不錯<全文介紹>



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#周家蒸餃小籠包

地址：花蓮縣花蓮市公正街4-20號

電話：03-835-0006







花蓮排隊美食：中福早餐店

部落客 燕兒美食樂園 造訪 中福早餐店 說：

是半煎炸那種，外層真的好酥哦，咬下會卡滋卡滋，中間仍保有粉漿的Q度～外酥內軟<全文介紹>



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#中福早餐店

地址：花蓮縣花蓮市中福路198號

電話：03-835-5579







花蓮排隊美食：田村壽司

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 田村壽司 說：

最大的特色除了平價之外，就是醬油膏了，端上桌時已經在鮭魚上淋上醬油膏，而不是像一般的握壽司是自行沾醬油入口，沒想到這樣的風味意外的好吃，我個人還蠻喜歡的<全文介紹>



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#田村壽司

地址：花蓮縣花蓮市德安一街225號

電話：03-834-8673







花蓮排隊美食：玉里橋頭臭豆腐

部落客 寶貝小飄 造訪 玉里橋頭臭豆腐 說：

在店門外就可以聞到臭香四溢的香氣~香脆酥嫩 吸收滿滿的湯汁 味道十分足夠~搭配爽口的蘿蔔絲、台式泡菜及九層塔，最好在淋上特製辣醬 不得不說味蕾超豐富的!!!<全文介紹>



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#玉里橋頭臭豆腐

地址：花蓮縣玉里鎮民權街15號

電話：03-888-2545







花蓮排隊美食：北昌黃金鍋貼

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 北昌黃金鍋貼 說：

剛出爐的熱呼呼，一口咬下要小心燙口，皮薄酥脆，內餡非常飽滿，但高麗菜較多，豬肉很少，以胡椒提味，所以有高麗菜的甜味加上胡椒鹹香，加點辣椒更好吃。<全文介紹>



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#北昌黃金鍋貼

地址：花蓮縣吉安鄉自強路512號







花蓮排隊美食：傳統美食玉里麵

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 傳統美食玉里麵 說：

這間店便是開業至今已有60年以上營業歷史的經典老店──傳統美食玉里麵，即便是非用餐時間也仍然大排長龍。才到門口就聞到那鹹香陣陣四溢，讓人迫不急待都點上一輪。<全文介紹>



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#傳統美食玉里麵

地址：花蓮縣玉里鎮中山路二段94號

電話：03-888-1613







花蓮排隊美食： 光復高麗菜餅

部落客 菲菲吳小姐 造訪 光復高麗菜餅 說：

臭豆腐有分泡菜臭豆腐和韭菜臭豆腐，我們來到花蓮一定要點花蓮當地才有的臭豆腐吃法~韭菜臭豆腐。看看老闆這毫不手軟的韭菜量，整個舖好舖滿在臭豆腐上面，再淋上蒜泥和醬油<全文介紹>



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#光復高麗菜餅

地址：花蓮縣光復鄉中山路二段295號

電話：03-870-0410



