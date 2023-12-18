斗六小吃只來一次吃不過癮！身為雲林數一數二熱鬧的地區，斗六不只有百年歷史老街、傳統市場，還有青創聚落、人文建築與景觀餐廳，當地更有許多超搶手的特色小吃，累積上千則Google評論都還能維持4星以上，可說是雲林縣的美食一級戰區，像是傳承三代的老字號「阿國獅魷魚羹」、隱藏在巷子裡的懷舊美味「吳記肉圓」都讓不少遊客吃過以後念念不忘，現在就將這7間在地人最愛的斗六小吃筆記起來，下次來到雲林跟著吃，別人都知道你有好好做功課。



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來雲林斗六千萬別先急著衝斗六夜市，創始於1952年的「阿國獅魷魚羹」是在地傳承三代的老字號人氣小吃店，魷魚本身爽脆又厚實，加上使用獨家中藥秘方熬煮的湯頭，吃過就令人難以忘懷；位於太平老街上的「老街碗粿」，雖然招牌主打的餐點是碗粿，不過懂吃的人都知道來這裡一定要點一碗大份量的「蛋飯」，以大火拌炒出蛋香還有從中散發出的醬油香味，讓不少炒飯控都欲罷不能，經過口耳相傳與網路介紹以後，現在也有許多觀光客都為了蛋飯慕名前來。





斗六人氣小吃：阿國獅魷魚羹

部落客 菓子の幸福週記 造訪 阿國獅魷魚羹 說：

爌肉飯配菜有高麗菜、花椰菜、滷蛋、酸黃瓜、鹹菜，經典的三層肉好大一塊，滷得很入味，軟嫩噴香肥而不油，超下飯；魷魚羹湯頭使用柴魚、昆布、米酒跟獨家中藥秘方熬煮，搭配筍絲，吃起來很清香爽口。<全文介紹>



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阿國獅魷魚羹

地址：雲林縣斗六市大同路112號

電話：05-535-4010





斗六人氣小吃：吳記肉圓

部落客 猴屁的異想世界 造訪 吳記肉圓 說：

真的是皮Q肉嫩好香好好吃，且兩個肉圓吃起來很過癮...醬汁真的也很優，男友都喝光光。豬肉很扎實，筍子味道也都很夠，我也是吃得乾淨溜溜，一個筍子都不放過。<全文介紹>



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吳記肉圓

地址：雲林縣斗六市愛國街21巷10號

電話：05-534-3581



斗六人氣小吃：阿賜豬腳

部落客 造訪 阿賜豬腳 說：

排隊等候餐點的時候，真的要誇獎店家的服務態度，親切又熱情總是笑臉迎人，外帶回去享用的梅干豬腳飯，真的好推薦。梅干菜不會太鹹且帶點甜味，吃起來挺開胃；豬腳軟嫩但不軟爛，醬汁也很下飯...<全文介紹>



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#阿賜豬腳

地址：雲林縣斗六市公正街34號

電話：05-533-5899





斗六人氣小吃：老街碗粿

部落客 來自品兒的食旅日常 造訪 老街碗粿 說：

身為雞蛋狂熱者的我最期待的就是蛋飯了，在餐點還沒來時還以為這是大碗的份量沒想到正是小碗的，一層碎碎的炒蛋鋪在白飯上光是視覺上開始就很享受了！這裡的碗粿是帶有米香的米蒸碗粿，碗粿上會淋上醬油、肉醬等搭配成的特製醬料...<全文介紹>



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#老街碗粿

地址：雲林縣斗六市太平路122號

電話：05-532-3093





斗六人氣小吃：長興圓仔冰

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 長興圓仔冰 說：

點了一碗40元的綜合圓仔冰以及一份30元的綜合麻糬；綜合圓仔冰內有繽紛色彩的湯圓，冰品糖水的甜度也不會太甜，而綜合麻糬外觀看起來不怎麼可口，但吃起來還算不錯，芝麻跟花生的味道很香，麻糬也很Q彈。<全文介紹>



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#長興圓仔冰

地址：雲林縣斗六市中華路136號

電話：05-533-9445





斗六人氣小吃：叁記刈包

部落客 肉依小姐吃什麼? 造訪 叁記刈包 說：

厚厚的刈包夾了飽滿內餡，有卡啦雞、薯餅、厚蛋和顆粒花生醬等，刈包皮濕潤度恰好，不會軟爛。入口充滿濃郁的花生香氣，搭配軟嫩多汁的卡拉雞，帶來豐富的口感享受，整顆吃完會十分過癮！<全文介紹>



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#叁記刈包 斗六創始店

地址：雲林縣斗六市成功路198號

電話：05-532-1668





斗六人氣小吃：斗六青麥芋圓嫩仙草

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 斗六青麥芋圓嫩仙草 說：

青麥芋圓嫩仙草是雲林在地的老字號，已在雲林至少開業30年以上，想必一定有他的過人之處吧！那倆人多年前就已經吃過，這家真的用料很實在，不僅大碗而且又便宜，重點甜度也不會太甜，CP值很高。<全文介紹>



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#斗六青麥芋圓嫩仙草

地址：雲林縣斗六市中正路30號

電話：05-537-6168

