虎尾美食多到吃不完！初次來到雲林，不少人幾乎都會先來到人潮絡繹不絕的北港或西螺，不過虎尾近年出現了許多新的網美景點，不僅觀光客變多，就連高CP值的街邊美食都被挖出來分享，像是人潮爆滿的60年老店「虎尾王家當歸鴨肉麵線」、好吃好拍的散步甜點「虎月燒」，都讓不少網友吃過以後念念不忘，現在就將這7間在地人最推薦的虎尾小吃筆記起來，下次來到雲林跟著吃，才不會被別人笑外行。



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來雲林不想人擠人，卻又想吃到美味的街口小吃，虎尾絕對是一個好選擇！在地經營超過半世紀的「虎尾王家當歸鴨肉麵線」，是在地人三不五時就要來一碗的老字號麵線店，略有彈性的雞絲麵搭配軟嫩鴨肉，加上清甜的湯頭，最適合冬季來品嚐；隱藏在無招牌民宅的「兩丿爌肉飯」，一天只賣4小時，而且只在早餐時段營業，用料實在又香噴噴的爌肉讓許多老饕一吃就愛上，如果太晚來還可能會吃不到爌肉，想吃的話最好一大早就趕緊來店卡位。





虎尾人氣小吃：虎尾王家當歸鴨肉麵線

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 虎尾王家當歸鴨肉麵線 說：

不僅用餐環境乾淨寬敞，餐點選擇多元，而且份量十足，吃起來豐盛又不會傷荷包!來王家吃一碗鴨肉麵線是在地人的日常，更是許多在外遊子思思念念的老味道...<全文介紹>

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#虎尾王家當歸鴨肉麵線

地址：雲林縣虎尾鎮民生路37-8、37-9號

電話：05-631-4629





虎尾人氣小吃：虎尾韭菜盒子

部落客 ifunny艾方妮的遊樂場 造訪 虎尾韭菜盒子 說：

虎尾韭菜盒子的油很乾淨，加上老闆隨時保持攤車上的清潔，看起來就很舒服！雖然只賣一樣餐點，但用心做到極致，就是能夠收服願意買單的饕客。<全文介紹>



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#虎尾韭菜盒子

地址：雲林縣虎尾鎮中正路102號

電話：無



虎尾人氣小吃：阿世香菇肉羹

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 阿世香菇肉羹 說：

店家動作很快，餐點一下就上齊囉！味道樸實的香菇肉羹，羹湯比較不是甜甜的味道，適合不喜歡有甜味的人，然後肉羹口感蠻滑順的。<全文介紹>



#阿世香菇肉羹

地址：雲林縣虎尾鎮華南路31弄1號

電話：05-633-1233





虎尾人氣小吃：勇之助沙拉船

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 勇之助沙拉船 說：

這沙拉船也太美了拉，裡頭有生菜、燻雞、起司片，上頭在擠上美乃滋和番茄醬，再搭配一些小黃瓜絲，搭配酥脆的外皮，中午買一個來當午餐也很OK。<全文介紹>



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#勇之助沙拉船

地址：雲林縣虎尾鎮中正398號

電話：0920-514-318





虎尾人氣小吃：虎珍堂菓寮店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 虎珍堂菓寮店 說：

說到雲林必買的伴手禮，相信大家都會想到這家「⻁尾名店」⻁珍堂吧！由於雲林專產地瓜，因此虎珍堂扎根在這裡，推廣來自台灣的地瓜好味道，來到虎尾千萬別錯過這裡的地瓜糕點，現在就一起來看看！<全文介紹>



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#虎珍堂菓寮店

地址：雲林縣虎尾鎮中山路13號

電話：05-632-3639





虎尾人氣小吃：兩丿爌肉飯

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 兩丿爌肉飯 說：

兩丿爌肉飯除了爌肉飯、滷肉飯可以選擇外還有不少滷蛋、丸子、蘿蔔、苦瓜、湯品可以點選，而這天我們就單純點了爌肉飯以及滷肉飯來品嚐，雖說價位有點偏高，但真的是用料實在...<全文介紹>



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#兩丿爌肉飯

地址：雲林縣虎尾鎮公安路41號

電話：05-632-6695





虎尾人氣小吃：虎尾美貞肉羹麵

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 虎尾美貞肉羹麵 說：

我們夫妻倆超喜歡他們的肉羹麵，肉羹給得很大器，湯頭帶點淡淡的蒜香味，再添加老闆推薦的自家獨門的辣椒一起吃，真的好吃，當然其他餐點也都很不錯喔！<全文介紹>



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#虎尾美貞肉羹麵

地址：雲林縣虎尾鎮中山路23巷2-2號

電話：無

