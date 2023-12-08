為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 最新文章 > 美食 > 虎尾美食攻略指南！吃過會回訪「7間雲林虎尾小吃」，洗版IG牆「民宅神秘爌肉飯、只賣2小時韭菜盒、地瓜系散步甜點」，跟著清單吃秒變在地人。

虎尾美食攻略指南！吃過會回訪「7間雲林虎尾小吃」，洗版IG牆「民宅神秘爌肉飯、只賣2小時韭菜盒、地瓜系散步甜點」，跟著清單吃秒變在地人。

2023-12-08 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：各部落客提供 人氣：315
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

虎尾美食多到吃不完！初次來到雲林，不少人幾乎都會先來到人潮絡繹不絕的北港或西螺，不過虎尾近年出現了許多新的網美景點，不僅觀光客變多，就連高CP值的街邊美食都被挖出來分享，像是人潮爆滿的60年老店「虎尾王家當歸鴨肉麵線」、好吃好拍的散步甜點「虎月燒」，都讓不少網友吃過以後念念不忘，現在就將這7間在地人最推薦的虎尾小吃筆記起來，下次來到雲林跟著吃，才不會被別人笑外行。

推薦閱讀：雲林小資一日遊這樣玩！25個不花一毛錢「雲林免費景點」快筆記，「天外奇蹟氣球屋、夢幻復古水車、雲林最美山水庭園」讓你大省荷包又能拍美照。


來雲林不想人擠人，卻又想吃到美味的街口小吃，虎尾絕對是一個好選擇！在地經營超過半世紀的「虎尾王家當歸鴨肉麵線」，是在地人三不五時就要來一碗的老字號麵線店，略有彈性的雞絲麵搭配軟嫩鴨肉，加上清甜的湯頭，最適合冬季來品嚐；隱藏在無招牌民宅的「兩丿爌肉飯」，一天只賣4小時，而且只在早餐時段營業，用料實在又香噴噴的爌肉讓許多老饕一吃就愛上，如果太晚來還可能會吃不到爌肉，想吃的話最好一大早就趕緊來店卡位。

 

虎尾人氣小吃：虎尾王家當歸鴨肉麵線

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 虎尾王家當歸鴨肉麵線 說：
不僅用餐環境乾淨寬敞，餐點選擇多元，而且份量十足，吃起來豐盛又不會傷荷包!來王家吃一碗鴨肉麵線是在地人的日常，更是許多在外遊子思思念念的老味道...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#虎尾王家當歸鴨肉麵線
地址：雲林縣虎尾鎮民生路37-8、37-9號
電話：05-631-4629

 

虎尾人氣小吃：虎尾韭菜盒子

部落客 ifunny艾方妮的遊樂場 造訪 虎尾韭菜盒子 說：
虎尾韭菜盒子的油很乾淨，加上老闆隨時保持攤車上的清潔，看起來就很舒服！雖然只賣一樣餐點，但用心做到極致，就是能夠收服願意買單的饕客。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#虎尾韭菜盒子
地址：雲林縣虎尾鎮中正路102號
電話：無


 

虎尾人氣小吃：阿世香菇肉羹

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 阿世香菇肉羹 說：
店家動作很快，餐點一下就上齊囉！味道樸實的香菇肉羹，羹湯比較不是甜甜的味道，適合不喜歡有甜味的人，然後肉羹口感蠻滑順的。<全文介紹>

#阿世香菇肉羹
地址：雲林縣虎尾鎮華南路31弄1號
電話：05-633-1233

 

虎尾人氣小吃：勇之助沙拉船

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 勇之助沙拉船 說：
這沙拉船也太美了拉，裡頭有生菜、燻雞、起司片，上頭在擠上美乃滋和番茄醬，再搭配一些小黃瓜絲，搭配酥脆的外皮，中午買一個來當午餐也很OK。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#勇之助沙拉船
地址：雲林縣虎尾鎮中正398號
電話：0920-514-318

 

虎尾人氣小吃：虎珍堂菓寮店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 虎珍堂菓寮店 說：
說到雲林必買的伴手禮，相信大家都會想到這家「⻁尾名店」⻁珍堂吧！由於雲林專產地瓜，因此虎珍堂扎根在這裡，推廣來自台灣的地瓜好味道，來到虎尾千萬別錯過這裡的地瓜糕點，現在就一起來看看！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#虎珍堂菓寮店
地址：雲林縣虎尾鎮中山路13號
電話：05-632-3639

 

虎尾人氣小吃：兩丿爌肉飯

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 兩丿爌肉飯 說：
兩丿爌肉飯除了爌肉飯、滷肉飯可以選擇外還有不少滷蛋、丸子、蘿蔔、苦瓜、湯品可以點選，而這天我們就單純點了爌肉飯以及滷肉飯來品嚐，雖說價位有點偏高，但真的是用料實在...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#兩丿爌肉飯
地址：雲林縣虎尾鎮公安路41號
電話：05-632-6695

 

虎尾人氣小吃：虎尾美貞肉羹麵

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 虎尾美貞肉羹麵 說：
我們夫妻倆超喜歡他們的肉羹麵，肉羹給得很大器，湯頭帶點淡淡的蒜香味，再添加老闆推薦的自家獨門的辣椒一起吃，真的好吃，當然其他餐點也都很不錯喔！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#虎尾美貞肉羹麵
地址：雲林縣虎尾鎮中山路23巷2-2號
電話：無

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#雲林美食
morechevron_right
文章關鍵字
雲林美食 雲林小吃 虎尾美食 虎尾小吃 more
相關商家
延伸閱讀

雲林小資一日遊這樣玩！25個不花一毛錢「雲林免費景點」快筆記，「天外奇蹟氣球屋、夢幻復古水車、雲林最美山水庭園」讓你大省荷包又能拍美照。

 編輯 林奕如

新北甜點控沒吃過太遜！7間網路爆紅「新北舒芙蕾」全蒐羅，不到百元爽吃「板橋人氣舒芙蕾」、草莓給超多「淡水隱藏版舒芙蕾」，圓潤蓬鬆又暖胃。

 編輯 林奕如

貝果控激推朝聖清單！網路爆夯7間「台北人氣貝果」大公開，東門早午餐「最強隱藏版貝果」、仁愛圓環「歐風超濃抹醬貝果」，吃過一次絕對回不去。

 編輯 林奕如

台中人也不見得吃過！台中7間爆紅「太平街邊小吃」大公開，晚來吃不到「巷弄人氣鵝肉飯」、銷魂濃郁「秘製麻醬麵」，在地人排隊都要吃。

 編輯 林奕如

史上最強「負能量」粉絲團，將在今年聖誕節嘲諷開展！「每天來點負能量特展」，給你每天負負得正的力量。

 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up