超強雲林免費景點懶人包來了！兼具人文與自然景觀的雲林縣，最出名的代表景點，無非是享譽全台的「北港朝天宮、劍湖山世界」，但除了這些觀光客都耳熟能詳的地方，雲林其實還聚集了全台相當多絕美且知名的免費景點，像是「古坑華山小天梯」、「夢幻復古大水車」、「療癒森林步道」、「真實版天外奇蹟氣球屋」等，本文一口氣集結25個洗版IG牆又通通免費的雲林景點，讓你不花一毛錢就能網羅百萬級網美照。



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雲林近年有相當多免費的熱門景點，紛紛被網友挖掘分享，像是是西螺大橋下的「蝴蝶公園」規劃了不少可以供民眾打卡的裝置藝術，特別是鮮艷可愛的「天外奇蹟氣球房子」絕對是來這裡不能錯過的拍照熱點；「農田水利環境教育園區」一到秋冬還有壯麗的落羽松森林可以漫步散策，平日則有浪漫的水車供遊客欣賞；擁有中式庭園造景的「寧濟御庭」，融合古典與現代風格，成為不少年輕人也很喜歡的新一代網美景點。





雲林免費打卡景點：華山小天梯

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 華山小天梯 說：

提到古坑就會想到IG打卡最夯最熱門的景點「華山小天梯＆情人吊橋」，山林景色悠美，行走路程也不累，但身體不適者還是思考一下再前往。華山小天梯因設計有像竹山天梯所以有小天梯之稱…<全文介紹>



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#華山小天梯

地址：雲林縣古坑鄉華山村

電話：05-590-0488





雲林免費打卡景點：雲嶺之丘

部落客 Sweet Tina 造訪 雲嶺之丘 說：

雲嶺之丘跨越了雲林縣、南投縣、嘉義縣，是一處觀賞雲海、日出及夕陽之地，站在觀景平台上能360度眺望山嵐與茶園之美，是草嶺石壁風景區相當迷人的景緻之一。<全文介紹>



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#雲嶺之丘

地址：雲林縣古坑鄉

電話：05-583-1456



雲林免費打卡景點：蓬萊瀑布

部落客 1817Box部落格 造訪 蓬萊瀑布 說：

蓬萊瀑布步道近年來剛整修完成，瀑布旁邊設有觀景台，瀑布從高空奔流而下，在峽谷濺起很多水花，產生很多負離子，很多人專程來這裡享受這大自然的清新。<全文介紹>



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#蓬萊瀑布

地址：雲林縣古坑鄉66號

電話：無





雲林免費打卡景點：雲林文學步道

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 雲林文學步道 說：

文學步道是華山的後花園，就像澄清湖是高雄的後花園，文學步道總長約650公尺，二側有十二塊雕刻大石，刻的都是雲林著名的作家故事…很難想像轉個彎就走進了寧進的林道，彷彿誤入了世外桃源…<全文介紹>



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#雲林文學步道

地址：雲林縣古坑鄉華山村

電話：無





雲林免費打卡景點：荷苞山油桐花公園

部落客 菓子の幸福週記 造訪 荷苞山油桐花公園 說：

可以看到來桐花公園的朋友都是一身輕便，帶著水跟帽子就出發囉！桐花公園周邊沒有超商跟店家，口渴或肚子餓只能在市集購買，建議到桐花公園之前，在市區或高速公路休息區就先準備好喔。<全文介紹>



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#荷苞山油桐花公園

地址：雲林縣古坑鄉荷苞村高厝林子頭段380-17號

電話：無





雲林免費打卡景點：桂林映象會館

部落客 我是方小姐。旅行食光 造訪 桂林映象會館 說：

走入會館內，迎面而來的是尊立體佛像，看到就不自覺想到泰國四面佛，後面的涼亭頂端仿造泰國寺廟，讓你不用搭飛機就可以感受十足的泰味。<全文介紹>



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#桂林映象會館

地址：雲林縣古坑鄉景水1-6號

電話：05-590-1280





雲林免費打卡景點：雅聞峇里海岸觀光工廠

部落客 加小菲愛碎碎唸 造訪 雅聞峇里海岸觀光工廠 說：

整個園區打造出有如峇里島渡假村的風格，空運來台的茅草屋、棕梠樹、黃金沙灘，還有小朋友最喜歡的沙坑和盪鞦韆，來到這裡讓你一秒偽出國，好天氣時隨便怎麼拍都超級美！<全文介紹>



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#雅聞峇里海岸觀光工廠

地址：雲林縣斗六市中興路333號

電話：05-551-1585





雲林免費打卡景點：寧濟御庭

部落客 豬小詠的食旅隨行 造訪 寧濟御庭 說：

位於斗六的寧濟御庭原以為只是一般的中式庭園，沒想到還結合廟宇。整座園區大小約3000多坪，其實不算太大，繞一圈加上拍拍照約莫40分鐘搞定。美麗優雅的庭園造景，融合古典與現代風格。<全文介紹>



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#寧濟御庭

地址：雲林縣斗六市貞寮路195號

電話：05-551-8135





雲林免費打卡景點：鵝媽媽 鵝童樂園

部落客 Wenwen小姐和寶貝們 造訪 鵝媽媽 鵝童樂園 說：

園區主要免費設施有大沙坑、好玩又吸睛的飛天鵝溜滑梯，另外有銅板價夢幻旋轉鵝、手搖船、小火車，百元開帥氣兒童超跑／親子駕訓班。小朋友最愛的餵魚、餵鵝都只要10元，也有推出魚菜共生生態體驗及Diy課程，感覺也蠻適合團體旅遊校外教學... <全文介紹>



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#鵝媽媽 鵝童樂園

地址：雲林縣斗六市嘉東里嘉新路222號

電話：05-535-1789





雲林免費打卡景點：膨鼠森林公園

部落客 玩童小行星 造訪 膨鼠森林公園 說：

斗六膨鼠森林公園假日會有人文市集，雖然我們是星期六來訪，這天我們從早上待到下午2點多，只有少少5攤有來擺攤，可能要星期天才會比較多攤吧？車子可以停在公園周邊停車格，位子還算多。<全文介紹>



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#膨鼠森林公園

地址：雲林縣斗六市大學路三段222-1號

電話：無





雲林免費打卡景點：雲中街文創聚落

部落客 希沙良的部屋 美食-旅遊-生活 造訪 雲中街文創聚落 說：

繞到長屋後側，少了人聲，院落牆邊滿布氣根的巨大老榕樹，襯著古樸的日式黑瓦木造老屋，又有不同的寂靜之美，可說每一個角落都很好取景。<全文介紹>



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#雲中街文創聚落

地址：雲林縣斗六市雲林路一段75號巷7號

電話：無





雲林免費打卡景點：斗六行啓記念館

部落客 希沙良的部屋 美食-旅遊-生活 造訪 斗六行啓記念館 說：

斗六行啓記念館為融合西洋古典與折衷樣式的清水磚造建築，針對台灣高溫、多雨、多震的氣候，在屋頂形式、牆體、天花、基礎等進行修正與調整，兼具時代創造性和在地的適應性。<全文介紹>



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#斗六行啓記念館

地址：雲林縣斗六市府前街101號

電話：05-536-2290





雲林免費打卡景點：農田水利環境教育園區

部落客 省錢旅遊達人的便宜日記 造訪 農田水利環境教育園區 說：

沿著水圳二岸遍植的落羽松當年也是無心插柳，沒想到近期卻意外爆紅...另一邊還有利於灌溉的水車，夾在尚未變色的落羽松中間，看起來也添了幾分秋意...<全文介紹>



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#農田水利環境教育園區

地址：雲林縣林內鄉林中村三星路9-2號（落羽松葉況依季節有所不同）

電話：05-589-2013





雲林免費打卡景點：林內紙蝶生態地景園區（寶隆紙廠）

部落客 Bernice 的隨手筆記 造訪 林內紙蝶生態地景園區（寶隆紙廠） 說：

紙槽在白色房子右手邊，舊紙槽經過歲月的演進被綠色爬藤類植物給妝點很有型，這裡相當綠色，隨處都很好拍，遠拍、近拍讓你拍不停...<全文介紹>



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#林內紙蝶生態地景園區（寶隆紙廠）

地址：雲林縣林內鄉新興9號

電話：無





雲林免費打卡景點：林內鳥居

部落客 安娜吃棒棒糖不拿棍子 造訪 林內鳥居 說：

通常大的神社有多數的鳥居，林內神社就有三個，上圖是第二鳥居，下圖是第三鳥居，第一鳥居則在公園路與中正路的Ｔ字路口。<全文介紹>



#林內第二鳥居、第三鳥居

地址：雲林縣林內鄉公園路4號、5號

電話：無





雲林免費打卡景點：龍過脈森林步道

部落客 安娜吃棒棒糖不拿棍子 造訪 龍過脈森林步道 說：

步道為土路面、木棧道和木棧階梯，幾乎都有扶手不怕摔倒。湖泊與天空相映成趣，樹木開枝散葉隨著輕風搖擺，好似在跟我們說：「辛苦了，你可以爬快一點，我搖得有點累。」<全文介紹>



#龍過脈森林步道

地址：雲林縣林內鄉

電話：無





雲林免費打卡景點：九芎村落羽松秘境

部落客 Jason's Life 造訪 九芎村落羽松秘境 說：

從空拍發現，其實落羽松大概有分兩大區，有一區中間的落羽松已經大部份形成白色乾枯，但是拍攝起來可以給人一種秋天蕭瑟感覺，我覺得也是另一種感覺。<全文介紹>



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#九芎村落羽松秘境

地址：雲林縣林內鄉九芎村（落羽松葉況依季節有所不同）

電話：無





雲林免費打卡景點：西螺大橋蝴蝶公園

部落客 Jason's Life 造訪 西螺大橋蝴蝶公園 說：

為了讓橋下高灘地可以有效利用，規劃了幾處可以供民眾打卡的裝置藝術，有6米高的大象鼻子和猶如天外奇蹟的氣球房子，都是很好拍照的裝置，橋下還有沙坑和超長溜滑梯，帶小朋友來也適合...<全文介紹>



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#西螺大橋蝴蝶公園

地址：雲林縣西螺鎮雲24鄉道108號

電話：無





雲林免費打卡景點：埤頭繪本公園

部落客 阿婷的旅行札記。 造訪 埤頭繪本公園 說：

在這裡所呈現出來的三合院、學校、稻田和沙洲上的西瓜田，雖然只是描述一段逝去的老時光，但這裡許多景色也是很符合現代的農村，公園裡充滿了童趣，也設計了不少可以互動拍照的場景...<全文介紹>



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#埤頭繪本公園

地址：雲林縣西螺鎮埤頭77號

電話：無





雲林免費打卡景點：西螺大橋

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 西螺大橋 說：

橫跨雲林縣與彰化縣的西螺大橋，獨特美麗鋼鐵造型，在藍天白雲下顯得更加美麗。在橋下有一大片的草原，可以放風箏、野餐、溜滑梯、奔跑、嬉戲...<全文介紹>



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#西螺大橋

地址：雲林縣西螺鎮建興路與大橋路口

電話：無





雲林免費打卡景點：北港水道頭文化園區

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 北港水道頭文化園區 說：

水道頭園區往年都是元宵燈會的重點展區，平常沒有燈會時，也是很愜意的公園。園區內包含十角水塔都是日治時期的古蹟建築，前幾年把園區內的宿舍重新裝修過，變成很好拍照的日式建築。<全文介紹>



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#北港水道頭文化園區

地址：雲林縣北港鎮民生路1號

電話：0910-866-616





雲林免費打卡景點：北港女兒橋

部落客 Emily 造訪 北港女兒橋 說：

位在北港的女兒橋，不得不說這座女兒橋太有特色了，而且女兒橋的建造的地理位置很優，若不趕時間不急著離開的話，我喜歡站在女兒橋上面享受放空的時光。<全文介紹>



#北港女兒橋

地址：雲林縣北港鎮河堤道路（虎尾-北港）

電話：05-7836-1024





雲林免費打卡景點：北港甕牆

部落客 萍果吃喝玩樂的幸福生活 造訪 北港甕牆 說：

北港工藝坊一旁就是北港甕牆，擁有百年歷史的甕牆，原本是商行「謙源號」的圍牆，由酒甕及紅磚砌築而成，一個個的酒甕一字排開的鑲在紅磚中，很特別的建築方式。<全文介紹>



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#北港甕牆

地址：雲林縣北港鎮共和街2號

電話：05-783-4595





雲林免費打卡景點：澄霖沉香味道森林館

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 澄霖沉香味道森林館 說：

雲林虎尾景點澄霖沉香味道森林館擁有日式庭園造景、愛心景觀池，猶如台版兼六園非常美麗又好拍，親子家庭來玩還能餵雞、餵鴨、餵魚，還有免費沙坑可以玩耍，重點還免門票，這麼大心的雲林親子景點絕對要用力推一下。<全文介紹>



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#澄霖沉香味道森林館

地址：雲林縣虎尾鎮惠來路75-6號

電話：05-622-5757





雲林免費打卡景點：虎尾鐵橋

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 虎尾鐵橋 說：

虎尾鐵橋是來虎尾必經的景點，舊名為蕃薯莊板仔喬，因為他是日治時期主要運輸糖使用的鐵橋。所以被命名為虎尾糖廠鐵橋，是虎尾鎮上相當重要的鐵橋，日治時期時則是木造的結構。<全文介紹>



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#虎尾鐵橋

地址：雲林縣虎尾鎮同心公園及糖廠間河床

電話：05-552-3159

