土庫美食藏很深！來到雲林縣，許多人會先選擇最熱鬧的北港或西螺落腳，卻不曉得位於這兩地之間的土庫鎮，其實隱藏了相當多高CP值的街邊美食，像是在地人口碑相傳的「張家牛肉麵」、人潮爆滿的70年老店「阿海師當歸鴨肉麵線」，都讓不少老饕吃過以後念念不忘，現在就將這7間在地人最愛的土庫小吃筆記起來，下次來到雲林跟著吃，才不會被別人笑外行。



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來雲林旅遊不想人擠人卻又希望吃到美味的街邊小吃，土庫鎮絕對就是你的首選，經營30年的「張家牛肉麵」使用的牛肉是牛腱心，火候純熟到輕輕一咬就斷開，原本是在地人都知道的口袋美食名單，經過口耳相傳與網路介紹以後，現在也有許多觀光客慕名前來；位於土庫媽祖廟旁的70年老店「阿海師當歸鴨肉麵線」，人潮時時都爆滿，一碗百元有找的當歸鴨肉麵線，鴨肉量放得可不手軟，還曾榮獲台灣小吃百大美食，堪稱是土庫最具代表性的在地小吃。





土庫隱藏版小吃：張家牛肉麵

部落客 艾薇到處走 造訪 張家牛肉麵 說：

要不是雲林室友，我還真不知道還有這麼好吃的土庫牛肉麵店家哦，之前到雲林玩也只是在斗六周圍逛逛太平老街、搭台西客運到布袋戲館、芝麻油觀光工廠這樣，果然還是要在地人介紹才能挖掘當地人的口袋名單！<全文介紹>



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#張家牛肉麵

地址：雲林縣土庫鎮馬光路177號

電話：05-665-1836





土庫隱藏版小吃：阿海師當歸鴨肉麵線

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 阿海師當歸鴨肉麵線 說：

這鴨肉未免也太多，在台北吃過多家鴨肉麵線，都是少少幾塊鴨肉而已，甚至大都是骨頭，這是我吃過覺得最平價划算的鴨肉麵線了，當歸湯頭也很讚，麵線Q而不爛。<全文介紹>



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#阿海師當歸鴨肉麵線

地址：雲林縣土庫鎮中正路101號

電話：05-662-3992



土庫隱藏版小吃：川龍食堂

部落客 快樂雲，旅行看世界。 造訪 川龍食堂 說：

問了服務人員店內經典的餐食，推薦不能錯過的是紅糟肉、炒鱔魚、與錦滷麵...等，那就點了紅糟肉飯、炒鱔魚麵還海鮮什錦麵來試試嚕！<全文介紹>



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#川龍食堂

地址：雲林縣土庫鎮中山路165巷9號

電話：05-662-2548





土庫隱藏版小吃：土庫老店當歸鴨肉麵線

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 土庫老店當歸鴨肉麵線 說：

真的覺得來一份當歸鴨腿麵線還真不錯，湯頭順口好喝，鴨腿肉切的恰到好處，而他們家的米血糕真的讓我們全家印象深刻，因為米粒感很重！<全文介紹>



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#土庫老店當歸鴨肉麵線

地址：雲林縣土庫鎮中山路157號

電話：05-662-1567





土庫隱藏版小吃：怪人花枝鱔魚麵

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 怪人花枝鱔魚麵 說：

怪人花枝鱔魚麵的花枝鱔魚羹真的好吃，花枝新鮮又Q彈，鱔魚有處理的脆脆且腥味不會過重，配著酸酸甜甜的羹湯再搭配著店家手工辣椒粉以及烏醋提味真的很加分。<全文介紹>



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#怪人花枝鱔魚麵

地址：雲林縣土庫鎮中正路105號

電話：05-662-1545





土庫隱藏版小吃：阿明鴨肉麵線

部落客 Nancynote 造訪 阿明鴨肉麵線 說：

小份就超大碗囉！鴨肉、麵線都很多，吃得很過癮。鴨肉吃起來鮮嫩不乾柴～湯頭不會油膩，喝起來清甜好喝，也是他們的招牌～很推薦大家點來嚐看看。<全文介紹>



#阿明鴨肉麵線

地址：雲林縣土庫鎮光明路12號

電話：05-662-2902





土庫隱藏版小吃：黑金燒麻糬

部落客 1817Box部落格 造訪 黑金燒麻糬 說：

黑金燒麻糬在土庫在地是超人氣小吃，傳承三代的古早味，店家堅持手工現做的美味，招牌燒麻糬必點，還有傳統豆花也很推薦...<全文介紹>



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#黑金燒麻糬

地址：雲林縣土庫鎮中正路194號

電話：0952-769-922

