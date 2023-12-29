跨年完接著就要爆吃一頓！2023年的台中跨年活動可說是精彩絕倫，集結了許多台韓知名歌手輪番獻唱，但隨著活動結束之後，肚子可能也早已餓到快受不了，這種時候別以為只有超商能填飽你的胃，既然來到台中這座美食都市，當然有許多24小時營業的美食小吃等待大家光臨，像是在地飄香數十載的「祖傳爌肉飯」、蔥香味爆棚的「宏佳火雞肉飯」等，都是台中夜貓子想吃宵夜的首選店家，趕快跟著編輯的腳步將這些店家都筆記下來，保證你人在台中一整天都不會餓到。



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不管你是剛通宵狂嗨一整晚，或是半夜3點突然被肚子餓醒，放眼台中這些超強的24小時營業美食，都絕對能讓你的體力立刻回血，像是在當地相當有名的「宏佳火雞肉飯」，除了主菜一定要來份蔥味爆棚的「限量香蔥火雞肉飯」，再搭上白菜魯、湯品等小菜，吃下去的瞬間立刻就會把罪惡感拋到九霄雲外；從台中本地紅到外地的「祖傳爌肉飯」，招牌爌肉飯採用肥瘦相間的三層肉，顧客可自選肥、中或瘦肉，且採用獨特的中藥滷汁，冬天來上一碗可說是幸福滿點。





台中24小時美食：祖傳爌肉飯

部落客 水星人的怪咖時代 造訪 祖傳爌肉飯 說：

台中24小時營業祖傳爌肉飯，老闆是中藥世家，傳承70年老中醫配方，爌肉飯、腿庫飯、滷肉飯、滷味帶有獨特中藥清香，私心推薦養生燉湯，藥燉排骨湯…<全文介紹>



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#祖傳爌肉飯

地址：台中市西屯區漢口路二段233號

電話：04-2316-8702





台中24小時美食：宏佳火雞肉飯

部落客 兔兔的 ■純粹■ 只是愛吃了點 造訪 宏佳火雞肉飯 說：

這間宏佳火雞肉飯算是在地居民的宵夜首選，因為營業24小時，所以想吃隨時都可以來吃。小菜很多可以選擇，火雞肉飯和香蔥火雞肉飯、魯肉飯的美味的確也是吸引饕客前來用餐的魅力！<全文介紹>



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#宏佳火雞肉飯

地址：台中市西屯區黎明路三段45號

電話：04-2701-7003



台中24小時美食：姜蘇涼麵漢口店

部落客 省錢旅遊達人的便宜日記 造訪 姜蘇涼麵漢口店 說：

台中漢口路美食很多家，最近又發現一家新開幕的姜蘇涼麵，沒想到這家姜蘇涼麵漢口店竟然還是24小時都有營業的店，如此一來不論何時肚子餓，或是半夜突然想吃宵夜，姜蘇涼麵都可以滿足需要喔！<全文介紹>



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#姜蘇涼麵漢口店

地址：台中市北區漢口路四段264號

電話：04-2236-8005





台中24小時美食：南屯蕭爌肉飯

部落客 跟小資媽一起吃喝玩樂 造訪 南屯蕭爌肉飯 說：

爌肉飯吃起來軟嫩不柴，讓一向牙口不好的大叔爸，都能享受肉質的鮮美，顏色看起來很深，以為會很鹹膩，但吃起來意外的感到鹹淡適中，配上粒粒分明的白飯，不用任何配菜，就可以一整碗扒光光...<全文介紹>



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#南屯蕭爌肉飯 中清店

地址：台中市北屯區中清路二段126號

電話：04-2296-8856





台中24小時美食：建成路賴15炒麵

部落客 熊寶小榆の旅遊日記 造訪 建成路賴15炒麵 說：

店家的炒麵是用大鍋煮，機器下去拌炒的，一大碗才15元，非常划算。油油亮亮的台中炒麵，上面還有滿滿的肉燥，感覺就很香呀。加上紅色甜辣醬之後，把麵條扮開來吃，真的會比原味炒麵更好吃唷。<全文介紹>



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#建成路賴15炒麵

地址：台中市南區建成路1569號

電話：04-2285-7979





台中24小時美食：阿Q茶舍

部落客 Iven の窩-分享生命中的美好 造訪 阿Q茶舍 說：

不限用餐時間，24小時全年不打烊的「阿Q茶舍-大墩店」舒適的用餐場地，服務親切，料理豐富經典，CP值高，難怪是獅子會常常選為聚會之所；常人說台中有個美食天下真幸福，今天在這裡見識到了。<全文介紹>



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#阿Q茶舍-大墩店

地址：台中市西屯區大墩路950號

電話：04-2326-1778





台中24小時美食：內湖來來豆漿台中文心店

部落客 大嘴巴菜單王 造訪 內湖來來豆漿台中文心店 說：

不只賣傳統的豆漿、燒餅、油條等系列，還賣牛肉麵、肉燥麵、雞湯盅品等！真的就是想吃什麼通通都有…小籠湯包裡面的餡料也是滿滿的～很鮮甜美味～<全文介紹>



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#內湖來來豆漿台中文心店

地址：台中市西屯區文心路三段91-2號

電話：04-2315-2598

