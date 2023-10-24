嘉義打卡點多到拍不完！很多人來到嘉義，都是為了名聞遐邇的火雞肉飯或涼麵，卻沒注意到嘉義市其實也有相當多仙境級的超強打卡點，像是打造成球型蝴蝶溫室花園的「新嘉大昆蟲館」、全台最大日式聚落「檜意森活村」和棒球迷必訪的「KANO園區」，都是隨便拍、隨便都美的綠意角落，現在就趕緊跟著編輯的腳步，將這9個美翻天的「嘉義熱門景點」記在你的旅遊小本本上吧。



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嘉義市近年有不少好拍好逛的景點，紛紛被懂拍的網友挖掘出來，其中以球型蝴蝶溫室花園聞名的「新嘉大昆蟲館」，不只是爸爸媽媽帶小朋友來認識昆蟲的好地方，更是不少情侶約會拍照的打卡聖地；棒球迷必訪的「KANO園區」，園內有不少有關於棒球相關的裝置藝術，超寬的草皮還可以讓大家體驗刺激的滑草；全台最大的日式聚落「檜意森活村」，則是日治時期為了阿里山林務所的工作人員所建設，至今依舊維持當時的日式建築與日造庭園，讓人沉浸在古色古香的歲月當中。





嘉義人氣打卡點：新嘉大昆蟲館

部落客 阿婷的旅行札記。 造訪 新嘉大昆蟲館 說：

隱藏在嘉義大學裡的新嘉大昆蟲館是嘉義熱門的親子景點，這裡有超夢幻的溫室蝴蝶花園，還有全台唯一的旋轉彩蝶柱，除此之外，這裡還有放大數十倍的巨大昆蟲模型和免費的昆蟲導覽講解活動…<全文介紹>



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#新嘉大昆蟲館

地址：嘉義市東區學府路300號

電話：05-275-0370





嘉義人氣打卡點：檜意森活村Hinoki Village

部落客 凱力夫婦好正經 造訪 檜意森活村Hinoki Village 說：

檜意森活村是嘉義最有名的景點之一，號稱「全台第一森林文創、全台最大日式建築群」…這裡的宿舍群是日治時期為了阿里山林務所，製材所職工、主管所建設，因此是原汁原味的日式建築與日造庭園，景色非常優美，滿滿的日本在地風情。<全文介紹>



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#檜意森活村Hinoki Village

地址：嘉義市東區林森東路1號

電話：05-276-1601



嘉義人氣打卡點：KANO園區

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 KANO園區 說：

KANO園區內有著不少有關於棒球相關的裝置藝術可以拍照打卡，當然這最醒目的超大棒球，可也是不少人都會與它合照的打卡點。<全文介紹>



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#KANO園區

地址：嘉義市東西山仔頂249-1號

電話：無





嘉義人氣打卡點：愛木村觀光工廠

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 愛木村觀光工廠 說：

「愛木村觀光工廠」是個以木材為主題的觀光工廠，館內設計多款木製的互動遊戲、遊戲室、DIY活動，也設置了不少有特色的拍照打卡景，還可以跟著寶貝們一起集章換貼紙...<全文介紹>



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#愛木村觀光工廠

地址：嘉義市東區文化路909-3號

電話：05-232-2441





嘉義人氣打卡點：台灣花磚博物館

部落客 菓子の幸福週記 造訪 台灣花磚博物館 說：

除了有販售的復刻花磚以外，現場展示部分1,500片被救回的台灣百年老花磚，非常難能可貴。每一片花磚圖騰代表著一種祝福，服務人員細心講解由來，現場也有影片撥放搶救花磚的過程…<全文介紹>



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#台灣花磚博物館

地址：嘉義市西區林森西路282號

電話：0905-012-390





嘉義人氣打卡點：皮爾卡登寢具文創園區

部落客 Nini and Blue 玩樂食記 造訪 皮爾卡登寢具文創園區 說：

皮爾卡登寢具文創園區，雖然是以販售寢具、床墊為主，但也收藏了許多骨董老件、偉士牌、賓士車、重機、愛馬仕牆等高級品牌的物件，讓大家來這裡可以開心拍照～<全文介紹>



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#皮爾卡登寢具文創園區

地址：嘉義市東區芳安里信興街137號

電話：05-227-9103





嘉義人氣打卡點：嘉義市立美術館

部落客 快樂雲，旅行看世界。 造訪 嘉義市立美術館 說：

位於嘉義火車站不遠處的嘉義市立美術館，是自己近期前往嘉義時必訪的地方，新舊完美融合的建築物，其古蹟棟為日治時期菸酒公賣局嘉義分局之市定古蹟…<全文介紹>



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#嘉義市立美術館

地址：嘉義市西區廣寧街101號

電話：05-227-0016





嘉義人氣打卡點：番仔溝公園

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 番仔溝公園 說：

番仔溝公園中設有機器人主題帶狀全齡遊戲場，非常好玩。重點是這裏位於橋下，曬不到太陽，可以在陰涼的地方玩，大人也可以安心的在一旁滑手機，真的是家長和小朋友們的福音啊！<全文介紹>



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#番仔溝公園

地址：嘉義市西區信義路（垂楊路橋下）

電話：無





嘉義人氣打卡點：阿里山森林鐵路車庫園區

部落客 藍晴旅行 EVa Blog 造訪 阿里山森林鐵路車庫園區 說：

阿里山森林鐵路車庫園區是免費參觀景點，展示了一些已經退役的火車頭，有蒸汽火車、柴油火車等等。看到老火車在這被保存挺好的，在這裡可以看到過去歷史的軌跡、看到這些火車曾經走過的歲月與艱辛...<全文介紹>



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#阿里山森林鐵路車庫園區

地址：嘉義市東區林森西路2號

電話：05-277-9843

