桃竹苗貓咖攻略！擼貓充電是許多貓奴、貓控的休閒娛樂之一，和男友、閨蜜去貓咖約會也能大大增添樂趣，這次窩客島整理桃園、新竹、苗栗11間熱搜「貓咪咖啡廳」口袋清單，無論是喝咖啡、吃甜點、還是看夜景、拍網美照，通通都能一邊吸貓充電。







桃園貓咖推薦：貓禾咖啡

窩客 三重菜菜子 說：

貓禾咖啡連喝水用的杯子都是貓咪，真可愛，在咖啡廳裡也能瞧見幾隻貓咪的蹤影，真的是各種睡欸，還有一隻貓咪直接在點餐櫃檯睡翻（笑）...<全文介紹>



#貓禾咖啡

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段956號

電話：0985-376-948







桃園貓咖推薦：貳巷貓弄Catfeine

窩客 小珊珊 說：

是一間很溫馨的咖啡廳，一走進店裡覺得空間很舒服，桌數並不太多，但能看的出來環境佈置得很用心，乾淨、採光好，最厲害的是完全沒有異味，看到這麼多貓我都要瘋狂了...<全文介紹>



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#貳巷貓弄Catfeine

地址：桃園市中壢區大同路77號2樓

電話：03-4223-892





桃園貓咖推薦：擼貓 - 療癒中途吸貓館

窩客 是兔也是貓 說：

這裡用餐區跟擼貓區是分開不用擔心吃東西還要擋飛過來的貓貓們~...可以在用餐區吃東西邊看貓貓<全文介紹>



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#擼貓 - 療癒中途吸貓館

地址：桃園市中壢區延平路470號2樓

電話：無，僅粉絲團私訊訂位。







桃園貓咖推薦：野薑花與貓庭園咖啡

窩客 麥的小窩 說：

野薑花與貓將野薑花加入料理裡、店內有6隻貓咪，可以與貓咪近距離接觸，可說是愛貓族人士必訪。除此之外，來到這裡還可以看到少見的「龍貓」...<全文介紹>



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#野薑花與貓庭園咖啡

地址：桃園市龍潭區中興路553巷25號

電話：0909-133 439







桃園貓咖推薦：午逅咖啡

窩客 麥的小窩 說：

店貓『錢錢』身形滿大的，第一眼看到時有點吃驚，眼睛大大圓圓的，而且貓毛摸起來超柔軟的，如果你也是貓控，非常建議可以來午逅咖啡跟錢錢玩耍唷...<全文介紹>



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#午逅咖啡

地址：桃園市蘆竹區南崁路352-2號2樓

電話：03-2121-398







新竹貓咖推薦：貓嶼 Cat Island

窩客 京少 說：

許多植物裝飾，有著熱帶的南洋風情但也清新自然；傍晚時分燈光開啟，戶外的燈珠與室內燈光一同亮起，更是拉滿異國的度假氛圍。店貓是四隻成貓和三隻小貓相當可愛...<全文介紹>



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#貓嶼 Cat Island

地址：新竹市北區北新街39巷34號

電話：03-5282-440







新竹貓咖推薦：招財咖啡

窩客 Cutier玹玹 說：

招財咖啡，是一間位於新竹市巷弄中的貓咪咖啡廳！有獨立貓咪空間可以讓大家輕鬆與貓皇們簡單互動，再搭配招財咖啡精心製作的早午餐三明治、漢堡與咖喱飯、甜點咖啡飲品，在這乾淨舒適整齊的空間，看書打報告、聊天談心，或是就那麼靜靜的看著貓咪們，待上一下午不是問題...<全文介紹>



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#招財咖啡

地址：新竹市北區英明街6-1號

電話：03-525-5602







新竹貓咖推薦：貓禾咖啡 竹北店

窩客 阿華田 說：

「貓禾咖啡竹北店」是新竹地區少有以精緻法式、義式餐點結合的貓咪寵物友善咖啡廳。竹北店的主食與甜點都與「貓禾咖啡龍潭店」大不同，有特別區分開來，當天吃到的鹹食餐點都跟龍潭店一樣保有水準，這裡的貓咪都很親人不怕生...<全文介紹>



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#貓禾咖啡 竹北店

地址：新竹縣竹北市環北路五段410號

電話：0985-376-948







新竹貓咖推薦：踏踏咖啡 x 養憩動物血液中心

窩客 靜兒貪吃遊玩愛分享 說：

店內有自家烘焙的手沖精品咖啡、以及手作的甜點，價位落在$80~$200之間，還有超療癒的毛孩陪伴，六隻貓咪都相當親人，成了貓奴的天堂啊!...<全文介紹>



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#踏踏咖啡 x 養憩動物血液中心

地址：新竹縣竹北市嘉興路98號

電話：03-6576-210







新竹貓咖推薦：Le Chat 聊夏貓旅x咖啡

窩客 冠婷｜生活趣 說：

藏身在新竹高鐵站巷弄裡的隱藏版療癒系貓貓天堂，貓控必訪的貓咪咖啡館，在充滿療癒氛圍的空間裡享用銅板價下午茶甜點...<全文介紹>



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#Le Chat 聊夏貓旅x咖啡

地址：新竹縣竹北市高鐵一路19號

電話：03-6670-5900







苗栗貓咖推薦：橄欖樹餐廳

窩客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 說：

店家共養了五隻店貓!會分別放出來散步閒晃!所以會遇到哪一隻都是不一定的唷!像我們今天只有遇到蛋蛋跟饅頭~而且饅頭還是波比在草堆發現的呢...<全文介紹>



#橄欖樹餐廳

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村9鄰42份7-6號

電話：0919-825-825



