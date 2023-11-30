野薑花與貓將野薑花加入料理裡、店內有6隻貓咪，可以與貓咪近距離接觸

可說是愛貓族人士必訪

除此之外，來到這裡還可以看到少見的「龍貓」（龍龍與呆呆）

想親眼一睹宮崎駿卡通裡的龍貓到底長什麼樣子呢？來野薑花與貓就對了

用餐環境寛敞舒適，還有小庭園及提供停車位

可說是三五好友、閨蜜姐妹聚會的好選擇

【目錄索引】

‧野薑花與貓-環境介紹

‧野薑花與貓-優惠活動

‧野薑花與貓-餐點介紹

‧野薑花與貓-貓咪／龍貓介紹

‧野薑花與貓-菜單

‧野薑花與貓-店家資訊

野薑花與貓位在龍潭交流道附近，鄰近龍潭市區、龍潭行政園區

是一家貓咪餐廳、庭園景觀餐廳，也是一家寵物友善餐廳

前方提供4~5個停車位，如果停滿了也沒關係

另有第二個停車場可以停放車輛

夜晚時間來到野薑花與貓，昏暗的夜色看到野薑花與貓透出明亮的光線

有種出現在黑夜中的一盞明燈般，讓人有種溫馨感

門面佈置的很有鄉村風格且帶點懷舊感

光看到門口的設計我就好喜歡

旁邊還有一處小庭園，營造出一片小草地

如果氣候適中，坐在此區用餐感覺更棒

【野薑花與貓-環境介紹】

內用環境寛敞舒適，且燈光明亮

給我一種異國風情的氛圍

加入紅磚多了復古元素，還有許多植物營造出綠意盎然的氛圍

好喜歡吧台的設計

吧台上也擺放了許多貓咪的小物，超可愛

這一桌剛好在貓咪區旁邊

邊用餐邊欣賞貓咪的一舉一動，非常有趣

【野薑花與貓-優惠活動】

★店家推出滿額轉扭蛋的活動★

消費滿2500元抽乙次、滿5000元抽兩次（以此類推）

也可抽一次100元

活動辦法、規定以店家公告為主

【野薑花與貓-餐點介紹】

燉飯、義大利麵可加50元升級焗烤

也可以加價升級套餐

+219元升級A套餐：沙拉、麵包、例湯、附紅茶或綠茶（升級飲料可折抵60元）

+400元升級B套餐：沙拉、麵包、例湯、200元以下飲品任選（升級補差額）、貓掌布朗尼（升級補差額）

我們選了B套餐

▲B套餐-麵包、今日例湯

今日例湯是海鮮巧達濃湯，海鮮食材有蝦子、蛤蜊、中卷

吃的到海鮮脆彈、鮮甜的口感，還有馬鈴薯鬆軟的滋味

奶香味濃郁、湯品濃稠度適中，熱熱喝香濃又美味

提供兩種麵包

以套餐來說，麵包給的份量滿多的

附上奶油可以搭配麵包一塊食用

有人喜歡將麵包沾著濃湯吃，而我喜歡將麵包塗抹上厚厚一層奶油一塊食用

麵包本身就很好吃，抹上奶油呈現出更豐富的口感，多了濃郁的奶油香及柔滑的口感

▲沙拉／水果

沙拉醬是水果優格醬，有著果香的酸甜風味

搭配生菜、核桃、小豆苗、小蕃茄、蘋果片等等，吃起來非常爽口

▲夏季野薑花嫩煎雞腿義大利麵 428元

將野薑花入菜倒是我頭一次吃到，上面的野薑花花朵是可以食用的

雞腿非常大一隻，可以看到有著厚實的肉質

雞皮煎到酥酥脆脆、雞腿肉鮮嫩又保有肉汁，光吃這一隻雞腿肉就非常有飽足感

義大利麵是奶油風味的，超級濃郁的奶香是小麥喜愛的口感

吃第一口時就讓我有滿滿的幸福感（因為吃到自己喜愛的食物，好撫慰人心啊～）

裡面加入紅椒、黃椒讓義大利麵的風味更豐富

爽口的紅椒、黃椒搭配奶香味十足的義大利麵，吃起來多了清爽的口感、不容易膩口

義大利麵的份量也很十足

▲黑松露野菇襯嫩煎松阪燉飯 428元

松阪豬脆彈，表面更是煎到香酥可口

燉飯的軟硬度適中，吃起來有著超濃郁的黑松露香氣

裡面更是加入多種菇類，搭配著黑松露好對味

每一口都是如此濃郁

加入炸過的洋蔥絲，讓味蕾更加豐富

▲野薑花歐蕾（熱／+立體拉花）220元

立體拉花需加價100元且不指定圖案

假日需來店前一天預約（未預約者可現場詢問服務人員）

超可愛的貓咪與熊熊立體拉花，可說是大、小朋友都喜愛的

看到這立體拉花，我的少女心都大大大大爆發了

野薑花歐蕾喝起來散發著野薑花淡雅的香氣，裡面加入脆脆的水果丁更增加層次的口感

▲B套餐-菊花枸杞紅棗茶（單點200元）

喝起來有著菊花芬芳的香氣

沒有另外加糖，喝起來只有枸杞紅棗的自然甜味

最近天氣微涼，尤其早晚溫度略帶點寒冷

喝上一壺菊花枸杞紅棗茶，暖胃又暖身

不加糖更適合在飯後飲用或是搭配著貓掌布朗尼一塊食用都很適合

整組茶具也很有歐風奢華的質感

▲B套餐-貓掌布朗尼（單點 100元）

可愛的貓掌造型加上盤飾，真的會讓人捨不得動手破壞它

盤飾還有許多小腳印，且寫上野薑花的英文

布朗尼有著紮實但又帶點微濕潤的口感，吃起來不會太乾

散發著巧克力苦甜的滋味，不會過甜、很剛好

【野薑花與貓-貓咪／龍貓介紹】

六隻貓咪集中在此區，如果想跟貓咪有更親近的接觸可以進去裡面

記得要脫鞋且門要關好

另外，進入與貓咪接觸前要詳讀門上的注意事項

玻璃上有介紹每一隻貓的名字及特色，想更了解牠們都可以參考看看

站在玻璃房外面看著貓咪在裡面玩耍著、追逐著、休息著就好療癒

也可以進入玻璃屋與貓咪更近距離接觸

野薑花與貓的貓咪是另外在一個獨立空間

如果同行的人，有人不愛貓咪在身邊圍繞但有的人又是貓咪控的話

就很適合來到野薑花與貓！！

龍貓長的有點像兔子，毛絨絨的模樣可愛至極

而且牠們是夜行性動物，剛到的時候看起來比較庸懶

隨著時間愈來愈晚，才慢慢感覺到牠們活躍起來

【野薑花與貓-菜單】

野薑花與貓菜單～沙拉、湯品

野薑花與貓菜單～燉飯

野薑花與貓菜單～義大利麵

野薑花與貓菜單～主餐

野薑花與貓菜單～野薑花特色飲品

野薑花與貓菜單～咖啡、歐蕾

野薑花與貓菜單～茶飲、養身花茶、氣泡飲

野薑花與貓菜單～纖果健飲、冰沙

野薑花與貓菜單～甜點

野薑花與貓菜單～炸物點心

野薑花與貓菜單～開胃菜、羅馬披薩

一般來說～貓咪咖啡廳、景觀咖啡比較著重在於環境與硬體設備

來到野薑花與貓，寛敞又舒適的用餐環境還有小庭院享受悠閒的時光

還可以近距離與貓咪接觸，看到難得一見的龍貓本人

餐點更是在水準之上

不管是家庭聚會、好友聚餐或是帶長輩來用餐都好適合

【野薑花與貓-店家資訊】

店名：野薑花與貓

地址：桃園市龍潭區中興路553巷25號

營業時間：11:30~21:00

電話：0909-133 439

粉絲專頁：https://www.facebook.com/ButterflyGingerAndCat

低消：成人250元／90~110CM兒童 150元

假日用餐時間120分鐘，酌收10％服務費