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> 圖文創作 > 中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直爽，快來當貓貓們的陪睡吧！肚子餓也有東西吃哦！

中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直爽，快來當貓貓們的陪睡吧！肚子餓也有東西吃哦！

2023-09-30 17:17:58 是兔也是貓 人氣：1,539
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是兔也是貓

發表篇數：74篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：擼貓 - 療癒中途吸貓館
place桃園市中壢區延平路470號2樓
作者本次評價：
4.40
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直

欸，明天來擼貓好不好！一直擼貓一直爽！二訪！

兔貓要帶大家去當貓貓們的陪睡！是真的可以躺著睡哦！

中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直擼貓 - 療癒中途吸貓館(點我點我)

在桃園市中壢區延平路470號2F

在一棟大樓裡面~要記得擼貓的招牌樣子哦！

不要像兔貓一樣走過頭啦！

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僅接受前一日私訊預定，當日不接受訂位，沒有電話

當日無預訂，請直接到現場了解是否有空位即可

為保護你小孩的安全，全時段沒有接待12歲以下小孩

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$199適合直接選擇點心/聖代/冰淇淋，上餐速度快的

讓你們還有其他時間跟貓玩，如果你想吃主餐也可以但是相對比較趕哦！

中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直低消$450比較是正餐+點心的模式，可以慢慢吃，擼貓擼到爽哦~

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雖然是在大樓裡面

但是一進擼貓 - 療癒中途吸貓館就完全是不一樣的感覺！

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乾淨明亮~一整片大玻璃直接可以看到可愛的貓貓們！

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這裡用餐區跟擼貓區是分開

不用擔心吃東西還要擋飛過來的貓貓們~

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可以在用餐區吃東西邊看貓貓

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有貓貓站在木檯上在玻璃那一面站著看你！超可愛！

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店內也有設置上鎖置物櫃

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這邊可以買到超可愛的貓爪湯匙！

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這裡的超大空間設計都是給貓貓們

相對位子會比較少，所以一定要預約比較保險！

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餐點都還不錯吃！吃下來真的有飽，料都蠻多！

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披薩是鮪魚玉米洋蔥

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披薩類都可以多人分著吃~

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烘蛋是培根烘蛋一上桌真的蠻香的~

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喜歡吃蛋的客官不要錯過哦！

還可以搭番茄醬吃！

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兔貓很推雞塊~好吃！！

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飲料是玫瑰鹽奶蓋紅茶還不錯喝哦，口感蠻好的~

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黑糖拿鐵上面的貓爪爪真的超可愛的啦！

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想直接吃甜點也可以~

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提拉米蘇塔算是微甜的口感！

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夏天就是要吃冰！伯爵鮮奶茶雪花冰淡淡奶茶香

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吃起來是微甜不是死甜，很好吃哦！

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大家進去前一定要看看擼貓公約哦！

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旁邊也有逗貓棒使用規則

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還可以請店長教你玩哦！快讓貓貓飛起來吧~

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大家很常問有沒有賣肉泥可以餵？答案是沒有！

為什麼？因為你只要進去貓貓們就會靠近了哦！

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自家阿咩進去就直接被指定打屁屁按摩了~

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而兔貓直接坐在大櫃子上面，馬上就有貓貓來摸摸了~

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記得哦！不可以限制貓貓不可抓、抱起來！

但是可以直接躺在貓貓旁邊吸貓~香啦！！

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提供超大空間給貓貓們生活、玩耍跑跳

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真的是大到人躺在地上都可以！

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每隻貓貓都超親人可愛有特色！

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兔貓第一次來第一眼被牠吸引~

牠的臉臉真的超可愛的啦！

這位叫家家~

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記得不能抱貓！這裡貓最大！

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這裡的貓貓有些是有殘疾，因為是救援回來的

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但根本看不出來~都超活潑~

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每隻貓貓都有自己的故事！

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貓貓們被救援回來後都被照顧的很好~

胖胖的多可愛呀！

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不用擔心體重問題都有控制

牠們的毛也特別好摸~

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兔貓特別喜歡牆上的介紹區！

分別是店貓跟中途貓貓~

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兔貓可以就這樣子看一天~

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我猜這裡原本是放冷氣的地方！

這個想法很好耶！做外凸可以讓貓貓看風景曬太陽~

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特別喜歡拍貓貓側面的樣子~

兔貓都可以看很久，都會想貓貓現在再想什麼呢

像是希望有小魚乾中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直

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這位是毛毛真的好可愛~~

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坐地上的時候毛毛有到我腿上~可惜沒有拍！！

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這個是蓋章的意思嗎~~~~

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看貓貓睡覺有種很安心的感覺~

看著看著也會跟著想睡覺呢~

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想偷偷拍~但這孩子還是醒了~哈哈

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這位是胖虎~這個肚子好想摸摸看~

可是不能哦！！結果等胖虎到打烊( •̥́ ˍ •̀ )

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兔貓的超愛拍貓貓舌頭！！

可以也舔我一下嘛~~~~

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抱球球超可愛的拉~

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這裡真的是貓貓天堂耶~

每隻貓貓都有專屬自己的空間

連洗手間都好幾個哦！！

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這位小朋友是讓兔貓覺得眼睛真的超~大的啦！！

不過要注意這位跟下面哪位會衝出門~

開門的時候要小心哦~

可以用腳腳輕推開牠們再出來~

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地址：桃園市中壢區延平路470號2F
19：00最後入場17：30
公休請關注FB哦！
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不知道什麼口味好吃嗎？
能先來“擼貓”吃切片千層，跟貓貓玩
然後再買大顆喜愛的口味回家

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享低溫宅配免運、結帳金額10%回饋給擼貓

用作貓貓醫療乾乾罐罐中途費用！！

可以吃到好吃的甜點還能幫助貓貓們呢~




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