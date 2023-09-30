中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直爽，快來當貓貓們的陪睡吧！肚子餓也有東西吃哦！

欸，明天來擼貓好不好！一直擼貓一直爽！二訪！！

兔貓要帶大家去當貓貓們的陪睡！是真的可以躺著睡哦！

擼貓 - 療癒中途吸貓館(點我點我)

在桃園市中壢區延平路470號2F

在一棟大樓裡面~要記得擼貓的招牌樣子哦！

不要像兔貓一樣走過頭啦！

預約＆低消介紹

僅接受前一日私訊預定，當日不接受訂位，沒有電話

當日無預訂，請直接到現場了解是否有空位即可

為保護你小孩的安全，全時段沒有接待12歲以下小孩

低消$199/限時90分鐘，不收服務費，都是個人獨立計算消費

$199適合直接選擇點心/聖代/冰淇淋，上餐速度快的

讓你們還有其他時間跟貓玩，如果你想吃主餐也可以但是相對比較趕哦！

低消$450比較是正餐+點心的模式，可以慢慢吃，擼貓擼到爽哦~

環境介紹

雖然是在大樓裡面

但是一進 擼貓 - 療癒中途吸貓館 就完全是不一樣的感覺！

乾淨明亮~一整片大玻璃直接可以看到可愛的貓貓們！

這裡用餐區跟擼貓區是分開

不用擔心吃東西還要擋飛過來的貓貓們~

可以在用餐區吃東西邊看貓貓

有貓貓站在木檯上在玻璃那一面站著看你！超可愛！

店內也有設置上鎖置物櫃

這邊可以買到 超可愛的貓爪湯匙！

這裡的 超大空間設計都是給貓貓們

相對位子會比較少，所以一定要預約比較保險！

餐點介紹

餐點都還不錯吃！吃下來真的有飽，料都蠻多！

披薩是鮪魚玉米洋蔥

披薩類都可以多人分著吃~

烘蛋是培根烘蛋 ，一上桌真的蠻香的~

喜歡吃蛋的客官不要錯過哦！

還可以搭番茄醬吃！

兔貓很推雞塊~好吃！！

飲料是 玫瑰鹽奶蓋紅茶 還不錯喝哦，口感蠻好的~

黑糖拿鐵 上面的貓爪爪真的超可愛的啦！

想直接吃甜點也可以~

提拉米蘇塔算是微甜的口感！

夏天就是要吃冰！伯爵鮮奶茶雪花冰淡淡奶茶香

吃起來是微甜不是死甜，很好吃哦！

擼貓介紹

大家進去前一定要看看 擼貓公約 哦！！

旁邊也有逗貓棒使用規則

還可以請店長教你玩哦！快讓貓貓飛起來吧~

大家很常問有沒有賣肉泥可以餵？答案是沒有！

為什麼？因為你只要進去貓貓們就會靠近了哦！

自家阿咩進去就直接被指定打屁屁按摩了~

而兔貓直接坐在大櫃子上面，馬上就有貓貓來摸摸了~

記得哦！不可以限制貓貓不可抓、抱起來！

但是可以直接躺在貓貓旁邊吸貓~香啦！！

提供超大空間給貓貓們生活、玩耍跑跳

真的是大到人躺在地上都可以！

每隻貓貓都超親人可愛有特色！

兔貓第一次來第一眼被牠吸引~

牠的臉臉真的超可愛的啦！！

這位叫家家~

記得不能抱貓！這裡貓最大！

這裡的貓貓有些是有殘疾，因為是救援回來的

但根本看不出來~都超活潑~

每隻貓貓都有自己的故事！

貓貓們被救援回來後都被照顧的很好~

胖胖的多可愛呀！

不用擔心體重問題都有控制

牠們的毛也特別好摸~

兔貓特別喜歡牆上的介紹區！

分別是店貓跟中途貓貓~

兔貓可以就這樣子看一天~

我猜這裡原本是放冷氣的地方！！

這個想法很好耶！做外凸可以讓貓貓看風景曬太陽~

特別喜歡拍貓貓側面的樣子~

兔貓都可以看很久，都會想貓貓現在再想什麼呢

像是希望有小魚乾

這位是毛毛真的好可愛~~

坐地上的時候 毛毛 有到我腿上~可惜沒有拍！！

這個是蓋章的意思嗎~~~~

看貓貓睡覺有種很安心的感覺~

看著看著也會跟著想睡覺呢~

想偷偷拍~但這孩子還是醒了~哈哈

這位是胖虎~這個肚子好想摸摸看~

可是不能哦！！結果等胖虎到打烊( •̥́ ˍ •̀ )

兔貓的超愛拍貓貓舌頭！！

可以也舔我一下嘛~~~~

抱球球超可愛的拉~

這裡真的是貓貓天堂耶~

每隻貓貓都有專屬自己的空間

連洗手間都好幾個哦！！

這位小朋友是讓兔貓覺得眼睛真的超~大的啦！！

不過要注意這位跟下面哪位會衝出門~

開門的時候要小心哦~

可以用腳腳輕推開牠們再出來~

資訊介紹

地址：桃園市中壢區延平路470號2F

19：00最後入場17：30

公休請關注FB哦！

擼貓 - 療癒中途吸貓館FB

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不知道什麼口味好吃嗎？

能先來“擼貓”吃切片千層，跟貓貓玩

然後再買大顆喜愛的口味回家

SugarHigh甜海手作甜點

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用作貓貓醫療乾乾罐罐中途費用！！

可以吃到好吃的甜點還能幫助貓貓們呢~