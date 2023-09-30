中壢擁有20幾隻貓貓的擼貓 - 療癒中途吸貓館！一直擼貓一直爽，快來當貓貓們的陪睡吧！肚子餓也有東西吃哦！

欸，明天來擼貓好不好！一直擼貓一直爽！二訪！！
兔貓要帶大家去當貓貓們的陪睡！是真的可以躺著睡哦！
在桃園市中壢區延平路470號2F
在一棟大樓裡面~要記得擼貓的招牌樣子哦！
不要像兔貓一樣走過頭啦！
預約＆低消介紹
僅接受前一日私訊預定，當日不接受訂位，沒有電話
當日無預訂，請直接到現場了解是否有空位即可
為保護你小孩的安全，全時段沒有接待12歲以下小孩
低消$199/限時90分鐘，不收服務費，都是個人獨立計算消費
$199適合直接選擇點心/聖代/冰淇淋，上餐速度快的
讓你們還有其他時間跟貓玩，如果你想吃主餐也可以但是相對比較趕哦！
低消$450比較是正餐+點心的模式，可以慢慢吃，擼貓擼到爽哦~
環境介紹
雖然是在大樓裡面
但是一進擼貓 - 療癒中途吸貓館就完全是不一樣的感覺！
乾淨明亮~一整片大玻璃直接可以看到可愛的貓貓們！
這裡用餐區跟擼貓區是分開
不用擔心吃東西還要擋飛過來的貓貓們~
可以在用餐區吃東西邊看貓貓
有貓貓站在木檯上在玻璃那一面站著看你！超可愛！
店內也有設置上鎖置物櫃
這邊可以買到超可愛的貓爪湯匙！
這裡的超大空間設計都是給貓貓們
相對位子會比較少，所以一定要預約比較保險！
餐點介紹
餐點都還不錯吃！吃下來真的有飽，料都蠻多！
披薩是鮪魚玉米洋蔥
披薩類都可以多人分著吃~
烘蛋是培根烘蛋，一上桌真的蠻香的~
喜歡吃蛋的客官不要錯過哦！
還可以搭番茄醬吃！
兔貓很推雞塊~好吃！！
飲料是玫瑰鹽奶蓋紅茶還不錯喝哦，口感蠻好的~
黑糖拿鐵上面的貓爪爪真的超可愛的啦！
想直接吃甜點也可以~
提拉米蘇塔算是微甜的口感！
夏天就是要吃冰！伯爵鮮奶茶雪花冰淡淡奶茶香
吃起來是微甜不是死甜，很好吃哦！
擼貓介紹
大家進去前一定要看看擼貓公約哦！！
旁邊也有逗貓棒使用規則
還可以請店長教你玩哦！快讓貓貓飛起來吧~
大家很常問有沒有賣肉泥可以餵？答案是沒有！
為什麼？因為你只要進去貓貓們就會靠近了哦！
自家阿咩進去就直接被指定打屁屁按摩了~
而兔貓直接坐在大櫃子上面，馬上就有貓貓來摸摸了~
記得哦！不可以限制貓貓不可抓、抱起來！
但是可以直接躺在貓貓旁邊吸貓~香啦！！
提供超大空間給貓貓們生活、玩耍跑跳
真的是大到人躺在地上都可以！
每隻貓貓都超親人可愛有特色！
兔貓第一次來第一眼被牠吸引~
牠的臉臉真的超可愛的啦！！
這位叫家家~
記得不能抱貓！這裡貓最大！
這裡的貓貓有些是有殘疾，因為是救援回來的
但根本看不出來~都超活潑~
每隻貓貓都有自己的故事！
貓貓們被救援回來後都被照顧的很好~
胖胖的多可愛呀！
不用擔心體重問題都有控制
牠們的毛也特別好摸~
兔貓特別喜歡牆上的介紹區！
分別是店貓跟中途貓貓~
兔貓可以就這樣子看一天~
我猜這裡原本是放冷氣的地方！！
這個想法很好耶！做外凸可以讓貓貓看風景曬太陽~
特別喜歡拍貓貓側面的樣子~
兔貓都可以看很久，都會想貓貓現在再想什麼呢
像是希望有小魚乾
這位是毛毛真的好可愛~~
坐地上的時候毛毛有到我腿上~可惜沒有拍！！
這個是蓋章的意思嗎~~~~
看貓貓睡覺有種很安心的感覺~
看著看著也會跟著想睡覺呢~
想偷偷拍~但這孩子還是醒了~哈哈
這位是胖虎~這個肚子好想摸摸看~
可是不能哦！！結果等胖虎到打烊( •̥́ ˍ •̀ )
兔貓的超愛拍貓貓舌頭！！
可以也舔我一下嘛~~~~
抱球球超可愛的拉~
這裡真的是貓貓天堂耶~
每隻貓貓都有專屬自己的空間
連洗手間都好幾個哦！！
這位小朋友是讓兔貓覺得眼睛真的超~大的啦！！
不過要注意這位跟下面哪位會衝出門~
開門的時候要小心哦~
可以用腳腳輕推開牠們再出來~
資訊介紹
地址：桃園市中壢區延平路470號2F
19：00最後入場17：30
公休請關注FB哦！
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不知道什麼口味好吃嗎？
能先來“擼貓”吃切片千層，跟貓貓玩
然後再買大顆喜愛的口味回家
SugarHigh甜海手作甜點
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用作貓貓醫療乾乾罐罐中途費用！！
可以吃到好吃的甜點還能幫助貓貓們呢~