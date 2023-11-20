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[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來作伴

2023-11-20 21:06:18 三重菜菜子 人氣：297
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：387篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：貓禾咖啡
phone0985-376-948
place桃園市龍潭區楊銅路二段956號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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[桃園龍潭]貓禾咖啡|

 

貓禾景觀咖啡

桃園市龍潭區楊銅路二段956

週一~週五 12:00-02:00/週六、日　11:00-02:00

0985-376-948

 

[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

 

用餐日期:2023/9/29(五)

桃園龍潭有許多景觀咖啡廳，

午後來到貓禾咖啡想來賞景喝咖啡順帶看可愛的貓咪，

貓禾咖啡有自己的停車場，不用煩惱停車找車位，

附近也有許多知名觀景網每咖啡廳，客滿的話不怕沒地方去。

 

[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

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[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

 

貓禾咖啡有室內跟室外的座位區，

當日店家是為我們安排室內靠窗景的座位，比較特別的是室外有泡泡區

小泡泡建議人數68位，大泡泡建議人數最多16

不過就有低消2,000元及4,000的規定。

 

[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

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上面是貓禾咖啡的菜單，當日我們只有點飲品，

若還沒用餐，店家有提供像是義大利麵及燉飯類的主餐，

輕食或下午茶點心的話，則有三明治、烤餅、鬆餅等，

店內低消每人一樣品項，有收10%服務費，僅收現金不能刷卡喔！

假日內用每桌限1.5小時~

 

[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

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貓禾咖啡連喝水用的杯子都是貓咪，真可愛，

在咖啡廳裡也能瞧見幾隻貓咪的蹤影，真的是各種睡欸，

還有一隻貓咪直接在點餐櫃檯睡翻（笑）。

 

原味拿鐵/青葡萄石榴氣泡飲

[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

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來貓禾咖啡志在看景跟享受放鬆的氛圍，

拿鐵的部分還不錯，算是咖啡味比較重的那種，

青葡萄石榴氣泡飲則是色澤非常漂亮，拍起來很美，

裏頭有葡萄果粒，不過飲品應該是紅石榴糖漿調製的，比較化工一些，

還好搭配氣泡口感能減緩一些甜膩感。

 

[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

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[桃園龍潭]貓禾咖啡|露天玻璃泡泡屋，啜飲咖啡眺望山景貓咪來

 

夜幕低垂，月圓無缺，

這次來貓禾咖啡適逢中秋假期，剛好遇上了滿月圓的日子，

大家都紛紛拿出手機拍超級大月亮，上頭的美景就與讀者一同分享囉！

 

文章標籤

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