ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓
02-3322-5562
台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓
週五~週三 12:00-19:00（週四公休）
用餐日期:2023/12/9(六)
ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓位於華山園區附近，
店面在巷弄住宅區內，要從華山停車場那條小巷繞進去。
當日沒有事先訂位，僅能留手機等候補，最後約等15-20分鐘（前面有兩組）。
為了超可愛的貓貓我願意耐心等待：）
ABOUT H Coffee整體空間不大，
大致分成吧台區、高腳桌椅區跟後方的沙發區～
茶水採自助式取用，店內無酌收服務費。
店內當天看到有四隻貓貓，無敵可愛，
但大部分時間牠們都一直在睡覺，實在令人羨慕阿！
貓咪都可以摸摸，但是不能抱喔，
然後因為也請大家進出店內時要隨時把門帶上，避免貓咪跑出去。
店內低消每人一杯飲品，用餐時間90分鐘，
送上菜單時店員會介紹菜單，告知一些當日當季品項及價位，
點餐時採先結帳，店內僅收現金無法刷卡呦！
最後點了一杯冰美式咖啡（$100）、熱拿鐵咖啡（$130），
及一片水果千層蛋糕($260)，當日品項是草莓千層，
熱的拿鐵有漂亮的拉花，喝起來是超級奶味的拿鐵，沒什麼咖啡感，
美式咖啡對我而言也是偏淡，ABOUT H Coffee的咖啡比較不是我的菜QQ
不過草莓千層蛋糕非常好吃，層層的餅皮搭上滑順不膩的奶油，
又有甜中帶點酸的切片草莓夾餡，相當不錯呦！
喜歡貓咖的朋友們，推薦這間ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓給大家～
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf