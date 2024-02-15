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[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園區附近巷弄，好吃的千層蛋糕feat.超迷人可愛貓貓

2024-02-15 23:30:49 三重菜菜子 人氣：98
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：394篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：About H coffee
phone02-33225562
place台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

 

ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓

02-3322-5562

台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓

週五~週三 12:00-19:00（週四公休）

 

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

 

用餐日期:2023/12/9(六)

ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓位於華山園區附近，

店面在巷弄住宅區內，要從華山停車場那條小巷繞進去。

當日沒有事先訂位，僅能留手機等候補，最後約等15-20分鐘（前面有兩組）。

為了超可愛的貓貓我願意耐心等待：）

 

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

 

ABOUT H Coffee整體空間不大，

大致分成吧台區、高腳桌椅區跟後方的沙發區～

茶水採自助式取用，店內無酌收服務費。

 

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

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店內當天看到有四隻貓貓，無敵可愛，

但大部分時間牠們都一直在睡覺，實在令人羨慕阿！

貓咪都可以摸摸，但是不能抱喔，

然後因為也請大家進出店內時要隨時把門帶上，避免貓咪跑出去。

 

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

 

店內低消每人一杯飲品，用餐時間90分鐘

送上菜單時店員會介紹菜單，告知一些當日當季品項及價位，

點餐時採先結帳，店內僅收現金無法刷卡呦

 

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

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[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

 

最後點了一杯冰美式咖啡（$100）、熱拿鐵咖啡（$130），

及一片水果千層蛋糕($260)當日品項是草莓千層，

熱的拿鐵有漂亮的拉花，喝起來是超級奶味的拿鐵，沒什麼咖啡感，

美式咖啡對我而言也是偏淡，ABOUT H Coffee的咖啡比較不是我的菜QQ

 

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

[台北中正]ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓|華山園

 

不過草莓千層蛋糕非常好吃，層層的餅皮搭上滑順不膩的奶油，

又有甜中帶點酸的切片草莓夾餡，相當不錯呦！

喜歡貓咖的朋友們，推薦這間ABOUT H Coffee 咖啡廳 貓給大家～

 

文章標籤
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