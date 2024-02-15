寧府麻辣鴨血豆腐

台北市大安區臨江街121號

週一~週六11:30–14:00, 17:00–23:30

週日 11:30–14:00, 17:00–23:15

0911-205-910

用餐日期:2023/12/16(六)

這天來逛通化夜市，天氣轉涼想來點麻辣熱熱有湯的食物，

來吃這間寧府麻辣鴨血豆腐，店員給菜單後內用自己找位置。

寧府麻辣鴨血豆腐，有微辣、小辣、中辣跟大辣可以選，

菜單有鴨血豆腐搭配各式主食或蔬菜，像冬粉、王子麵、金針菇等，

或單單鴨血搭配各式主食或蔬菜及單單豆腐搭配各式主食，

鴨血豆腐湯頭裡有配菜酸菜及蒜苗，不要配菜可以在菜單上特別註明。

我點的是沒加其他主食或蔬菜的鴨血豆腐，

選擇微辣吃起來算是很溫和舒服的辣度，下一次會想挑戰小辣，

寧府的鴨血非常滑嫩夠味，酸菜在這裡搭配得恰到好處，

豆腐則是給一大塊的板豆腐，比較扎實一點，

原先期待是臭豆腐，不過寧府的鴨血豆腐是普通豆腐沒有臭喔！

另一碗選擇的是豆腐鴨血王子麵，一樣選擇微辣，

多王子麵多20元，因為鴨血蠻多塊加上豆腐很有飽足感，

加了王子麵就一個女生吃完整碗還蠻飽的，

不過味道跟鴨血的滑嫩口感真的是頗推薦！