享享鍋物 桃園中正Premium店
03-357-7499
桃園市桃園區中正路726號
週一~週日 11:00-22:30
用餐日期：2024/1/27(六)
天氣一冷就好想吃熱呼呼的火鍋，
發現桃園有許多台北沒有的鍋物品牌，像是這間享享鍋物，
享享鍋物目前在林口、楊梅、桃園、中壢都有分店，
今天是開車前往這間享享鍋物 桃園中正Premium店用餐，
享享鍋物桃園店有跟旁邊的台西農場停車場合作，停車好方便，
在享享鍋物消費可折抵兩小時停車喔！
享享鍋物的理念是「以品質為初衷的食材選物店」，
店門口就有公告食材原物料嚴選的品牌，
店內提供的咖啡還是星巴克的豆子，冰淇淋和茶也都是知名品牌，
享享鍋物 桃園中正Premium店更榮獲了2023年桃園金牌好店的殊榮。
享享鍋物桃園中正Premium店有兩層樓，
除了一般座位區還有吧台區，當日是坐吧台區的座位，
下方有置物籃可以放私人物品～
上面是享享鍋物的菜單，
店家會提供一張印有QRcode的紙，採線上點餐，
個人覺得享享鍋物的價位偏高一些，基本的昆布大骨湯底都要$20元，
每人低消$300元(須加10%服務費)，可以選擇套餐或單點，
肉品的話也有中或大份可以選擇，還不錯！
選擇套餐的話就有包含菜盤和副食，
副食為關山米飯/手打烏龍麵/王子麵/手工日曬蕾絲麵/冬粉/紅殼雞蛋擇一，
菜單上有寫菜盤可換等值肉品，不過在點餐畫面上找不到選項，
有想要換的話可以詢問店員看看～
等待餐點上桌時可以先到自助吧取用飲料和醬料，
飲料的話提供了烏龍茶(無糖)、北海道奶茶和冬瓜檸檬，
冬瓜檸檬酸甜比例抓得不錯，好喝讚讚，
醬料區的話基本的都有，可惜沒有我常加的蘿蔔泥～
有吃辣的朋友可以試試看享享特製辣醬。
店內用餐時間有一百分鐘，
飽足之後還有餘裕可以喝個咖啡，吃個甜品，
享享鍋物桃園中正店自助吧有提供綠豆湯、日本Lotte的冰淇淋，
再來杯嚴選星巴克咖啡豆的熱咖啡真是滿足！
犇套餐250g(熟成牛五花+熟成牛板腱+黑牛背肩) $480
套餐選擇了牛肉的犇套餐，
共有三種牛肉：熟成牛五花+熟成牛板腱+黑牛背肩，重量約250g，
一次可以吃三種不同口感的牛肉，
有油花多一些的牛五花，有肉較結實的板腱，
雖然價位稍高，但享享鍋物的肉質跟新鮮度確實都無可挑剔！
菜盤的部分除了高麗菜、綠色葉菜類，
還有超大朵的香菇跟超大片的杏胞菇切片，
以及一些其他火鍋店較少出現的食材，
如店家自製的手工鮮肉蝦餃、手工水晶餃、紅薯等，
沒有換成肉盤是個正確的選擇，菜盤的食材選物很豐富新鮮！
副食的部分當日選擇一個白飯、一個蕾絲麵～
穀飼熟成黑牛翼板(中) $480
另一個套餐選擇的是穀飼熟成黑牛翼板，
肉質的話是屬於油花均勻較有彈性的口感，是饕客首選的肉品，
選擇中份的量，大概是150g正負10g，結果只有五片，
不過算切的大片略帶厚度就是，
若想吃得再過癮一點，大份的選擇是250g正負10g。
吃飽後一定要來個冰淇淋，口味有好多種可以選擇，
順便再來杯星巴克的美式熱咖啡：）
整體來說此次的享享鍋物 桃園中正Premium店用餐體驗都不錯，
店家環境乾淨整潔，用餐環境舒適，食材選用有一定的品質，
但選用好的食材相對就反應在價位上，不是走平價火鍋店路線，
總之，大家就依照自己的喜好來挑選喜歡的火鍋店囉！