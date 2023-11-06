熱那亞義式冰淇淋Gelato Italiano Genova

台北市大同區延平北路一段66巷17號1樓

週二~週日 12:00-20:00 (週一公休)

用餐日期:2023/10/21(六)

漫步台北的午後，散步來到這間熱那亞義式冰淇淋吃點冰品消消暑，

熱那亞義式冰淇淋Gelato Italiano Genova位於捷運北門站附近的小巷，

小小的店面由來自阿爾巴尼亞的老闆經營，據說老闆之前居住義大利十年，

熱那亞義式冰淇淋 採純天然水果牛奶製成，無添加香料 。

熱那亞義式冰淇淋的冰櫃櫥窗展示了近十種的口味，

當日出現的冰淇淋有一半是採用新鮮水果製作，每一種都好想試看看，

像是芭樂、柿子、李子、哈密瓜、酪梨，

其他還有開心果、蜂蜜核桃、香草、黑巧克力、榛果等，兩種口味$120元～

門口及店內有設置簡單的座位區。

第一杯我們買了黑巧克力及奇異果口味，

巧克力不會太甜但沒有期待中的苦，相較於巧克力口味，

更推薦熱那亞義式冰淇淋的水果口味，

奇異果吃起來就是水果的奇異果，很天然、酸甜好吃，還看得到籽；

於是又點了第二杯，口味選擇了當日許多人選的芭樂和開心果，

芭樂用的是紅心芭樂，色澤鮮豔芭樂香氣更為馥郁，

開心果口味很特別很推薦，還吃得到一點點開心果的顆粒。

炎炎夏日來杯新鮮水果製的義式冰淇淋消消暑吧！