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[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，用餐時間有三個小時呦！

2024-03-18 23:37:02 三重菜菜子 人氣：98
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：397篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：端陽邀月複合式餐館
phone03-3319770
place桃園市桃園區民生路129號2樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

 

端陽邀月複合式餐廳

03-331-9770

桃園市桃園區民生路1292

週二~週日 11:30-00:00 (週一公休)

 

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

 

用餐日期:2024/1/27(六)

午餐來到桃園火車站附近的端陽邀月複合式餐廳

餐廳位於二樓，樓梯稍微陡峭請注意腳步～

聽說這間餐廳已有幾十年的歷史，當日前往用餐後覺得很喜歡，

跟大家分享當日的用餐心得囉！

 

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳

 

走進二樓的端陽邀月，是略窄的櫃檯空間，

旁邊是需要脫鞋的座位區，用餐人數多的話有機會被安排在此～

當日是被安排在三樓的座位隔間，還有一個窗可以看街景，

雖然不是密閉式包廂，但算是有個獨立的空間，

一間間的木製隔間稍有南洋風情，還有簾子可以拉起來～

 

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

 

端陽邀月複合式餐廳的入店須知，

每人低消一杯飲品或一份餐點（單點炸物不算低消），

該店為寵物友善餐廳，不得攜帶外食（生日蛋糕除外）。

 

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

 

端陽邀月的餐點有飯食套餐、丼飯、鍋物或鬆餅系列等，

​​​​​​當日選擇吃飯食套餐，有附白飯、湯、三樣配菜、甜點及飲品

選擇其實相當多樣化，然後用餐時間可以有三個小時，這部分超讚！

 

藍帶起司豬排(套餐)　$340

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

 

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

 

這是我點的藍帶起司豬排飯食套餐

豬排雖然不是特別厚切，但是炸得金黃酥脆、外酥內軟，

裏頭的起司半融狀態，鹹香滋味配飯或配高麗菜絲剛剛好，

一旁也有提供豬排沾醬可以蘸！

 

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

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[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

 

選擇套餐的話還會附三道小菜，

當日提供的分別是炒番茄豆皮、食蔬及柚香漬蘿蔔，

個人覺得味道不錯都非常好吃，而且還能兼顧營養均衡呢！

湯品的部分則是提供豆腐味噌湯，

甜品的話是提供一個吃起來味道像是茶凍的東西。

 

泰式酸辣雞腿排(套餐)　$360

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

 

友人點的是泰式酸辣雞腿排飯食套餐

雞腿排也是外脆內軟的口感，可以蘸泰式酸辣醬一起吃，

其餘三樣小菜、湯品及甜點和前面介紹的相同。

 

[桃園市]端陽邀月複合式餐廳|憑桃園市市民卡消費金額九五折，

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套餐飲品附的是紅茶、綠茶及蜂蜜水三擇一

皆有冷熱的選擇，熱的話為個人壺，我選擇冰紅茶並請店家做無糖，

友人則是換成可回沖的薰衣草茶，套餐飲品更換可折抵60元。

 

整體來說此次來端陽邀月用餐感受相當不錯，

我覺得很適合朋友聊天、同學聚餐、家庭用餐等，

不僅餐點選擇多元，可用餐時間長，類包廂的獨立隔間環境佳，

結帳的時候才知道憑桃園市市民卡消費金額還能打95

實在沒有下次不回訪的理由呢！

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