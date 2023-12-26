不花一毛錢走訪台東美景！位於台灣東南方的台東縣，無論是山線或海線地區，都擁有充滿綠意的大自然與熱情的原住民文化，每年一到跨年期間，許多旅人就愛前往當地欣賞美麗的曙光，享受被新年第一道陽光籠罩的夢幻場景，更棒的是還聚集了相當多絕美且知名的免費景點，像是「東台灣最夢幻休息站」、「全台最美高架橋」、「無敵海景盪鞦韆」等，本文一口氣集結13個洗版IG牆又通通免費的台東景點，讓你不花一毛錢就能網羅超仙網美照。





台東不僅坐擁了絕無僅有的海景山林，每天更是幾乎替台灣迎來第一道曙光，而且這裡還有很多免費就能拍好拍滿的的超人氣景點，像是擁有南迴最夢幻休息站之稱的「大武之心」，從外型像燈塔的建築物設計就已經相當吸睛，2樓更是有超大景觀台與免費的室內海景座位，絕對是今年必去的台東人氣新景點；而金崙村則是有全台最美高架橋之稱的「金崙大橋」可飽覽壯麗的太平洋景觀，「金崙溪出海口」的漁民捕撈魚苗之場景，也堪稱世界名景之一，吸引了相當多國內外的攝影好手爭相前往留念。





台東免費打卡景點：都蘭觀海平台

部落客 Abby & Ryan 旅遊．品味生活 造訪 都蘭觀海平台 說：

這裡的盪鞦韆是不是很夢幻很好拍？看著前面的無敵海景，心情真的很放鬆，不過～終究敵不過烈日曝曬.....建議還是早上早一點或是傍晚再來會更好。旁邊還有簡單的藝術裝置可以拍...<全文介紹>



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#都蘭觀海平台

地址：台東縣東河鄉

電話：無





台東免費打卡景點：大武之心 南迴驛站

部落客 大海愛上藍天 造訪 大武之心 南迴驛站 說：

造型像燈塔的大武之心南迴驛站，光外型就相當吸睛，是南迴公路最美也是最大休息站，裡面有各式各樣的台東美食、伴手禮、餐廳等任君選擇，除此之外二樓還有超大觀景台以及一整排免費室內海景座位區...<全文介紹>



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#大武之心 南迴驛站

地址：台東縣大武鄉環港路56號

電話：08-979-0075



台東免費打卡景點：石雨傘遊憩區

部落客 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 造訪 石雨傘遊憩區 說：

此景點主要地景是上下兩個不同岩石形成的「平衡岩結構」、大家稱為「石雨傘」的海蝕奇觀。觀景步道坡度不陡，身障朋友及推嬰兒車家庭也可輕鬆賞遊...<全文介紹>



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#石雨傘遊憩區

地址：台東縣成功鎮台11線（105.8k路旁）

電話：08-928-0313





台東免費打卡景點：稻米原鄉館

部落客 菓子の幸福週記 造訪 稻米原鄉館 說：

台東就是這麼迷人的純樸自在，197縣道旁的稻米原鄉館早期是池上農會肥料倉庫，經過改建計畫，變身成池上很適合休閒停留的伴手禮景點，免費參觀，門口大廣場停車好方便...<全文介紹>



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#稻米原鄉館

地址：台東縣池上鄉萬安村1鄰1-12號

電話：08-986-3689





台東免費打卡景點：米國學校

部落客 菓子の幸福週記 造訪 米國學校 說：

「米國學校-關山鎮農會」免費參觀有停車場，映入眼簾的這一間彩色大房子好吸睛，在大晴天下更耀眼了！停車場很大，腹地好寬廣，很適合帶小朋友來看動物吃冰，跑跑跳跳好FUN電...<全文介紹>



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#米國學校

地址：台東縣關山鎮昌林24-1號

電話：089-814-903





台東免費打卡景點：都歷遊客中心

部落客 圓圓家的移動城堡 造訪 都歷遊客中心 說：

幾年前來過一次的東海岸都歷遊客中心，也是這趟旅程中想再訪的地方，這裡居高臨下看的景色，真的超迷人，隨手亂拍都像明信片中的美景，索性帶著東河包子來野餐，順便帶小朋友們看看東海岸微電影...<全文介紹>



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#都歷遊客中心

地址：台東縣成功鎮新村路25號

電話：無





台東免費打卡景點：孟宗竹林步道

部落客 如兒的悠閒食光 造訪 孟宗竹林步道 說：

原來金針山內隱藏著一處密集簇擁的孟竹林，導覽帶領我們來到了這個神秘的竹林秘境，若隱若現陽光＋密翠綠竹林＋老舊歷史石磚古道，彷彿電影「十面埋伏」的片場場景，忍不住多按了幾次快門！<全文介紹>



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#孟宗竹林步道

地址：台東縣太麻里鄉292號（太麻里金針山休閒農業區內）

電話：08-978-1006





台東免費打卡景點：金崙溪出海口

部落客 〃風の攝影趣〃 造訪 金崙溪出海口 說：

每年五月到九月底天未亮時，月光微弱的滿潮期，正是撈魚苗的好季節，東海岸的花蓮溪出海口、金崙溪出海口皆可看到，辛勤的漁民，以維生計而捕撈魚苗，是東部原住民特有之漁撈活動，也彰顯了海邊漁家的人文風情。<全文介紹>



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#金崙溪出海口

地址：台東縣太麻里鄉金崙村

電話：無







台東免費打卡景點：多良車站

部落客 醬廖x食被秀 造訪 多良車站 說：

先來拍拍沒有火車的畫面，我們真的很幸運，當天的天氣很好、而且天空很藍也沒有雲擋住，海面的顏色還可以看得出淺藍跟深藍…<全文介紹>



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#多良車站

地址：台東縣太麻里鄉瀧溪路8-1號

電話：無





台東免費打卡景點：太麻里金針山

部落客 如兒的悠閒食光 造訪 太麻里金針山 說：

位於太麻里的金針山是座賞金針花名勝，這座山處處都是金針花海，故統稱「金針山休閒農業區」，除了知名的金針花季外，一年四季中也各有不同花況可以欣賞，整座山有許多步道、觀景台、風景可以走走拍拍。<全文介紹>



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#太麻里金針山

地址：台東縣太麻里鄉292號（太麻里金針山休閒農業區內）

電話：08-978-1006





台東免費打卡景點：金崙大橋

部落客 我的生活 我的世界 造訪 金崙大橋 說：

第一次環島時，因為金崙大橋還沒有完工，所以金崙村沒有特別安排停留，但是這一次則是專程前來金崙村，除了當紅的金崙大橋之外，就是金崙村某一處巷弄的景…<全文介紹>



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#金崙大橋

地址：台東縣太麻里鄉（台九線416.5K）

電話：無





台東免費打卡景點：櫻木花道平交道

部落客 醬廖x食被秀 造訪 櫻木花道平交道 說：

其實認真看，我跟先生都沒有覺得有這麼像鎌倉高校啊！但我們還是在這邊拍了一堆照片就是了哈哈，是說碧海藍天真的本身就是一幅畫，很幸運當天天氣很好呢。<全文介紹>



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#櫻木花道平交道（太麻里平交道）

地址：台東縣太麻里鄉東63鄉道

電話：無





台東免費打卡景點：三和海濱公園

部落客 圓圓家的移動城堡 造訪 三和海濱公園 說：

三和海濱公園就在台九線旁，目標很顯著，小小的公園可以近距離的欣賞美麗的太平洋，還可以拍拍假掰網美照，後面那一整片的台東藍，雖然炎熱，拍完照就立刻閃人，但是這片風景對平常在北部生活的我們，真的不容易見。一樣是大海，在東北角跟北海岸欣賞到的風景跟東海岸就是不一樣。<全文介紹>



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#三和海濱公園

地址：台東縣太麻里鄉三和村台9線旁

電話：無

