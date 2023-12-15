來南投拍花海美照，這7間景觀餐廳也不能落下！有著豐富生態系的南投，一年四季都有絕美的自然景象可觀賞，目前秋冬時期則是杉林溪落羽松、竹山花海、清境楓葉觀賞期，每年都吸引不少遊客前往，而除了這些自然系美景外，南投也有許多各具特色的景觀餐廳，這次窩客島便蒐羅了南投7間「特色景觀餐廳」，不論是池上日式木屋、山中玻璃屋，通通都要打卡一輪。





如果想觀賞絕美的湖畔美景，可以走訪知名的「隱茶STEAM」，佇立於池畔上的日式老宅茶屋，加上落羽松環繞所形成絕美景象，是網美們必拍的聖地之一；也有可以180度觀賞日月潭景觀的「先得月」；如果想看夜景則不能錯過「星月天空」，不僅能看夕陽、觀夜景，園區內還可以近距離接觸水豚、羊駝等可愛小動物，讓你看夜景也能玩出不一樣的打卡照。





南投景觀餐廳： 星月天空夜景景觀餐廳

約會看夜景不無聊！星月天空除了有廣拓觀景視野，可以欣賞夕陽餘暉、無敵夜景，園區內還有多處休閒躺椅、特色遊樂區，以及超多毛茸茸小動物，像是小兔子、水豚、羊駝都能在這裡近距離接觸。到了晚上，園中各處也會相繼點燈，形成浪漫的約會、打卡氛圍，讓你一次享受多種體驗，不論是與女友約會，還是闔家出遊都能玩得盡興。



#星月天空夜景景觀餐廳

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

電話：04-9229-2999





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南投景觀餐廳：來福居玻璃屋景觀咖啡廳

能眺望奇萊山景的來福居咖啡廳，就在清境老字號民宿之中，即使不是房客也可以入店用餐，以歐洲鄉村風打造出綠植玻璃屋、露天座位區、觀景台，擁有觀賞山景的絕佳視野，無論在哪一區都能無死角的觀賞清境山嵐美景，拍出絕佳打卡網美照，享受國外度假感滿滿的下午茶時光。



#來福居玻璃屋景觀咖啡廳

地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村18-7號

電話：04-9280-3131





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南投景觀餐廳：鹿篙咖啡莊園

有著11公頃面積的絕景咖啡莊園！咖啡廳由挑高2層樓的寬廣明亮的空間構成，從兩面落地窗景望去，有種滿茶樹的觀景步道，以及上萬株咖啡樹林立的壯闊山景，咖啡廳外也設置了觀景平台與階梯式座位區，不論是在室內、室外都能邊喝咖啡、邊欣賞這絕美的茶園風光，也能順道踏青散步，拍出茶園步道打卡照。



#鹿篙咖啡莊園

地址：南投縣魚池鄉香茶巷31-6號

電話：04-9289-5520





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南投景觀餐廳：隱茶 STEAM

來南投必拍的水上日式木屋！建造在池畔上的隱茶，已經是有近50年歷史的日式老木屋，屋內充斥著滿滿的日式茶屋氛圍，吸引許多遊客前來打卡，其中最搶手的打卡點莫過於和風座位區，三面日系玻璃落地窗，再加上窗外落羽松環繞的湖畔美景，讓人彷彿身在日本，是網美必拍的人氣打卡點，也可以順道走訪周圍環湖步道，來一趟幽靜的打卡行程。



#隱茶 STEAM

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

電話：04-9277-6471





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南投景觀餐廳：嫁婆jà po

周末才有的樹屋咖啡廳！隱藏在埔里的森林系露天咖啡廳，整個空間由幽靜的庭園搭配復古木製、石砌桌椅打造，其中最吸睛的便是中央3層樓高的樹屋，由店家手工建造的獨特樹屋，自開幕以來便備受矚目，是近期IG上爆夯的打卡勝地，而打卡拍美照的同時也要保有愛護環境的心，共同維持這獨特的樹屋景觀喔。



#嫁婆jà po

地址：南投縣埔里鎮永豐路66-1號





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南投景觀餐廳：先得月 Tea lounge

邊看日月潭、邊喝下午茶！擁有180度日月潭觀賞區的先得月，就位在承億文旅4樓，不是住客也能來訪觀賞，室內、外的窗邊座位都能觀賞日月潭與群山相映的美景，是日月潭最美的景觀咖啡廳之一，到了傍晚時分，也能觀賞夕陽照射下的金黃色湖光之美。



#先得月 Tea lounge

地址：南投縣魚池鄉中正路58號潭日月4F

電話：04-9285-5455





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南投景觀餐廳：山頂玻璃屋私房菜

隱藏在山林中的私房菜餐廳！以木製裝潢的山頂玻璃屋，整體散發出古色古香的悠閒氛圍，除了有吸睛的玻璃小屋外，整排面向群山的半戶外座位區更是一大亮點，另外，山頂玻璃屋採預約制無菜單料理的形式，以南投在地食材打造揚州桌菜，讓你在群山繚繞的美景中品嚐美味的中式菜餚，享受一段悠閒靜謐的用餐時光。



#山頂玻璃屋私房菜

地址：南投縣魚池鄉平和巷106之1號

電話：0936-050-526





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